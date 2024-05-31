https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/fenerbahceden-mourinho-adimi-ali-koc-teknik-direktor-ile-anlasma-sagladi-1084380008.html

Fenerbahçe'den Mourinho adımı: Ali Koç, teknik direktör ile anlaşma sağladı

Fenerbahçe'den Mourinho adımı: Ali Koç, teknik direktör ile anlaşma sağladı

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe'nin, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı ileri sürüldü. Mourinho operasyonunu sarı lacivertli kulübünü sportif... 31.05.2024, Sputnik Türkiye

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spor

ali koç

fenerbahçe

son dakika

jose mourinho

teknik direktör

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Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun Fenerbahçe ile 2 yıllık anlaşma sağladığı iddia edildi.Aziz Yıldırım'ın yeniden başkan olması halinde takımın başına getireceğini açıkladığı Jose Mourinho'nun Fenerbahçe ile anlaştığı öne sürüldü.Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Mourinho ile görüşerek anlaşma sağladı.Sky Sport'un haberine göre; Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak.Resmi açıklamanın bugün yapılması bekleniyor.

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ali koç, fenerbahçe, son dakika, jose mourinho, teknik direktör