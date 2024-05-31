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Fenerbahçe'den Mourinho adımı: Ali Koç, teknik direktör ile anlaşma sağladı
Fenerbahçe'den Mourinho adımı: Ali Koç, teknik direktör ile anlaşma sağladı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'nin, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı ileri sürüldü. Mourinho operasyonunu sarı lacivertli kulübünü sportif... 31.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-31T11:21+0300
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Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun Fenerbahçe ile 2 yıllık anlaşma sağladığı iddia edildi.Aziz Yıldırım'ın yeniden başkan olması halinde takımın başına getireceğini açıkladığı Jose Mourinho'nun Fenerbahçe ile anlaştığı öne sürüldü.Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Mourinho ile görüşerek anlaşma sağladı.Sky Sport'un haberine göre; Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak.Resmi açıklamanın bugün yapılması bekleniyor.
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ali koç, fenerbahçe, son dakika, jose mourinho, teknik direktör
ali koç, fenerbahçe, son dakika, jose mourinho, teknik direktör

Fenerbahçe'den Mourinho adımı: Ali Koç, teknik direktör ile anlaşma sağladı

11:21 31.05.2024 (güncellendi: 11:24 31.05.2024)
© AFP 2023 / PATRICIA DE MELO MOREIRAJose Mourinho
Jose Mourinho - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2024
© AFP 2023 / PATRICIA DE MELO MOREIRA
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Ayrıntılar geliyor
Fenerbahçe'nin, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı ileri sürüldü. Mourinho operasyonunu sarı lacivertli kulübünü sportif direktörü Mario Branco'nun yürüttüğü ve resmi açıklamanın bugün yapılmasının beklendiği iddia edildi.
Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun Fenerbahçe ile 2 yıllık anlaşma sağladığı iddia edildi.
Aziz Yıldırım'ın yeniden başkan olması halinde takımın başına getireceğini açıkladığı Jose Mourinho'nun Fenerbahçe ile anlaştığı öne sürüldü.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Mourinho ile görüşerek anlaşma sağladı.
Sky Sport'un haberine göre; Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak.
Resmi açıklamanın bugün yapılması bekleniyor.
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