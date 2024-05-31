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Fenerbahçe'den İsmail Kartal mesajı: 'Her şey için teşekkürler'
Fenerbahçe'den İsmail Kartal mesajı: 'Her şey için teşekkürler'
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Spor Kulübü, sosyal medya hesabı X'te paylaştığı video ile teknik direktör İsmail Kartal'a veda etti. 31.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-31T18:36+0300
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Fenerbahçe Spor Kulübü, ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile anlaştıkları iddiaları ardından bugün İsmail Kartal'a teşekkürler mesajı ile yollarını ayırdığını duyurdu. Ligde ikinci olarak şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de başkanlık yarışı sürersen Mourinho ile anlaşıldığına dair birçok iddia ortaya atıldı. Kulüp sosyal medyada şu video ve yazıyı paylaştı:
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ismail kartal, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, jose mourinho, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff)
ismail kartal, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, jose mourinho, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff)

Fenerbahçe'den İsmail Kartal mesajı: 'Her şey için teşekkürler'

18:36 31.05.2024
© AATeknik Direktör İsmail Kartal
Teknik Direktör İsmail Kartal - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2024
© AA
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Fenerbahçe Spor Kulübü, sosyal medya hesabı X'te paylaştığı video ile teknik direktör İsmail Kartal'a veda etti.
Fenerbahçe Spor Kulübü, ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile anlaştıkları iddiaları ardından bugün İsmail Kartal'a teşekkürler mesajı ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Ligde ikinci olarak şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de başkanlık yarışı sürersen Mourinho ile anlaşıldığına dair birçok iddia ortaya atıldı. Kulüp sosyal medyada şu video ve yazıyı paylaştı:

HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ İSMAİL KARTAL

Renklerine, tarihine ait olduğun; formasını gururla taşıyıp onurla temsil ettiğin Fenerbahçe’n ile ortaya koyduğun eşsiz mücadele, hem senin hem de sana inanan milyonlarca sarı lacivert sevdalısının hayallerinin gerçeğe dönüşme inancıydı. Ne sen vazgeçtin bu kulübe inanmaktan ne milyonlarca Fenerbahçeli vazgeçti senin yanında durmaktan. Duruşuna, Değerlerine, Aidiyetine, Saygına ve Fenerbahçeliliğine teşekkür ederiz. Emeklerine minnettarız. Güzel izler bıraktın ve her zaman güzel hatırlanacaksın…

Yolun açık olsun.

Bu camia hakkımızı yiyenleri unutmayacak, onlarla mücadelemiz bitmeyecek!

İlk gün söylediğin o sözü bir kez daha sonsuz inançla haykırıyoruz:“FENERBAHÇE BİZİM FENERBAHÇE HEPİMİZİN…”

Jose Mourinho - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2024
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