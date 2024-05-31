https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/fenerbahceden-mourinho-adimi-ali-koc-teknik-direktor-ile-anlasma-sagladi-1084380008.html
Fenerbahçe'den Mourinho adımı: Ali Koç, teknik direktör ile anlaşma sağladı
Fenerbahçe'den Mourinho adımı: Ali Koç, teknik direktör ile anlaşma sağladı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'nin, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı ileri sürüldü. Mourinho operasyonunu sarı lacivertli kulübünü sportif... 31.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-31T11:21+0300
2024-05-31T11:21+0300
2024-05-31T11:24+0300
spor
ali koç
fenerbahçe
son dakika
jose mourinho
teknik direktör
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/14/1084007962_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_02218482d32fa2766d081384d00e13c7.jpg
Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun Fenerbahçe ile 2 yıllık anlaşma sağladığı iddia edildi.Aziz Yıldırım'ın yeniden başkan olması halinde takımın başına getireceğini açıkladığı Jose Mourinho'nun Fenerbahçe ile anlaştığı öne sürüldü.Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Mourinho ile görüşerek anlaşma sağladı.Sky Sport'un haberine göre; Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak.Resmi açıklamanın bugün yapılması bekleniyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/14/1084007962_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_4ed5a108962ca2e07fad0bba51917e6f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ali koç, fenerbahçe, son dakika, jose mourinho, teknik direktör
ali koç, fenerbahçe, son dakika, jose mourinho, teknik direktör
Fenerbahçe'den Mourinho adımı: Ali Koç, teknik direktör ile anlaşma sağladı
11:21 31.05.2024 (güncellendi: 11:24 31.05.2024)
Ayrıntılar geliyor
Fenerbahçe'nin, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı ileri sürüldü. Mourinho operasyonunu sarı lacivertli kulübünü sportif direktörü Mario Branco'nun yürüttüğü ve resmi açıklamanın bugün yapılmasının beklendiği iddia edildi.
Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun Fenerbahçe ile 2 yıllık anlaşma sağladığı iddia edildi.
Aziz Yıldırım'ın yeniden başkan olması halinde takımın başına getireceğini açıkladığı Jose Mourinho'nun Fenerbahçe ile anlaştığı öne sürüldü.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Mourinho ile görüşerek anlaşma sağladı.
Sky Sport'un haberine göre; Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak.
Resmi açıklamanın bugün yapılması bekleniyor.