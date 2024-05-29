https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/aziz-yildirim-3-yillik-antrenorum-mourinhodur-1084327403.html

Aziz Yıldırım: 3 yıllık antrenörüm Mourinho'dur

Aziz Yıldırım: 3 yıllık antrenörüm Mourinho'dur

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, teknik direktör adayı Jose Mourinho'yla 1 Haziran Cumartesi günü bir araya geleceğini belirterek, Mourinho... 29.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-29T23:43+0300

2024-05-29T23:43+0300

2024-05-29T23:43+0300

spor

fenerbahçe

jose mourinho

antrenör

antrenör

aykut kocaman

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Kongre çalışmaları kapsamında Ankara'daki JW Marriott Hotel'de genel kurul üyeleriyle bir araya gelen Aziz Yıldırım, Jose Mourinho'yu, anlaşmaları durumunda haftaya İstanbul'a getireceğini belirtti.'Transferi Mourinho'yla konuşmadan bir şey diyemem'Yıldırım, "Şampiyon yapmak için geliyorum. Yoksa 'Ben şampiyon yapmayacağım etmeyeceğim' sözüm yok. Mourinho'yla ben ve Önder Bey 2 saat konuştuk. Şartlarda anlaştık gelmesi yönünde. Sonra arkadaşlarımız menajeriyle görüştü. Bir sistemde anlaştık. Mourinho'yla cumartesi İngiltere'de konuşacağız. Anlaşma tam biterse problem yok. Tam biterse, önümüzdeki hafta Mourinho'yu İstanbul'a getireceğim. Transferi Mourinho'yla konuşmadan bir şey diyemem. O çalışıyor. Ondan isim alırsak açıklama yaparken söylerim" diye konuştu.'Şampiyon olursak 2 sene sonra uzatırız'Bir üyenin "Aykut Kocaman'ı tekrar getirecek misiniz?" sorusuna Aziz Yıldırım, "Mourinho 2 sene için geliyor. Şampiyon olursak 2 sene sonra uzatırız. Bizden sonra gelenlere sorarsınız. Öyle bir fikrimiz yok. Mourinho gelecek. 3 yıllık antrenörüm Mourinho'dur" cevabını verdi.Neden aday olduğunu açıkladıBaşkan adaylığıyla ilgili sürecini açıklayan Aziz Yıldırım, şunları kaydetti:"Şampiyonluk hedef olmalıdır" diyen Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:'Stat 60 bin kişilik'Aziz Yıldırım, yeni stat projesinden bahsederek, "Gelir gelmez yapacağımız ilk iş stat projesidir. 60 bin kişi kapasite olacak, kale arkaları 5'er biner artacak. Çatı 3 metre yukarı kalkacak. Maraton ve Fenerium'da tam sahanın görülememesi ortadan kalkacak. Haftaya daha detaylı bir şekilde sizlere sunacağız. 2 yıl içinde de tamamen bitireceğiz. Stadı yaparken maçlar oynanacak. Dışarıdan kazık sistemiyle kale arkası çözülmüş olacak. İki tribün ve kale arkalarının koltuklarını söküp ayakta seyirci alalım, 'Kadıköy'den çıkış yok' sloganını yeniden yaratalım" değerlendirmesinde bulundu.'Bankalar Birliğine olan borcu kapatacağız'Aziz Yıldırım, Bankalar Birliğine olan borcun önemine dikkati çekerek, şöyle konuştu:'Ali Koç hibe etsin'Aziz Yıldırım, kulübün 29 Şubat itibarıyla borcunun 12 milyar lira olduğunu vurgulayarak, "Ama mart, nisan, mayıs aylarında ne kadar borç olduğunu kimse bilmeycek. 1 yıl sonra mali kongrede bunu öğreneceğiz Şu anda Sayın Ali Koç 'Benim Fenerbahçe'den alacağım yok.' dedi. Halbuki bu kitapçık öyle söylemiyor. O alacağını hibe edip gelsin kongreye. 'Alacağım yok' diyor ama kitapta alacak olması yanlıştır. 'Borcu 317 milyon avroya düşürdük' diyor. Halbuki verdiği kitapta 12 milyar gözüküyor. 350 milyon avro borç gözüküyor. Söyledikleriyle dağıttıkları kitapçık aynı değil. 27-28 sezonuna kadar 150 milyon avroya yakın sporculara ödenecek borç gözüküyor. Bunları söylemiyorlar. Tek söyledikleri 'Aziz borç bıraktı gitti'. Neredeyse 200 milyondan fazla mal varlığından dolayı artımız var. Bunu ileride kalem kalem açıklayacağım. Herhangi bir borç hikayesi yok. Kendileri kendi kafalarına göre anlatıyorlar" ifadelerini kullandı.Tüm tesisleri Fenerbahçelilere açacaklarını, imtiyazlı kişileri stada almayacaklarını vurgulayan Aziz Yıldırım, "Önümüzde ne federasyon ne hakemler ne dış ne iç güç duramaz. Fenerbahçe büyük camiadır. Öyle hakemle federasyonla kayıplar yaşamayacağız. Yellow çok tanınıyormuş! Fenerbahçe tanınsın, Fenerbahçe büyüsün. Bir tek söz veriyoruz. Seçilirsek Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağız. Bir dönem süre istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/ali-koctan-transfer-aciklamasi-1084324235.html

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fenerbahçe, jose mourinho, antrenör, antrenör, aykut kocaman