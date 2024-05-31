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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/merkez-bankasi-duyurdu-kkm-stok-bakiyeleri-yayimlanacak-1084370989.html
Merkez Bankası duyurdu: KKM stok bakiyeleri yayımlanacak
Merkez Bankası duyurdu: KKM stok bakiyeleri yayımlanacak
Sputnik Türkiye
Kur korumalı döviz/altın dönüşümlü mevduat/katılma (DDKKM) ve Türk lirası mevduat/katılma (TL KKM) hesaplarının stok bakiyeleri aylık olarak yayımlanacak. 31.05.2024, Sputnik Türkiye
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ekonomi
merkez bankası
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
kur korumalı mevduat (kkm)
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan duyuruya göre, nisan ayı verileri yarın açıklanacak. Söz konusu veriler, yarın saat 14.30'da Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (EVDS) üzerinden "Aylık Para ve Banka İstatistikleri" başlığı altında "Kur Korumalı Mevduat ve Katılma Hesapları" alt başlığı ile yayımlanacak."DDKKM-Gerçek Kişiler", "DDKKM-Tüzel Kişiler", "DDKKM-Toplam" ve "TL KKM" bakiyeleri, ayrı seriler olarak gösterilecek. DDKKM bakiyeleri, dönüşüme konu döviz/altın cinsinden orijinal stok bakiyelerin milyar ABD doları karşılığı olarak; TL KKM bakiyeleri ise milyar TL cinsinden izlenecek.Ayrıntılı veri ve bilgilere "Aylık Para ve Banka İstatistikleri" sayfasından erişilebilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/ppk-toplanti-ozeti-sistemden-yaklasik-550-milyar-tl-likidite-cekildi-1084350007.html
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kkm kararı, kkm'da son durum, merkez bankası'nın kkm kararı, kkmdaki bakiye
kkm kararı, kkm'da son durum, merkez bankası'nın kkm kararı, kkmdaki bakiye

Merkez Bankası duyurdu: KKM stok bakiyeleri yayımlanacak

02:24 31.05.2024
© AAMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2024
© AA
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Kur korumalı döviz/altın dönüşümlü mevduat/katılma (DDKKM) ve Türk lirası mevduat/katılma (TL KKM) hesaplarının stok bakiyeleri aylık olarak yayımlanacak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan duyuruya göre, nisan ayı verileri yarın açıklanacak. Söz konusu veriler, yarın saat 14.30'da Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (EVDS) üzerinden "Aylık Para ve Banka İstatistikleri" başlığı altında "Kur Korumalı Mevduat ve Katılma Hesapları" alt başlığı ile yayımlanacak.
"DDKKM-Gerçek Kişiler", "DDKKM-Tüzel Kişiler", "DDKKM-Toplam" ve "TL KKM" bakiyeleri, ayrı seriler olarak gösterilecek. DDKKM bakiyeleri, dönüşüme konu döviz/altın cinsinden orijinal stok bakiyelerin milyar ABD doları karşılığı olarak; TL KKM bakiyeleri ise milyar TL cinsinden izlenecek.
Ayrıntılı veri ve bilgilere "Aylık Para ve Banka İstatistikleri" sayfasından erişilebilecek.
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2024
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