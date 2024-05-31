https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/gurcistan-basbakani-kobakhidze-abd-destekli-stklar-gurcistanda-devrim-yapmaya-calisti-1084402621.html
Gürcistan Başbakanı Kobakhidze: ABD destekli STK'lar Gürcistan'da devrim yapmaya çalıştı
Gürcistan Başbakanı Kobakhidze: ABD destekli STK'lar Gürcistan'da devrim yapmaya çalıştı
Sputnik Türkiye
Gürcistan Başbakanı Kobakhidze, ABD tarafından finanse edilen sivil toplum kuruluşlarının ülkede devrim yapmaya çalıştığını belirtti. 31.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-31T21:41+0300
2024-05-31T21:41+0300
2024-05-31T21:40+0300
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Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze yaptığı açıklamada, ABD'den finanasal destek alan Gürcü sivil toplum kuruluşlarının (STK) ülkede devrim yapma girişiminde bulunduğunu söyledi.Kobakhidze “ABD tarafından finanse edilen STK'lar, hükümetin istifasını talep ettiklerinde devrim sahnesinde yer aldılar. Daha önce iki devrim girişimi olmuştu ve geçtiğimiz haftalarda üçüncü bir girişim daha oldu” dedi.Kobakhidze, Tiflis ile Washington arasındaki ilişkilerin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini, bunun Gürcistan halkının ve ABD'nin çıkarına olacağını belirterek, "Gürcistan-ABD ilişkilerinin gerçekten gözden geçirilmesi gerekiyor, bunu ABD büyükelçisi ile de görüştük. Eski büyükelçinin döneminde çok şey bozuldu, bu nedenle Gürcü-Amerikan ilişkilerinin iyileştirilmesi ve gözden geçirilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Gürcistan parlamentosunun 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasasını onaylamısının ardından, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 'Gürcistan'da demokrasinin altını oymaktan' sorumlu olanlara, onların işbirlikçilerine ve aile üyelerine vize kısıtlamaları getirerek karşılık verdiğini dile getirmiş ve ayrıca Gürcistan ile ikili işbirliğinin kapsamlı bir şekilde gözden geçirileceğini belirtmişti.İktidardaki Gürcü Rüyası Genel Sekreteri ve Tiflis Belediye Başkanı Kakha Kaladze, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in Gürcistan yetkililerine uygulanacağını dile getirdiği yaptırımlara ilişkin yaptığı açıklamasında, Gürcistan'ın kimsenin kolonisi olmayacağını vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/yabanci-yasasinda-direten-gurcistan-hukumeti-ukraynalasmak-istemiyoruz-1084318674.html
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irakli kobakhidze, gürcistan, tiflis, abd, washington, devrim, yabancı nüfuzun şeffaflığı, stk, antony blinken, kakha kaladze
irakli kobakhidze, gürcistan, tiflis, abd, washington, devrim, yabancı nüfuzun şeffaflığı, stk, antony blinken, kakha kaladze
Gürcistan Başbakanı Kobakhidze: ABD destekli STK'lar Gürcistan'da devrim yapmaya çalıştı
Gürcistan Başbakanı Kobakhidze, ABD tarafından finanse edilen sivil toplum kuruluşlarının ülkede devrim yapmaya çalıştığını belirtti.
Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze yaptığı açıklamada, ABD'den finanasal destek alan Gürcü sivil toplum kuruluşlarının (STK) ülkede devrim yapma girişiminde bulunduğunu söyledi.
Kobakhidze “ABD tarafından finanse edilen STK'lar, hükümetin istifasını talep ettiklerinde devrim sahnesinde yer aldılar. Daha önce iki devrim girişimi olmuştu ve geçtiğimiz haftalarda üçüncü bir girişim daha oldu” dedi.
Kobakhidze, Tiflis ile Washington arasındaki ilişkilerin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini, bunun Gürcistan halkının ve ABD'nin çıkarına olacağını belirterek, "Gürcistan-ABD ilişkilerinin gerçekten gözden geçirilmesi gerekiyor, bunu ABD büyükelçisi ile de görüştük. Eski büyükelçinin döneminde çok şey bozuldu, bu nedenle Gürcü-Amerikan ilişkilerinin iyileştirilmesi ve gözden geçirilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.
ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Gürcistan parlamentosunun 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasasını onaylamısının ardından, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 'Gürcistan'da demokrasinin altını oymaktan' sorumlu olanlara, onların işbirlikçilerine ve aile üyelerine vize kısıtlamaları getirerek karşılık verdiğini dile getirmiş ve ayrıca Gürcistan ile ikili işbirliğinin kapsamlı bir şekilde gözden geçirileceğini belirtmişti.
İktidardaki Gürcü Rüyası Genel Sekreteri ve Tiflis Belediye Başkanı Kakha Kaladze, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in Gürcistan yetkililerine uygulanacağını dile getirdiği yaptırımlara ilişkin yaptığı açıklamasında, Gürcistan'ın kimsenin kolonisi olmayacağını vurgulamıştı.