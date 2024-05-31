https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/gazeteci-ibrahim-karagul-cifte-vatandaslik-hakki-olan-israillilerin-tc-vatandasligi-iptal-edilsin-1084375116.html
Gazeteci İbrahim Karagül: 'Çifte vatandaşlık hakkı olan İsraillilerin TC vatandaşlığı iptal edilsin'
Gazeteci İbrahim Karagül: 'Çifte vatandaşlık hakkı olan İsraillilerin TC vatandaşlığı iptal edilsin'
Sputnik Türkiye
Gazeteci İbrahim Karagül, sosyal medya hesabından Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlığa sahip İsrailliler için T.C. vatandaşlığının iptal edilmesi gerektiğini... 31.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-31T09:41+0300
2024-05-31T09:41+0300
2024-05-31T09:41+0300
türkiye
ibrahim karagül
israil
çifte vatandaşlık
israilliler
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Gazeteci İbrahim Karagül sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çifte vatandaşlık hakkı olan İsraillilerin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı iptal edilsin. Bu kişilerin Türkiye'ye girişi yasaklansın. Şehirlerimizi kirletmeleri, sokaklarımızda dolaşmaları engellensin. Türkiye'ye gelenler, İsrail'de askerlik yapanlar hakkında "soykırım" soruşturması başlatılsın. Türkiye ile İsrail arasında "çifte vatandaşlık" anlaşması acilen iptal edilsin. Unutmayın, İsrail aynı zamanda, hem Irak'ın kuzeyinde, hem Suriye'nin kuzeyinde Türkiye ile savaş halinde'' ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/trump-sus-payi-davasinda-suclu-bulundu-1084368646.html
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ibrahim karagül, israil, çifte vatandaşlık, israilliler
ibrahim karagül, israil, çifte vatandaşlık, israilliler
Gazeteci İbrahim Karagül: 'Çifte vatandaşlık hakkı olan İsraillilerin TC vatandaşlığı iptal edilsin'
Gazeteci İbrahim Karagül, sosyal medya hesabından Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlığa sahip İsrailliler için T.C. vatandaşlığının iptal edilmesi gerektiğini söyledi.
Gazeteci İbrahim Karagül sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çifte vatandaşlık hakkı olan İsraillilerin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı iptal edilsin. Bu kişilerin Türkiye'ye girişi yasaklansın. Şehirlerimizi kirletmeleri, sokaklarımızda dolaşmaları engellensin. Türkiye'ye gelenler, İsrail'de askerlik yapanlar hakkında "soykırım" soruşturması başlatılsın. Türkiye ile İsrail arasında "çifte vatandaşlık" anlaşması acilen iptal edilsin. Unutmayın, İsrail aynı zamanda, hem Irak'ın kuzeyinde, hem Suriye'nin kuzeyinde Türkiye ile savaş halinde'' ifadelerini kullandı.