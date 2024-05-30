https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/ppk-toplanti-ozeti-sistemden-yaklasik-550-milyar-tl-likidite-cekildi-1084350007.html
PPK toplantı özeti: Sistemden yaklaşık 550 milyar TL likidite çekildi
PPK toplantı özeti: Sistemden yaklaşık 550 milyar TL likidite çekildi
Sputnik Türkiye
TCMB/PPK Özeti yayınlandı. TL mevduat ve Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranları artırılarak sistemden yaklaşık 550 milyar... 30.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-30T14:30+0300
2024-05-30T14:30+0300
2024-05-30T14:39+0300
ekonomi
merkez bankası
son dakika
kur korumalı mevduat (kkm)
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti'nde, TL mevduat ve Kur Korumalı Mevduat hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranları artırılarak sistemden yaklaşık 550 milyar TL likidite çekildiği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/tcmb-baskani-karahan-dezenflasyonun-esigindeyiz-1084172589.html
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merkez bankası, son dakika, kur korumalı mevduat (kkm)
merkez bankası, son dakika, kur korumalı mevduat (kkm)
PPK toplantı özeti: Sistemden yaklaşık 550 milyar TL likidite çekildi
14:30 30.05.2024 (güncellendi: 14:39 30.05.2024)
Ayrıntılar geliyor
TCMB/PPK Özeti yayınlandı. TL mevduat ve Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranları artırılarak sistemden yaklaşık 550 milyar TL likidite çekilmiştir.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti'nde, TL mevduat ve Kur Korumalı Mevduat hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranları artırılarak sistemden yaklaşık 550 milyar TL likidite çekildiği bildirildi.