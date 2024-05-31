https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/abd-ve-ingiltere-yemenin-baskent-sanaya-6-hava-saldirisi-duzenledi-en-az-13-olu-1084375252.html

ABD ve İngiltere, Yemen'in başkent Sana'ya 6 hava saldırısı düzenledi: En az 13 ölü

ABD ve İngiltere, Yemen'in başkent Sana'ya 6 hava saldırısı düzenledi: En az 13 ölü

Sputnik Türkiye

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere'nin başkent Sana'ya yönelik 6 hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. CENTCOM, 13 hedefin imha edildiğini... 31.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-31T09:33+0300

2024-05-31T09:33+0300

2024-05-31T10:13+0300

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Husilere ait El Mesirah televizyonunda yer alan habere göre ABD ve İngiltere, Sana'ya saldırı düzenledi.Başkentin Sebin ilçesine 3, Senhan ilçesine bağlı Cerban mevkiine 2 ve Uluslararası Sana Havalimanı çevresine 1 olmak üzere 6 hava saldırısı düzenlendiği belirtilen haberde en az 13 kişinin öldüğü, 30'dan fazla kişinin yaralandığı bildirildi.Husiler, dün yaptıkları açıklamada bu hafta boyunca Kızıldeniz, Umman Denizi ve Hint Okyanusu’nda ABD, İngiltere ve İsrail’e ait 10 gemiyi vurduklarını duyurmuştu.CENTCOM'dan açıklamaABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) X hesabından yapılan açıklamada, ABD ve İngiltere hava kuvvetlerinin Husi kontrolündeki bölgelerde bulunan 13 hedefi imha ettiği belirtildi.Açıklamada, bu eylemlerin 'meşru müdafaa' kapsamında yapıldığı bildirildi.Husi kontrolündeki bölgelerden Kızıldeniz'e doğru fırlatılan 8 insansız hava aracının (İHA) da vurulduğu kaydedilen açıklamada, "Bu faaliyetler kuvvetlerimizi korumak, seyrüsefer özgürlüğünü sağlamak ve uluslararası suları ABD, koalisyon ve ticaret gemileri için daha güvenli ve emniyetli hale getirmek için gereklidir" ifadesi yer aldı.Kızıldeniz'deki durumYemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı Refah Muhafızı Operasyonu adında çok uluslu deniz görev gücü oluşturulduğunu açıkladı.ABD ve İngiltere'nin Yemen'de Husi güçlerinin kontrolünde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240518/husiler-kizildenizde-iki-gemiyi-vurdu-petrol-tankerinde-yangin-cikti-1083953491.html

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yemen, abd, ingiltere, husiler, kızıldeniz, umman denizi, hint okyanusu, iran, israil, centcom, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)