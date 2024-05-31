https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/ingiliz-medyasi-zelenskiy-ukraynali-yetkililere-bideni-elestirme-talimatini-verdi-1084374072.html

İngiliz medyası: Zelenskiy, Ukraynalı yetkililere Biden’ı eleştirme talimatını verdi

İngiliz medyası: Zelenskiy, Ukraynalı yetkililere Biden’ı eleştirme talimatını verdi

Sputnik Türkiye

Londra merkezli Financial Times gazetesi, Vladimir Zelenskiy’in ülke yetkililerine, İsviçre’deki Ukrayna konulu konferansa katılmama kararını alana ABD Başkanı... 31.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-31T08:00+0300

2024-05-31T08:00+0300

2024-05-31T07:58+0300

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Financial Times gazetesinin yazısında, “Zelenskiy'in ofisi bu hafta ülke yetkilileri ve milletvekilleri için, Biden ve Çin lideri Şi Cinping’i zirveye katılmayı planlamadıkları için eleştirme talimatını içeren bir muhtıra yayınladı” ifadesine yer verildi.Ukrayna hükümet üyelerinin, Zelenskiy’in ABD ile ilişkilere büyük zarar verebilecek eylemleri yüzünden endişeye kapıldığı ifade edildi. Gazeteye konuşan kaynaklar, “ekmek veren eli ısırmanın” aptalca olduğunu kaydetti.Daha önce Bloomberg ajansı, ABD lideri Biden’in, 15-16 Haziran İsviçre’de düzenlenecek konferansa katılmayacağını bildirmişti. Başkanın, aynı dönemde Kaliforniya’daki seçim kampanyasına bağış toplama etkinliğine katılacağı belirtilmişti.ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsviçre’deki Ukrayna konferansına aktif olarak hazırlandıklarını, ama henüz Biden’in bu foruma katılımını duyurmaya hazır olmadıklarını dile getirmişti.İsviçre, 15-16 Haziran’da Ukrayna konulu konferansa ev sahipliği yapacak. Etkinliğe 160’a yakın devletin temsilcisi davet edildi. Rusya, konferans için davet almadı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova’nın yer almadığı bir konferansın anlamsız olduğunu kaydetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/cin-isvicredeki-ukrayna-konferansina-katilmayi-reddetti-1084373084.html

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ukrayna, ukrayna krizi, vladimir zelenskiy, abd, joe biden, isviçre, barış konferansı, jake sullivan, rusya, kremlin, dmitriy peskov