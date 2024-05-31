https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/filenin-sultanlari-milletler-liginde-guney-kore-ile-karsilasacak-1084390073.html

'Filenin Sultanları' Milletler Ligi'nde Güney Kore ile karşılaşacak

'Filenin Sultanları' Milletler Ligi'nde Güney Kore ile karşılaşacak

Sputnik Türkiye

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ABD etabındaki üçüncü maçında yarın Güney Kore ile karşılaşacak. 31.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-31T15:47+0300

2024-05-31T15:47+0300

2024-05-31T15:47+0300

spor

filenin sultanları

fivb voleybol milletler ligi

güney kore

voleybol

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/11/1075532127_0:79:3361:1970_1920x0_80_0_0_6ec9e0c71943145cccd62d4f5dc9c9a3.jpg

Teksas eyaletinin Arlington kentindeki Kolej Park Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 21.00'de başlayacak.VNL'nin ABD'deki ikinci haftasının ilk iki mücadelesinde Almanya ve Sırbistan'ı 3-1'lik skorla geçen "Filenin Sultanları", üçüncü galibiyet için Güney Kore karşısına çıkacak.Milli takım, VNL'nin ABD etabını 2 Haziran Pazar günü ev sahibiyle karşılaşacağı maçla tamamlayacak."Filenin Sultanları", VNL'nin Antalya'da düzenlenen ilk haftasında iki galibiyet, iki mağlubiyet yaşamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/filenin-sultanlari-fivb-kadinlar-milletler-liginde-almanyayi-yendi-1084330681.html

güney kore

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

filenin sultanları, fivb voleybol milletler ligi, güney kore, voleybol