https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/basaksehirde-metro-cikisinda-el-yapimi-patlayici-madde-ekipleri-olay-yerine-sevk-edildi-1083846629.html

Başakşehir'de metro çıkışında bomba bulundu: Duvardaki deliğe gizlenmiş

Başakşehir'de metro çıkışında bomba bulundu: Duvardaki deliğe gizlenmiş

Sputnik Türkiye

Başakşehir'de metro durağının çıkışında duvardaki bir deliğe bırakılmış el yapımı patlayıcı bulundu. İhbarı üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi. 15.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-15T16:19+0300

2024-05-15T16:19+0300

2024-05-15T16:29+0300

türkiye

patlayıcı

bomba

bomba ihbarı

başakşehir

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Başakşehir'de Turgut Özal Bulvarı'ndaki metroyu istasyonun çıkışındaki asansörün yan tarafındaki duvarda bulunan bir delikte bombaya benzer madde olduğunu fark edenler polise ihbarda bulundu.İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, metro istasyonuna inen asansörün yanındaki sanayi sitesinin duvarında su tahliye deliği içerisine konulmuş ve kablosu dışarı sarkmış halde duran şüpheli cisim buldu.Bomba imha ekiplerince yapılan ilk incelemede bulunan maddenin el yapımı patlayıcı olduğu belirlendi.Öte yandan Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı

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türkiye

başakşehir

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patlayıcı, bomba, bomba ihbarı, başakşehir