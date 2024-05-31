https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/merkez-bankasi-duyurdu-kkm-stok-bakiyeleri-yayimlanacak-1084370989.html

Merkez Bankası duyurdu: KKM stok bakiyeleri yayımlanacak

Merkez Bankası duyurdu: KKM stok bakiyeleri yayımlanacak

Sputnik Türkiye

Kur korumalı döviz/altın dönüşümlü mevduat/katılma (DDKKM) ve Türk lirası mevduat/katılma (TL KKM) hesaplarının stok bakiyeleri aylık olarak yayımlanacak. 31.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-31T02:24+0300

2024-05-31T02:24+0300

2024-05-31T02:24+0300

ekonomi

merkez bankası

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

kur korumalı mevduat (kkm)

türk lirası

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan duyuruya göre, nisan ayı verileri yarın açıklanacak. Söz konusu veriler, yarın saat 14.30'da Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (EVDS) üzerinden "Aylık Para ve Banka İstatistikleri" başlığı altında "Kur Korumalı Mevduat ve Katılma Hesapları" alt başlığı ile yayımlanacak."DDKKM-Gerçek Kişiler", "DDKKM-Tüzel Kişiler", "DDKKM-Toplam" ve "TL KKM" bakiyeleri, ayrı seriler olarak gösterilecek. DDKKM bakiyeleri, dönüşüme konu döviz/altın cinsinden orijinal stok bakiyelerin milyar ABD doları karşılığı olarak; TL KKM bakiyeleri ise milyar TL cinsinden izlenecek.Ayrıntılı veri ve bilgilere "Aylık Para ve Banka İstatistikleri" sayfasından erişilebilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/ppk-toplanti-ozeti-sistemden-yaklasik-550-milyar-tl-likidite-cekildi-1084350007.html

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