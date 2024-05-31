https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/filenin-sultanlari-milletler-liginde-guney-kore-ile-karsilasacak-1084390073.html
'Filenin Sultanları' Milletler Ligi'nde Güney Kore ile karşılaşacak
'Filenin Sultanları' Milletler Ligi'nde Güney Kore ile karşılaşacak
Sputnik Türkiye
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ABD etabındaki üçüncü maçında yarın Güney Kore ile karşılaşacak. 31.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-31T15:47+0300
2024-05-31T15:47+0300
2024-05-31T15:47+0300
spor
filenin sultanları
fivb voleybol milletler ligi
güney kore
voleybol
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/11/1075532127_0:79:3361:1970_1920x0_80_0_0_6ec9e0c71943145cccd62d4f5dc9c9a3.jpg
Teksas eyaletinin Arlington kentindeki Kolej Park Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 21.00'de başlayacak.VNL'nin ABD'deki ikinci haftasının ilk iki mücadelesinde Almanya ve Sırbistan'ı 3-1'lik skorla geçen "Filenin Sultanları", üçüncü galibiyet için Güney Kore karşısına çıkacak.Milli takım, VNL'nin ABD etabını 2 Haziran Pazar günü ev sahibiyle karşılaşacağı maçla tamamlayacak."Filenin Sultanları", VNL'nin Antalya'da düzenlenen ilk haftasında iki galibiyet, iki mağlubiyet yaşamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/filenin-sultanlari-fivb-kadinlar-milletler-liginde-almanyayi-yendi-1084330681.html
güney kore
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/11/1075532127_316:0:3047:2048_1920x0_80_0_0_eb1e7f7bbc240b328e76caf64b668cf6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
filenin sultanları, fivb voleybol milletler ligi, güney kore, voleybol
filenin sultanları, fivb voleybol milletler ligi, güney kore, voleybol
'Filenin Sultanları' Milletler Ligi'nde Güney Kore ile karşılaşacak
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ABD etabındaki üçüncü maçında yarın Güney Kore ile karşılaşacak.
Teksas eyaletinin Arlington kentindeki Kolej Park Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 21.00'de başlayacak.
VNL'nin ABD'deki ikinci haftasının ilk iki mücadelesinde Almanya ve Sırbistan'ı 3-1'lik skorla geçen "Filenin Sultanları", üçüncü galibiyet için Güney Kore karşısına çıkacak.
Milli takım, VNL'nin ABD etabını 2 Haziran Pazar günü ev sahibiyle karşılaşacağı maçla tamamlayacak.
"Filenin Sultanları", VNL'nin Antalya'da düzenlenen ilk haftasında iki galibiyet, iki mağlubiyet yaşamıştı.