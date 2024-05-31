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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/merkez-bankasi-rezervlerinde-4-yil-sonra-bir-ilk-1084391035.html
Merkez Bankası rezervlerinde 4 yıl sonra bir ilk
Merkez Bankası rezervlerinde 4 yıl sonra bir ilk
Sputnik Türkiye
Merkez Bankası'nın rezerv birikimi devam ediyor. Bankacıların hesaplamalarına göre swap hariç net rezervler, Mart 2020'den bu yana ilk kez artı bölgeye geçti. 31.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-31T16:21+0300
2024-05-31T16:21+0300
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Merkez Bankası'nın rekor hızda rezerv birikimi sürüyor.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) swap hariç net rezervi dört yıl sonra pozitif bölgeye getirdi.Öncü verilere göre TCMB verileri haftanın ilk dört gününde 5,3 milyar dolar artış gösterdi.Hesaplamalara göre hazine mevduatı eklendiğinde rezervler 0,9 milyar dolar ile pozitif tarafa geçti.Swap hariç net rezervler seçim öncesinde -65 milyar dolara kadar gerilemişti. Seçimlerden sonraki süreçte net rezervlerde hızlı toparlanma kaydedilmişti.Böylelikle swap hariç net rezervler, Mart 2020'den bu yana ilk kez pozitif bölgeye geçti.TCMB Başkanı Fatih Karahan, yılın ikinci enflasyon raporu sunumunda enflasyonla mücadeleye zarar vermeyecek şekilde rezerv biriktirmeye devam edileceğini belirtmiştir.Swap hariç net rezerv, merkez bankalarının sahip olduğu döviz rezervlerinden swap işlemleri sonucunda aldığı borçların çıkarılmasıyla elde edilen rezerv miktarını ifade eder.Bu kavram, swap işlemlerinin dahil edilmediği yani merkez bankalarının swap anlaşmaları yaparak elde ettiği döviz varlıklarının hesaba katılmadığı net rezerv miktarını gösterir.Merkez bankaları, döviz rezervlerini artırmak ve döviz kurlarını dengelemek için zaman zaman diğer ülkelerle swap anlaşmaları yapabilirler.Swap anlaşmaları, iki ülkenin merkez bankalarının belirli bir süre için birbirlerinin para birimlerini belirli bir faiz oranı ile değiştirmesidir.Swap yoluyla elde edilen rezervler, geri ödenmesi gereken borçlar olduğu için swap hariç net rezerv hesaplanırken borçlar düşülür.Swap hariç net rezerv, ülkenin döviz rezervlerinin ne kadarının kullanılabilir olduğunu ve merkez bankasının döviz piyasalarında ne kadar müdahale gücüne sahip olduğunu anlamak için önemli bir göstergedir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/bakan-simsek-yilliklandirilmis-milli-gelir-1-trilyon-158-milyar-dolara-ulasti-1084380364.html
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merkez, merkez bankası, enflasyon
merkez, merkez bankası, enflasyon

Merkez Bankası rezervlerinde 4 yıl sonra bir ilk

16:21 31.05.2024
© AAMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2024
© AA
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Merkez Bankası'nın rezerv birikimi devam ediyor. Bankacıların hesaplamalarına göre swap hariç net rezervler, Mart 2020'den bu yana ilk kez artı bölgeye geçti.
Merkez Bankası'nın rekor hızda rezerv birikimi sürüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) swap hariç net rezervi dört yıl sonra pozitif bölgeye getirdi.

Öncü verilere göre TCMB verileri haftanın ilk dört gününde 5,3 milyar dolar artış gösterdi.
Hesaplamalara göre hazine mevduatı eklendiğinde rezervler 0,9 milyar dolar ile pozitif tarafa geçti.

Swap hariç net rezervler seçim öncesinde -65 milyar dolara kadar gerilemişti. Seçimlerden sonraki süreçte net rezervlerde hızlı toparlanma kaydedilmişti.

Böylelikle swap hariç net rezervler, Mart 2020'den bu yana ilk kez pozitif bölgeye geçti.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, yılın ikinci enflasyon raporu sunumunda enflasyonla mücadeleye zarar vermeyecek şekilde rezerv biriktirmeye devam edileceğini belirtmiştir.
Swap hariç net rezerv, merkez bankalarının sahip olduğu döviz rezervlerinden swap işlemleri sonucunda aldığı borçların çıkarılmasıyla elde edilen rezerv miktarını ifade eder.

Bu kavram, swap işlemlerinin dahil edilmediği yani merkez bankalarının swap anlaşmaları yaparak elde ettiği döviz varlıklarının hesaba katılmadığı net rezerv miktarını gösterir.
Merkez bankaları, döviz rezervlerini artırmak ve döviz kurlarını dengelemek için zaman zaman diğer ülkelerle swap anlaşmaları yapabilirler.

Swap anlaşmaları, iki ülkenin merkez bankalarının belirli bir süre için birbirlerinin para birimlerini belirli bir faiz oranı ile değiştirmesidir.

Swap yoluyla elde edilen rezervler, geri ödenmesi gereken borçlar olduğu için swap hariç net rezerv hesaplanırken borçlar düşülür.

Swap hariç net rezerv, ülkenin döviz rezervlerinin ne kadarının kullanılabilir olduğunu ve merkez bankasının döviz piyasalarında ne kadar müdahale gücüne sahip olduğunu anlamak için önemli bir göstergedir.
Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2024
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Bakan Şimşek: Yıllıklandırılmış milli gelir 1 trilyon 158 milyar dolara ulaştı
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