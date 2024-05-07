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Rus Büyükelçiliği, NASA’nın ‘ilk insanlı uzay uçuşu’ paylaşımıyla dalga geçti
Rus Büyükelçiliği, NASA’nın ‘ilk insanlı uzay uçuşu’ paylaşımıyla dalga geçti
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Güney Afrika Büyükelçiliği, ABD’nin Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) uzaya ilk insanlı uçuşun ABD’li astronot Alan Shepard’ın... 07.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-07T12:33+0300
2024-05-07T12:33+0300
2024-05-07T12:42+0300
dünya
amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa)
abd
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yuriy gagarin
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uzay aracı
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ABD, uzay tarihini yeniden yazmaya çalışıyor. NASA’nın Johnson Uzay Merkezi, uzaya ilk insanlı uçuşun, 63 yıl önce Mercury-Redstone 3 misyonu kapsamında ABD’li astronot Alan Shepard’ın pilotluğundaki Freedom 7 uzay aracının gerçekleştirdiğini iddia etti.Johnson Uzay Merkezi’nin medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Alan Shepard, Mercury-Redstone 3 misyonunun pilotu olarak uzaya fırlatıldığında tarih yazdı. Bu, uzaya ilk insanlı uçuş oldu” ifadesi kullanıldı.Paylaşımda, Shepard’dan üç hafta önce Sovyet Kozmonot Yuri Gagarin kontrolündeki Vostok-1 uzay aracının uçuş yaptığı gerçeğine yer verilmedi.Rusya’nın Güney Afrika Büyükelçiliği, NASA’nın bu paylaşımına yine medya platformu X üzerinden yanıt verdi.Rus diplomatlar, Sovyet kozmonot Yuriy Gagarin’in fotoğrafını paylaşarak altına şu notu ekledi: NASA’nın unuttuğu detaylar12 Nisan 1961’de Sovyet kozmonot Yuri Gagarin’i taşıyan Vostok-1, Baykonur Uzay Üssü’nden yola çıkarak dünyanın çevresini 1 saat 48 dakikada dolaştıktan sonra iniş yaptı. Bu misyon, uzaya ilk insanlı uçuş olarak tarihe geçti.Alan Shepard, iki hafta sonra gerçekleşen uzay yolculuğu sırasında yörüngeye ulaşma konusunda çıkan sorun nedeniyle 15 dakika boyunca aracın yönünü elle kumanda etmek zorunda kaldı.Vostok-1’in uçuşu, hiç bir sorun yaşanmadığı için tamamen otomatik geçti. Yine de her ihtimale karşın araçta elle kumanda olasılığı da öngörülmüştü.NASA, söz konusu paylaşımında bu detaylara yer vermedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/uzay-vakfi-daha-sonra-gelen-herkes-yuri-gagarinin-adimlarini-takip-etti-1082675888.html
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amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa), abd, sscb, yuriy gagarin, uzay, uzay aracı
amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa), abd, sscb, yuriy gagarin, uzay, uzay aracı
Rus Büyükelçiliği, NASA’nın ‘ilk insanlı uzay uçuşu’ paylaşımıyla dalga geçti
12:33 07.05.2024 (güncellendi: 12:42 07.05.2024)
Rusya’nın Güney Afrika Büyükelçiliği, ABD’nin Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) uzaya ilk insanlı uçuşun ABD’li astronot Alan Shepard’ın gerçekleştirdiği iddiasını içeren paylaşımla dalga geçti.
ABD, uzay tarihini yeniden yazmaya çalışıyor. NASA’nın Johnson Uzay Merkezi, uzaya ilk insanlı uçuşun, 63 yıl önce Mercury-Redstone 3 misyonu kapsamında ABD’li astronot Alan Shepard’ın pilotluğundaki Freedom 7 uzay aracının gerçekleştirdiğini iddia etti.
Johnson Uzay Merkezi’nin medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Alan Shepard, Mercury-Redstone 3 misyonunun pilotu olarak uzaya fırlatıldığında tarih yazdı. Bu, uzaya ilk insanlı uçuş oldu” ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda, Shepard’dan üç hafta önce Sovyet Kozmonot Yuri Gagarin kontrolündeki Vostok-1 uzay aracının uçuş yaptığı gerçeğine yer verilmedi.
Rusya’nın Güney Afrika Büyükelçiliği, NASA’nın bu paylaşımına yine medya platformu X üzerinden yanıt verdi.
Rus diplomatlar, Sovyet kozmonot Yuriy Gagarin’in fotoğrafını paylaşarak altına şu notu ekledi:
Uzaydaki ilk insanın (ABD’li astronot Alan Shepard’ın) renklendirilmiş fotoğrafı. 12 Nisan 1961.
NASA’nın unuttuğu detaylar
12 Nisan 1961’de Sovyet kozmonot Yuri Gagarin’i taşıyan Vostok-1, Baykonur Uzay Üssü’nden yola çıkarak dünyanın çevresini 1 saat 48 dakikada dolaştıktan sonra iniş yaptı. Bu misyon, uzaya ilk insanlı uçuş olarak tarihe geçti.
Alan Shepard, iki hafta sonra gerçekleşen uzay yolculuğu sırasında yörüngeye ulaşma konusunda çıkan sorun nedeniyle 15 dakika boyunca aracın yönünü elle kumanda etmek zorunda kaldı.
Vostok-1’in uçuşu, hiç bir sorun yaşanmadığı için tamamen otomatik geçti. Yine de her ihtimale karşın araçta elle kumanda olasılığı da öngörülmüştü.
NASA, söz konusu paylaşımında bu detaylara yer vermedi.