https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/filenin-sultanlari-fivb-kadinlar-milletler-liginde-almanyayi-yendi-1084330681.html
'Filenin Sultanları' FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde Almanya'yı yendi
'Filenin Sultanları' FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde Almanya'yı yendi
Sputnik Türkiye
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD'de düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasının ilk maçında Almanya'yı 3-1 yendi. 30.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-30T01:44+0300
2024-05-30T01:44+0300
2024-05-30T01:47+0300
spor
türkiye a milli kadın voleybol takımı
fivb voleybol milletler ligi
alman
almanya
melissa vargas
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Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi’ndeki beşinci maçında Almanya’yı 3-1 mağlup etti ve ikinci haftaya galibiyetle başladı.Teksas eyaletinin Arlington kentinde oynanan karşılaşmada Almanya'yı 3-1 yenen millilerde Melissa Vargas, 23 sayıyla mücadelenin en skorer ismi oldu.Organizasyonun ikinci haftasındaki ilk maçını kazanan milli takım, VNL'deki beşinci müsabakasında üçüncü galibiyeti elde etti.Filenin Sultanları, Arlington’ın ev sahipliği yaptığı Milletler Ligi’nin ikinci haftasında kalan maçlarda Sırbistan, Güney Kore ve ABD ile karşı karşıya gelecek. 'Filenin Sultanları', ABD etabındaki ikinci maçını 31 Mayıs Cuma günü TSİ 03.30’da Sırbistan ile karşılaşacak. "Filenin Sultanları", Antalya'da düzenlenen VNL'nin ilk haftasında iki galibiyet, iki de mağlubiyet yaşamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230923/filenin-sultanlari-olimpiyat-vizesini-aldi-6da-6-yapti-1075706708.html
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'filenin sultanları', türkiye kadın millî voleybol takımı • türkiye'de voleybol,
'filenin sultanları', türkiye kadın millî voleybol takımı • türkiye'de voleybol,
'Filenin Sultanları' FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde Almanya'yı yendi
01:44 30.05.2024 (güncellendi: 01:47 30.05.2024)
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD'de düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasının ilk maçında Almanya'yı 3-1 yendi.
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi’ndeki beşinci maçında Almanya’yı 3-1 mağlup etti ve ikinci haftaya galibiyetle başladı.
Teksas eyaletinin Arlington kentinde oynanan karşılaşmada Almanya'yı 3-1 yenen millilerde Melissa Vargas, 23 sayıyla mücadelenin en skorer ismi oldu.
Organizasyonun ikinci haftasındaki ilk maçını kazanan milli takım, VNL'deki beşinci müsabakasında üçüncü galibiyeti elde etti.
Filenin Sultanları, Arlington’ın ev sahipliği yaptığı Milletler Ligi’nin ikinci haftasında kalan maçlarda Sırbistan, Güney Kore ve ABD ile karşı karşıya gelecek. 'Filenin Sultanları', ABD etabındaki ikinci maçını 31 Mayıs Cuma günü TSİ 03.30’da Sırbistan ile karşılaşacak.
"Filenin Sultanları", Antalya'da düzenlenen VNL'nin ilk haftasında iki galibiyet, iki de mağlubiyet yaşamıştı.