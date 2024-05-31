Efe Önbilgin'den Deniz Akkaya'ya konuşma yasağı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Avrupa'nın vicdanı ayağa kalktı'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Burdur’daki diyaliz hastalarının ölümünde “antifiriz” iddiası
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
84 dk
HABER MASASI
Hayvan hakları yasa tasarısı için STK'lardan görüş alındı mı ?
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Ekonomi gündemi
15:02
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
SESLİ HABER
‘İngiltere, Ukrayna’ya Rusya’ya saldırı izni vermedi’
17:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
SESLİ HABER
Rus Senatör Puşkov: Zelenskiy’in planları başarısız oldu
18:12
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ülkelerin turizm gelirleri sıralaması
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Schengen krizinde yeni perde
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Radyo Sputnik'te konuğumuz müzisyen Mine Ayman
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/efe-onbilginden-deniz-akkayaya-konusma-yasagi-1084378154.html
Efe Önbilgin'den Deniz Akkaya'ya konuşma yasağı
Efe Önbilgin'den Deniz Akkaya'ya konuşma yasağı
Sputnik Türkiye
CEP telefonunu almak istediği 15 yaşındaki kızı Ayşe’nin kendisine saldırıp balkona kilitlediği iddiasıyla gündem olan Deniz Akkaya hakkında, çocuğunun babası... 31.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-31T10:38+0300
2024-05-31T10:38+0300
türkiye
deniz akkaya
efe önbilgin
çocuk
velayet
çocukların velayeti
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1c/1084277677_0:375:960:915_1920x0_80_0_0_571ce391834750ef88d74961e682abbf.jpg
Efe Önbilgin, Aile Mahkemesi’ne başvurarak korunma talebinde bulundu.Talebi değerlendiren mahkeme, Deniz Akkaya’nın 1 ay süreyle mağdur Efe Önbilgin ile kızı Ayşe Önbilgin’e yönelik söz ve davranışlarda bulunmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi.Akkaya karara uymazsa hakkında 3 günden 10 güne kadar ‘zorlama hapsi’ uygulanacak.‘Suça sürüklenen çocuk’Ayşe Önbilgin olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında önceki gün ifade vermek için İstanbul Adalet Sarayı’na geldi. Önbilgin ‘Suça sürüklenen çocuk’ sıfatıyla Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu’na “Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçundan ifade verdi. Önbilgin ifadesinin ardından Adli Tabipliğe sevk edildi. Önbilgin için suçun cezasını idrak edebilecek akıl sağlığına sahip olup olmadığına ilişkin rapor düzenlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/deniz-akkayanin-kizinin-ifadesi-ortaya-cikti-bogazima-sarildi-1084338144.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1c/1084277677_0:285:960:1005_1920x0_80_0_0_5c1ab7535067c83dbdd1bd3e7a441fe7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
deniz akkaya, efe önbilgin, çocuk, velayet, çocukların velayeti
deniz akkaya, efe önbilgin, çocuk, velayet, çocukların velayeti

Efe Önbilgin'den Deniz Akkaya'ya konuşma yasağı

10:38 31.05.2024
© Fotoğraf : Deniz Akkaya/XDeniz Akkaya
Deniz Akkaya - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2024
© Fotoğraf : Deniz Akkaya/X
Abone ol
CEP telefonunu almak istediği 15 yaşındaki kızı Ayşe’nin kendisine saldırıp balkona kilitlediği iddiasıyla gündem olan Deniz Akkaya hakkında, çocuğunun babası Efe Önbilgin, Aile Mahkemesi’ne başvurarak korunma talebinde bulundu.
Efe Önbilgin, Aile Mahkemesi’ne başvurarak korunma talebinde bulundu.
Talebi değerlendiren mahkeme, Deniz Akkaya’nın 1 ay süreyle mağdur Efe Önbilgin ile kızı Ayşe Önbilgin’e yönelik söz ve davranışlarda bulunmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi.
Akkaya karara uymazsa hakkında 3 günden 10 güne kadar ‘zorlama hapsi’ uygulanacak.

‘Suça sürüklenen çocuk’

Ayşe Önbilgin olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında önceki gün ifade vermek için İstanbul Adalet Sarayı’na geldi. Önbilgin ‘Suça sürüklenen çocuk’ sıfatıyla Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu’na “Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçundan ifade verdi. Önbilgin ifadesinin ardından Adli Tabipliğe sevk edildi. Önbilgin için suçun cezasını idrak edebilecek akıl sağlığına sahip olup olmadığına ilişkin rapor düzenlendi.
Deniz Akkaya - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2024
TÜRKİYE
Deniz Akkaya'nın kızının ifadesi ortaya çıktı: 'Boğazıma sarıldı'
Dün, 10:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала