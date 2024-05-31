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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/hamas-israil-gazzeden-cekilene-kadar-anlasma-olmayacak-1084393522.html
Hamas: İsrail Gazze'den çekilene kadar anlaşma olmayacak
Hamas: İsrail Gazze'den çekilene kadar anlaşma olmayacak
Sputnik Türkiye
Hamas lideri İsmail Heniyye, İsrail'in Gazze'den çıkmadığı sürece taraflar arasında bir anlaşma olmayacağını belirtti. 31.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-31T17:27+0300
2024-05-31T17:27+0300
israil- filistin çatışması
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
filistin yönetimi
gazze
gazze şeridi
gazze ablukası
ismail heniyye
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Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail ile ateşkese varılmasına yönelik görüşmelere dair değerlendirme yaptı. Heniyye, kendisi dahil Filistinli grupların arabuluculara 'İsrail'le ateşkes ve esir takası anlaşması için taleplerinden vazgeçmeyeceklerini yeniden ilettiklerini' belirtti.Heniyye, bugün Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen Arap Milli Kongresi'nde, Tel Aviv yönetiminin, Mısır ve Katarlı arabuluculara, esir takası ve Gazze'de ateşkese ilişkin müzakerelerin yenilenmesi teklifini iletmesi hakkında konuştu.Şartlarını açıkladı Siyasi Büro Başkanı barış şartlarını saldırıların kalıcı olarak durması, İsrail ordusunun Gazze'den tamamen çekilmesi, ablukanın kalkması, yeniden imar, esir takasının sağlanması şeklindeki taleplerinin tümünün Filistin halkının özgürlük ve bağımsızlık haklarının gerçekleşmesi ardından yapılabileceğini söyledi. 'Gazze halkı alternatif kabul etmeyecek' Gazze'nin savaş sonrası durumunu düşünenlere seslenen Heniyye, Filistin halkının direnişe karşı bir alternatifi kabul etmeyeceğine dikkat çekerek Filistin topraklarında birliğin, tüm gruplar için ulusal birlik liderliğinin oluşturulması, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde üzerinde mutabakata varılan uzlaşı hükümeti kurulması, başkanlık, yasama ve Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin düzenlenmesiyle gerçekleşeceğini belirtti.Heniyye ayrıca, İsrail'in Filistinlileri tehcir etme, direniş güçlerini yok etme, Gazze'yi ele geçirme emellerinde başarılı olamadığını ifade etti ve siyonizmle mücadele çağrısı yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/israil-ordusu-misir-sinirindaki-koridoru-ele-gecirdi-1084344025.html
filistin
filistin yönetimi
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filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, filistin yönetimi, gazze, gazze şeridi, gazze ablukası, ismail heniyye
filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, filistin yönetimi, gazze, gazze şeridi, gazze ablukası, ismail heniyye

Hamas: İsrail Gazze'den çekilene kadar anlaşma olmayacak

17:27 31.05.2024
© AFP 2023 / FADEL SENNAİsrail Hamas
İsrail Hamas - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2024
© AFP 2023 / FADEL SENNA
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Hamas lideri İsmail Heniyye, İsrail'in Gazze'den çıkmadığı sürece taraflar arasında bir anlaşma olmayacağını belirtti.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail ile ateşkese varılmasına yönelik görüşmelere dair değerlendirme yaptı. Heniyye, kendisi dahil Filistinli grupların arabuluculara 'İsrail'le ateşkes ve esir takası anlaşması için taleplerinden vazgeçmeyeceklerini yeniden ilettiklerini' belirtti.
Heniyye, bugün Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen Arap Milli Kongresi'nde, Tel Aviv yönetiminin, Mısır ve Katarlı arabuluculara, esir takası ve Gazze'de ateşkese ilişkin müzakerelerin yenilenmesi teklifini iletmesi hakkında konuştu.

Şartlarını açıkladı

Siyasi Büro Başkanı barış şartlarını saldırıların kalıcı olarak durması, İsrail ordusunun Gazze'den tamamen çekilmesi, ablukanın kalkması, yeniden imar, esir takasının sağlanması şeklindeki taleplerinin tümünün Filistin halkının özgürlük ve bağımsızlık haklarının gerçekleşmesi ardından yapılabileceğini söyledi.

'Gazze halkı alternatif kabul etmeyecek'

Gazze'nin savaş sonrası durumunu düşünenlere seslenen Heniyye, Filistin halkının direnişe karşı bir alternatifi kabul etmeyeceğine dikkat çekerek Filistin topraklarında birliğin, tüm gruplar için ulusal birlik liderliğinin oluşturulması, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde üzerinde mutabakata varılan uzlaşı hükümeti kurulması, başkanlık, yasama ve Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin düzenlenmesiyle gerçekleşeceğini belirtti.
Heniyye ayrıca, İsrail'in Filistinlileri tehcir etme, direniş güçlerini yok etme, Gazze'yi ele geçirme emellerinde başarılı olamadığını ifade etti ve siyonizmle mücadele çağrısı yaptı.
İsrail ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2024
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