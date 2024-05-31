https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/kirada-yuzde-25-zam-sinirinin-kaldirilmasi-gundemde-fiyatlarda-dusus-olur-mu-1084373511.html

Kirada yüzde 25 zam sınırının kaldırılması gündemde: Fiyatlarda düşüş olur mu?

Kirada yüzde 25 zam sınırının kaldırılması gündemde: Fiyatlarda düşüş olur mu?

Sputnik Türkiye

Son dönemde ekonomi yönetimi tarafından yapılan açıklamalarda yüzde 25 zam sınırının kaldırılabileceği belirtilmişti. Ancak yüzde 25’in kesinlikle devam... 31.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-31T07:40+0300

2024-05-31T07:40+0300

2024-05-31T07:40+0300

ekonomi

kira

kira bedeli

kira yardımı

kira sertifikası

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Konutlarını kiraya vermek isteyen ev sahipleri sabırsızlıkla 1 Temmuz tarihini bekliyor. Çok sayıda ev sahibinin 1 Temmuz’da beklentisi yüzde 25 sınırının kalkması.Yüzde 25 sınırı kalkmazsa’ diye ev sahiplerinin evlerini kiraya vermede çekinceli davrandıkları söyleniyor. Bazı evlerin 4 ay boyunca boş kaldığı, ne satışının yapıldığı ne de kiraya verildiği belirtiliyor.‘Yüzde 25 siniri pi̇yasada çok uygulanmadi’Peki başka hangi sebeplerden dolayı piyasada kiralık daire bulunamıyor. Yüzde 25 zam sınırının kaldırılmasının ardından kira fiyatlarında bir değişim olur mu? 1 Temmuz sonrası piyasada kiralık daire ilanlarında artış olur mu? Kiralarda normalleşmeyi ne zaman görürüz?Konuyla ilgili merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı şu ifadeleri kullandı: ‘Zam siniri kalkabi̇li̇r’‘Ki̇racilarin yüzde 86’si, yüzde 25’i̇n üzeri̇nde zam yapti’‘Satma nedeni̇yle boş tutuyorlar’‘Yatirimcilar konut almak i̇stemi̇yor’‘Konutlar zam siniri nedeni̇yle boş deği̇l’‘İlanlarin yüzde 60’i boş konut’‘Pi̇yasadaki̇ i̇lanlardan 4’te 1’i̇ i̇stanbul’da’‘Mal sahi̇pleri̇ni̇n evi̇ni̇ boş tutmasinin anlami yok’

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/4-bin-400-metreden-yere-cakildi-ama-olmedi-hayatini-200-kirmizi-karincaya-borclu-1084373218.html

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Sputnik Türkiye

kira, kira bedeli, kira yardımı, kira sertifikası