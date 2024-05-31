https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/ingiliz-medyasi-zelenskiy-ukraynali-yetkililere-bideni-elestirme-talimatini-verdi-1084374072.html
İngiliz medyası: Zelenskiy, Ukraynalı yetkililere Biden’ı eleştirme talimatını verdi
İngiliz medyası: Zelenskiy, Ukraynalı yetkililere Biden’ı eleştirme talimatını verdi
Sputnik Türkiye
Londra merkezli Financial Times gazetesi, Vladimir Zelenskiy’in ülke yetkililerine, İsviçre’deki Ukrayna konulu konferansa katılmama kararını alana ABD Başkanı... 31.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-31T08:00+0300
2024-05-31T08:00+0300
2024-05-31T07:58+0300
dünya
ukrayna
ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
abd
joe biden
isviçre
barış konferansı
jake sullivan
rusya
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Financial Times gazetesinin yazısında, “Zelenskiy'in ofisi bu hafta ülke yetkilileri ve milletvekilleri için, Biden ve Çin lideri Şi Cinping’i zirveye katılmayı planlamadıkları için eleştirme talimatını içeren bir muhtıra yayınladı” ifadesine yer verildi.Ukrayna hükümet üyelerinin, Zelenskiy’in ABD ile ilişkilere büyük zarar verebilecek eylemleri yüzünden endişeye kapıldığı ifade edildi. Gazeteye konuşan kaynaklar, “ekmek veren eli ısırmanın” aptalca olduğunu kaydetti.Daha önce Bloomberg ajansı, ABD lideri Biden’in, 15-16 Haziran İsviçre’de düzenlenecek konferansa katılmayacağını bildirmişti. Başkanın, aynı dönemde Kaliforniya’daki seçim kampanyasına bağış toplama etkinliğine katılacağı belirtilmişti.ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsviçre’deki Ukrayna konferansına aktif olarak hazırlandıklarını, ama henüz Biden’in bu foruma katılımını duyurmaya hazır olmadıklarını dile getirmişti.İsviçre, 15-16 Haziran’da Ukrayna konulu konferansa ev sahipliği yapacak. Etkinliğe 160’a yakın devletin temsilcisi davet edildi. Rusya, konferans için davet almadı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova’nın yer almadığı bir konferansın anlamsız olduğunu kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/cin-isvicredeki-ukrayna-konferansina-katilmayi-reddetti-1084373084.html
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ukrayna, ukrayna krizi, vladimir zelenskiy, abd, joe biden, isviçre, barış konferansı, jake sullivan, rusya, kremlin, dmitriy peskov
ukrayna, ukrayna krizi, vladimir zelenskiy, abd, joe biden, isviçre, barış konferansı, jake sullivan, rusya, kremlin, dmitriy peskov
İngiliz medyası: Zelenskiy, Ukraynalı yetkililere Biden’ı eleştirme talimatını verdi
Londra merkezli Financial Times gazetesi, Vladimir Zelenskiy’in ülke yetkililerine, İsviçre’deki Ukrayna konulu konferansa katılmama kararını alana ABD Başkanı Joe Biden’i eleştirme talimatı verdiğini belirtti.
Financial Times gazetesinin yazısında, “Zelenskiy'in ofisi bu hafta ülke yetkilileri ve milletvekilleri için, Biden ve Çin lideri Şi Cinping’i zirveye katılmayı planlamadıkları için eleştirme talimatını içeren bir muhtıra yayınladı” ifadesine yer verildi.
Ukrayna hükümet üyelerinin, Zelenskiy’in ABD ile ilişkilere büyük zarar verebilecek eylemleri yüzünden endişeye kapıldığı ifade edildi. Gazeteye konuşan kaynaklar, “ekmek veren eli ısırmanın” aptalca olduğunu kaydetti.
Daha önce Bloomberg ajansı, ABD lideri Biden’in, 15-16 Haziran İsviçre’de düzenlenecek konferansa katılmayacağını bildirmişti. Başkanın, aynı dönemde Kaliforniya’daki seçim kampanyasına bağış toplama etkinliğine katılacağı belirtilmişti.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsviçre’deki Ukrayna konferansına aktif olarak hazırlandıklarını, ama henüz Biden’in bu foruma katılımını duyurmaya hazır olmadıklarını dile getirmişti.
İsviçre, 15-16 Haziran’da Ukrayna konulu konferansa ev sahipliği yapacak. Etkinliğe 160’a yakın devletin temsilcisi davet edildi. Rusya, konferans için davet almadı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova’nın yer almadığı bir konferansın anlamsız olduğunu kaydetmişti.