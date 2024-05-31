https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/gazeteci-ibrahim-karagul-cifte-vatandaslik-hakki-olan-israillilerin-tc-vatandasligi-iptal-edilsin-1084375116.html

Gazeteci İbrahim Karagül: 'Çifte vatandaşlık hakkı olan İsraillilerin TC vatandaşlığı iptal edilsin'

Gazeteci İbrahim Karagül: 'Çifte vatandaşlık hakkı olan İsraillilerin TC vatandaşlığı iptal edilsin'

Sputnik Türkiye

Gazeteci İbrahim Karagül, sosyal medya hesabından Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlığa sahip İsrailliler için T.C. vatandaşlığının iptal edilmesi gerektiğini... 31.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-31T09:41+0300

2024-05-31T09:41+0300

2024-05-31T09:41+0300

türkiye

ibrahim karagül

israil

çifte vatandaşlık

israilliler

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Gazeteci İbrahim Karagül sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çifte vatandaşlık hakkı olan İsraillilerin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı iptal edilsin. Bu kişilerin Türkiye'ye girişi yasaklansın. Şehirlerimizi kirletmeleri, sokaklarımızda dolaşmaları engellensin. Türkiye'ye gelenler, İsrail'de askerlik yapanlar hakkında "soykırım" soruşturması başlatılsın. Türkiye ile İsrail arasında "çifte vatandaşlık" anlaşması acilen iptal edilsin. Unutmayın, İsrail aynı zamanda, hem Irak'ın kuzeyinde, hem Suriye'nin kuzeyinde Türkiye ile savaş halinde'' ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/trump-sus-payi-davasinda-suclu-bulundu-1084368646.html

türkiye

israil

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ibrahim karagül, israil, çifte vatandaşlık, israilliler