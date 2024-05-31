https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/hamas-israil-gazzeden-cekilene-kadar-anlasma-olmayacak-1084393522.html

Hamas: İsrail Gazze'den çekilene kadar anlaşma olmayacak

Hamas: İsrail Gazze'den çekilene kadar anlaşma olmayacak

Sputnik Türkiye

Hamas lideri İsmail Heniyye, İsrail'in Gazze'den çıkmadığı sürece taraflar arasında bir anlaşma olmayacağını belirtti. 31.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-31T17:27+0300

2024-05-31T17:27+0300

2024-05-31T17:27+0300

israil- filistin çatışması

filistin

israil-filistin

israil-filistin sorunu

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gazze

gazze şeridi

gazze ablukası

ismail heniyye

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Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail ile ateşkese varılmasına yönelik görüşmelere dair değerlendirme yaptı. Heniyye, kendisi dahil Filistinli grupların arabuluculara 'İsrail'le ateşkes ve esir takası anlaşması için taleplerinden vazgeçmeyeceklerini yeniden ilettiklerini' belirtti.Heniyye, bugün Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen Arap Milli Kongresi'nde, Tel Aviv yönetiminin, Mısır ve Katarlı arabuluculara, esir takası ve Gazze'de ateşkese ilişkin müzakerelerin yenilenmesi teklifini iletmesi hakkında konuştu.Şartlarını açıkladı Siyasi Büro Başkanı barış şartlarını saldırıların kalıcı olarak durması, İsrail ordusunun Gazze'den tamamen çekilmesi, ablukanın kalkması, yeniden imar, esir takasının sağlanması şeklindeki taleplerinin tümünün Filistin halkının özgürlük ve bağımsızlık haklarının gerçekleşmesi ardından yapılabileceğini söyledi. 'Gazze halkı alternatif kabul etmeyecek' Gazze'nin savaş sonrası durumunu düşünenlere seslenen Heniyye, Filistin halkının direnişe karşı bir alternatifi kabul etmeyeceğine dikkat çekerek Filistin topraklarında birliğin, tüm gruplar için ulusal birlik liderliğinin oluşturulması, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde üzerinde mutabakata varılan uzlaşı hükümeti kurulması, başkanlık, yasama ve Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin düzenlenmesiyle gerçekleşeceğini belirtti.Heniyye ayrıca, İsrail'in Filistinlileri tehcir etme, direniş güçlerini yok etme, Gazze'yi ele geçirme emellerinde başarılı olamadığını ifade etti ve siyonizmle mücadele çağrısı yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/israil-ordusu-misir-sinirindaki-koridoru-ele-gecirdi-1084344025.html

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filistin yönetimi

gazze

gazze şeridi

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