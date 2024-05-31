https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/11-ile-sari-uyari-geldi-saganak-etkili-olacak-valilik-ogle-saatlerine-dikkat-dedi-1084375367.html

11 ile 'sarı uyarı' geldi, sağanak etkili olacak: Valilik 'öğle saatlerine dikkat' dedi

11 ile 'sarı uyarı' geldi, sağanak etkili olacak: Valilik 'öğle saatlerine dikkat' dedi

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 31 Mayıs Cuma gününe ilişkin hava durumu raporunu paylaştı. Rapora göre İç Anadolu Bölgesi’nde Ankara dahil kuvvet sağanak... 31.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-31T09:34+0300

2024-05-31T09:34+0300

2024-05-31T09:35+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Bilecik, Afyonkarahisar, Artvin, Ardahan, Kars ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, Doğu Anadolu'da 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü "sarı" kod uyarısında bulundu. 11 kentte kuvvetli yağış bekleniyor. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyardı.Kuvvetli yağış geliyorYağışların, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Marmara'da hava durumu nasıl?Parçalı ve çok bulutlu, Bilecik ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Edirne °C, 30°CParçalı bulutluİstanbul °C, 27°CParçalı bulutluKırklareli̇ °C, 29°CParçalı bulutluKocaeli̇ °C, 29°CParçalı ve çok bulutluEge Bölgesinde hava nasıl?Parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Afyonkarahi̇sar °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDeni̇zli̇ °C, 29°CParçalı bulutluİzmi̇r °C, 29°CParçalı bulutluAkdeniz'de hava nasıl?Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yerel olmak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Adana °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAntalya °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBurdur °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHatay °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİç Anadolu'da hava nasıl?Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzeydoğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Ankara °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.Valilikten uyarıAnkara Valiliği öğle saatlerinde sağanak yağış konusunda kentlileri uyardı.Eski̇şehi̇r °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKonya °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSivas °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Batı KaradenizParçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Bolu °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDüzce °C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSinop °C, 22°CParçalı ve çok bulutluOrta ve doğu karadeni̇zParçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Artvi̇n °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSamsun °C, 24°CParçalı ve çok bulutluTrabzon °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDoğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu, Ardahan, Kars ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Erzurum °C, 26°CParçalı ve çok bulutluKars °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMalatya °C, 31°CParçalı bulutluVan °C, 25°CParçalı bulutluGüneydoğu anadoluParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Di̇yarbakir °C, 35°CParçalı bulutluGazi̇antep °C, 29°CParçalı bulutluSi̇i̇rt °C, 34°CParçalı bulutluŞanlıurfa °C, 33°CParçalı bulutluHava ne zaman ısınacak?Yaz geliyor, sıcaklıklar artıyor. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde termometreler 30 derecenin üzerine çıkacak.Önümüzdeki hafta Türkiye'nin sıcak hava dalgasının altına gireceğini söyleyen NTV Meteoroloji editörü Dilek Çalışkan, "Önümüzdeki hafta pazartesi-salı-çarşamba, ülke genelinde çok sıcak bir hava olacak. İstanbul, Ankara, Marmara, İç Anadolu, Batı Karadeniz'de sıcaklıklar 35 derecelere yükselecek. Ege ve Akdeniz güneydoğuda 40 dereceye yakın olacak. Ülkemizin haziran ayı ortalaması birçok kentte 27 dereceyken önümüzdeki hafta sıcaklıklar 35-40 dereceye kadar yükselecek yani ortalamanın çok üzerinde olacak." değerlendirmesinde bulundu.Perşembe gününden itibaren ise sıcaklıklar mevsim normallerinde olacağını belirten Çalışkan, "İstanbul, Marmara, kuzeyde kalan bölgelerde biraz daha serin havadan etkilenmeye başlayacak yeniden. Çünkü Karadeniz üzerinden daha serin esecek rüzgar. O günlerde sıcaklıklar 35'ten 29-30'lara geriler yani ortalamalara yakın olur." dedi.

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