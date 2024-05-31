https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/metro-istanbul-duyurdu-1500dan-itibaren-bazi-hatlar-ikinci-bir-duyuruya-kadar-kapatilacak-1084383584.html
Metro İstanbul duyurdu: 15.00'ten itibaren bazı hatlar ikinci bir duyuruya kadar kapatılacak
Metro İstanbul duyurdu: 15.00'ten itibaren bazı hatlar ikinci bir duyuruya kadar kapatılacak
Sputnik Türkiye
Metro İstanbul, saat 15.00'ten itibaren ikinci bir duyuruya kadar Taksim ve Şişhane metro istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın işletmeye... 31.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-31T13:25+0300
2024-05-31T13:25+0300
2024-05-31T13:26+0300
türkiye
metro istanbul
metro istanbul aş
istanbul metrosu
istanbul
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0b/04/1050482692_6:0:637:355_1920x0_80_0_0_b32d78d770285a7d2e152189505950fe.jpg
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından paylaşılan duyuruda, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'mızın Taksim ve Şişhane istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'mız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/basaksehirde-metro-cikisinda-el-yapimi-patlayici-madde-ekipleri-olay-yerine-sevk-edildi-1083846629.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0b/04/1050482692_85:0:558:355_1920x0_80_0_0_23f8b7e3e13e7f425264673b9b278941.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
metro istanbul, metro istanbul aş, istanbul metrosu, istanbul
metro istanbul, metro istanbul aş, istanbul metrosu, istanbul
Metro İstanbul duyurdu: 15.00'ten itibaren bazı hatlar ikinci bir duyuruya kadar kapatılacak
13:25 31.05.2024 (güncellendi: 13:26 31.05.2024)
Metro İstanbul, saat 15.00'ten itibaren ikinci bir duyuruya kadar Taksim ve Şişhane metro istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın işletmeye kapatılacağını bildirdi.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından paylaşılan duyuruda, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'mızın Taksim ve Şişhane istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'mız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.