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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/israil-ordusu-misir-sinirindaki-koridoru-ele-gecirdi-1084344025.html
İsrail ordusu, Mısır sınırındaki koridoru ele geçirdi
İsrail ordusu, Mısır sınırındaki koridoru ele geçirdi
Sputnik Türkiye
Refah kentindeki operasyonlarını sürdüren İsrail ordusu, Filistin-Mısır sınırı boyunca uzanan Philadelphia Koridoru'nda tüm kontrolü ele geçirdiklerini öne... 30.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-30T11:58+0300
2024-05-30T11:58+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil ordusu (idf)
gazze
gazze şeridi
refah
refah sınır kapısı
mısır
ortadoğu
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Ordu radyosunun haberinde, “İsrail ordusu, Philadelphia Koridoru'nda operasyonel olarak tam kontrol sağladı” ifadeleri kullanılırken, haberde, Mısır'a geçen bölgede 20 tünel bulunduğu iddia edildi.İsrail’in Philadelphia Koridoru’nu ele geçirmesiyle Mısır-Gazze sınır hattının tamamen İsrail’in kontrolü altına girdiği belirtilirken Gazze’nin dış dünyayla iletişimi de fiili olarak kesilmiş oldu.İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi, bugün yaptığı açıklamada, Philadelphia Koridoru'nun yüzde 75'inin İsrail'in kontrolünde olduğunu belirtmişti.İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 236 gündür aralıksız devam ederken ordunun Gazze'nin güneyindeki Refah'a yönelik saldırıları sürüyor.İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 171 Filistinli öldürüldü, 81 bin 420 kişi yaralandı.Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.Philadelphia Koridoru‘Selahaddin Koridoru’ olarak da bilinen ve Gazze ile Mısır sınırında yer alan koridor, 1979'da Mısır ile İsrail arasında imzalanan Camp David anlaşması kapsamında tampon bölgede yer alıyor. Koridor, 14.5 kilometre uzunluğunda, birkaç yüz metre genişliğinde ve Akdeniz'den başlayıp Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'na kadar uzanıyor.Camp David anlaşmasına göre, Philadelphia Koridoru Filistin toprakları arasında yer alıyor ancak belirli sayıdaki (180 zırhlı araç 4 bin asker) İsrail güçlerinin kontrolüne bırakıldı. Sınırın öbür tarafında ise hafif silahlı Mısır polisinin bulunmasına izin verildi.Philadelphia Koridoru, Ağustos 2005'te İsrail'in Gazze Şeridi'nden çekilmesine kadar İsrail güçlerinin kontrolünde kaldı ve bu tarihte Avrupa Birliği'nden gözlemcilerin huzurunda Filistin yönetimine teslim edildi. Eylül 2005'te İsrail ile Mısır arasında 1979 Barış Anlaşması'nın güvenlik maddesine ek olarak söz konusu koridorla ilgili anlaşma yapıldı.Anlaşmada, Mısır'ın Gazze sınırında terör, kaçakçılık ve tünellerin tespiti gibi görevlerden sorumlu 750 sınır muhafız askeri bulundurması ve İsrail güçlerinin çekildiği Philadelphia Koridoru'nun Filistin yönetimine teslim edilmesi yer aldı.Filistin'de 2006'da yapılan seçimleri Hamas'ın kazanması ve kısa süre sonra Gazze'de kontrolü sağlamasının ardından Philadelphia Koridoru da Hamas yönetiminin kontrolüne geçti. İsrail'in abluka uygulamasının sonucu olarak Gazze'de söz konusu koridor üzerinde Mısır'a açılan çok sayıda tünel inşa edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/unrwa-temsilcisi-sputnike-konustu-gazze-seridi-cehenneme-dondu-1084288984.html
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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, refah, refah sınır kapısı, mısır, ortadoğu, soykırım
israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, refah, refah sınır kapısı, mısır, ortadoğu, soykırım

İsrail ordusu, Mısır sınırındaki koridoru ele geçirdi

11:58 30.05.2024
© AA / Mostafa Alkharoufİsrail ordusu
İsrail ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2024
© AA / Mostafa Alkharouf
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Refah kentindeki operasyonlarını sürdüren İsrail ordusu, Filistin-Mısır sınırı boyunca uzanan Philadelphia Koridoru'nda tüm kontrolü ele geçirdiklerini öne sürdü.
Ordu radyosunun haberinde, “İsrail ordusu, Philadelphia Koridoru'nda operasyonel olarak tam kontrol sağladı” ifadeleri kullanılırken, haberde, Mısır'a geçen bölgede 20 tünel bulunduğu iddia edildi.
İsrail’in Philadelphia Koridoru’nu ele geçirmesiyle Mısır-Gazze sınır hattının tamamen İsrail’in kontrolü altına girdiği belirtilirken Gazze’nin dış dünyayla iletişimi de fiili olarak kesilmiş oldu.
İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi, bugün yaptığı açıklamada, Philadelphia Koridoru'nun yüzde 75'inin İsrail'in kontrolünde olduğunu belirtmişti.
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 236 gündür aralıksız devam ederken ordunun Gazze'nin güneyindeki Refah'a yönelik saldırıları sürüyor.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 171 Filistinli öldürüldü, 81 bin 420 kişi yaralandı.
Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Philadelphia Koridoru

Selahaddin Koridoru’ olarak da bilinen ve Gazze ile Mısır sınırında yer alan koridor, 1979'da Mısır ile İsrail arasında imzalanan Camp David anlaşması kapsamında tampon bölgede yer alıyor. Koridor, 14.5 kilometre uzunluğunda, birkaç yüz metre genişliğinde ve Akdeniz'den başlayıp Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'na kadar uzanıyor.
Camp David anlaşmasına göre, Philadelphia Koridoru Filistin toprakları arasında yer alıyor ancak belirli sayıdaki (180 zırhlı araç 4 bin asker) İsrail güçlerinin kontrolüne bırakıldı. Sınırın öbür tarafında ise hafif silahlı Mısır polisinin bulunmasına izin verildi.
Philadelphia Koridoru, Ağustos 2005'te İsrail'in Gazze Şeridi'nden çekilmesine kadar İsrail güçlerinin kontrolünde kaldı ve bu tarihte Avrupa Birliği'nden gözlemcilerin huzurunda Filistin yönetimine teslim edildi. Eylül 2005'te İsrail ile Mısır arasında 1979 Barış Anlaşması'nın güvenlik maddesine ek olarak söz konusu koridorla ilgili anlaşma yapıldı.
Anlaşmada, Mısır'ın Gazze sınırında terör, kaçakçılık ve tünellerin tespiti gibi görevlerden sorumlu 750 sınır muhafız askeri bulundurması ve İsrail güçlerinin çekildiği Philadelphia Koridoru'nun Filistin yönetimine teslim edilmesi yer aldı.
Filistin'de 2006'da yapılan seçimleri Hamas'ın kazanması ve kısa süre sonra Gazze'de kontrolü sağlamasının ardından Philadelphia Koridoru da Hamas yönetiminin kontrolüne geçti. İsrail'in abluka uygulamasının sonucu olarak Gazze'de söz konusu koridor üzerinde Mısır'a açılan çok sayıda tünel inşa edildi.
Gazze Şeridi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2024
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