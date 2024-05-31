https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/bakan-simsek-yilliklandirilmis-milli-gelir-1-trilyon-158-milyar-dolara-ulasti-1084380364.html

Bakan Şimşek: Yıllıklandırılmış milli gelir 1 trilyon 158 milyar dolara ulaştı

Bakan Şimşek: Yıllıklandırılmış milli gelir 1 trilyon 158 milyar dolara ulaştı

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7'lik büyüme rakamını değerlendirerek, "Uyguladığımız rasyonel, öngörülebilir ve kurala... 31.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-31T11:37+0300

2024-05-31T11:37+0300

2024-05-31T13:25+0300

ekonomi

mehmet şimşek

hazine ve maliye bakanlığı

hazine

enflasyon

büyüme

son dakika

türkiye

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Bakan Şimşek, TÜİK tarafından açıklanan yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme verilerine yönelik yazılı açıklama yaptı.Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yıllık yüzde 5,7 büyüdüğünü anımsatan Şimşek, "Yıllıklandırılmış milli gelir 1 trilyon 158 milyar dolara ulaştı. Uyguladığımız rasyonel, öngörülebilir ve kurala dayalı politikalarla ekonomimiz daha dengeli ve sürdürülebilir büyümeye doğru ilerliyor." değerlendirmesinde bulundu.Şimşek, iç talebin büyümeye verdiği katkının 4,1 puan, net dış talebin katkısının ise 5 çeyrek sonra pozitife dönerek 1,6 puan olduğunu belirterek, aynı dönemde yatırımlar yüzde 10,3 artarken, makine ve teçhizat yatırımlarının aralıksız büyümesini 18'inci çeyreğe taşıdığını bildirdi.Mal ve hizmet ihracatının yüzde 4 büyüdüğüne işaret eden Şimşek, "Sanayi katma değeri yüzde 4,9 arttı. Yüksek teknolojili üretimin bu dönemde yıllık yüzde 21 büyüme kaydetmesi katma değer artışı için cesaret verici." ifadesini kullandı.Şimşek, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 46 bin ilave istihdam sağlandığını anımsatarak, mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranının son 44 çeyreğin en düşük seviyesi olan yüzde 8,7’ye gerilediğini aktardı.Yılın ikinci çeyreğine ilişkin göstergelerin ekonomideki dengelenmenin devam ettiğine işaret ettiğini bildiren Şimşek, şunları kaydetti:

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mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, hazine, enflasyon, büyüme, son dakika, türkiye