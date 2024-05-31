EGD Başkanı Erçin: İzlenen politikalar suni refah arayışı

“İhracatçı artık kur beklentisinden vazgeçmiş durumda. Kur 40’a da gelse artık bizi kurtarmaz noktasındalar. Çünkü özellikle gıda tarafında ihracat yapanlar kurun bir miktar en azından 40 TL’ye kadar çıkartılması noktasında talepleri vardı. Ancak ondan da vazgeçmişler. Çünkü enflasyonist baskılar göz önüne alındığında kur artıyor, gıda maddelerine zam yapılıyor. Bunun psikolojik etkisi var. Bunu kırmak lazımdı. Bunu kırmak için sürdürülen kur politikası devam ettiriliyor. Bu da ihracata zarar veriyor. Ama orada Mehmet Şimşek ve Cevdet Yılmaz’ın söylediği bir şey var; ‘Biz Türkiye ihracatını yıllar itibarıyla inceledik. İstediğiniz kadar rekabetçi kur uygulayın, sizin ana pazarınız AB ve Amerika. Sattığınız mallar itibariyle o pazarlarda durgunluk varsa biz kuru patlatsak da senin ihracatın artmayacak, karlılığın artacak. Kusura bakma pandemi döneminde ciddi karlar yazdın, ben de sana ucuz kredi verdim. Bu süreçte de biz enflasyonla mücadele ederken biraz elini cebine at’ diye bakıyorlar olaya benim gördüğüm kadarıyla. Bu da haklı, bu dolaylı yoldan bir sermaye aktarımıdır. Ama özellikle belli ihracatçı kesimin çift kur talebi var.”