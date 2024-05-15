https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/basaksehirde-metro-cikisinda-el-yapimi-patlayici-madde-ekipleri-olay-yerine-sevk-edildi-1083846629.html
Başakşehir'de metro çıkışında bomba bulundu: Duvardaki deliğe gizlenmiş
Başakşehir'de metro çıkışında bomba bulundu: Duvardaki deliğe gizlenmiş
Sputnik Türkiye
Başakşehir'de metro durağının çıkışında duvardaki bir deliğe bırakılmış el yapımı patlayıcı bulundu. İhbarı üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi. 15.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-15T16:19+0300
2024-05-15T16:19+0300
2024-05-15T16:29+0300
türkiye
patlayıcı
bomba
bomba ihbarı
başakşehir
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Başakşehir'de Turgut Özal Bulvarı'ndaki metroyu istasyonun çıkışındaki asansörün yan tarafındaki duvarda bulunan bir delikte bombaya benzer madde olduğunu fark edenler polise ihbarda bulundu.İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, metro istasyonuna inen asansörün yanındaki sanayi sitesinin duvarında su tahliye deliği içerisine konulmuş ve kablosu dışarı sarkmış halde duran şüpheli cisim buldu.Bomba imha ekiplerince yapılan ilk incelemede bulunan maddenin el yapımı patlayıcı olduğu belirlendi.Öte yandan Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/fethiyede-piton-goruldu-iddiasi-herkes-cok-perisan-1083844067.html
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patlayıcı, bomba, bomba ihbarı, başakşehir
patlayıcı, bomba, bomba ihbarı, başakşehir
Başakşehir'de metro çıkışında bomba bulundu: Duvardaki deliğe gizlenmiş
16:19 15.05.2024 (güncellendi: 16:29 15.05.2024)
Başakşehir'de metro durağının çıkışında duvardaki bir deliğe bırakılmış el yapımı patlayıcı bulundu. İhbarı üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi.
Başakşehir'de Turgut Özal Bulvarı'ndaki metroyu istasyonun çıkışındaki asansörün yan tarafındaki duvarda bulunan bir delikte bombaya benzer madde olduğunu fark edenler polise ihbarda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, metro istasyonuna inen asansörün yanındaki sanayi sitesinin duvarında su tahliye deliği içerisine konulmuş ve kablosu dışarı sarkmış halde duran şüpheli cisim buldu.
Bomba imha ekiplerince yapılan ilk incelemede bulunan maddenin el yapımı patlayıcı olduğu belirlendi.
Öte yandan Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı