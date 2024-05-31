https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/metro-istanbul-duyurdu-1500dan-itibaren-bazi-hatlar-ikinci-bir-duyuruya-kadar-kapatilacak-1084383584.html

Metro İstanbul duyurdu: 15.00'ten itibaren bazı hatlar ikinci bir duyuruya kadar kapatılacak

Metro İstanbul duyurdu: 15.00'ten itibaren bazı hatlar ikinci bir duyuruya kadar kapatılacak

Sputnik Türkiye

Metro İstanbul, saat 15.00'ten itibaren ikinci bir duyuruya kadar Taksim ve Şişhane metro istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın işletmeye... 31.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-31T13:25+0300

2024-05-31T13:25+0300

2024-05-31T13:26+0300

türkiye

metro istanbul

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istanbul metrosu

istanbul

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Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından paylaşılan duyuruda, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'mızın Taksim ve Şişhane istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'mız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/basaksehirde-metro-cikisinda-el-yapimi-patlayici-madde-ekipleri-olay-yerine-sevk-edildi-1083846629.html

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