https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/efe-onbilginden-deniz-akkayaya-konusma-yasagi-1084378154.html

Efe Önbilgin'den Deniz Akkaya'ya konuşma yasağı

Efe Önbilgin'den Deniz Akkaya'ya konuşma yasağı

Sputnik Türkiye

CEP telefonunu almak istediği 15 yaşındaki kızı Ayşe’nin kendisine saldırıp balkona kilitlediği iddiasıyla gündem olan Deniz Akkaya hakkında, çocuğunun babası... 31.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-31T10:38+0300

2024-05-31T10:38+0300

2024-05-31T10:38+0300

türkiye

deniz akkaya

efe önbilgin

çocuk

velayet

çocukların velayeti

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1c/1084277677_0:375:960:915_1920x0_80_0_0_571ce391834750ef88d74961e682abbf.jpg

Efe Önbilgin, Aile Mahkemesi’ne başvurarak korunma talebinde bulundu.Talebi değerlendiren mahkeme, Deniz Akkaya’nın 1 ay süreyle mağdur Efe Önbilgin ile kızı Ayşe Önbilgin’e yönelik söz ve davranışlarda bulunmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi.Akkaya karara uymazsa hakkında 3 günden 10 güne kadar ‘zorlama hapsi’ uygulanacak.‘Suça sürüklenen çocuk’Ayşe Önbilgin olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında önceki gün ifade vermek için İstanbul Adalet Sarayı’na geldi. Önbilgin ‘Suça sürüklenen çocuk’ sıfatıyla Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu’na “Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçundan ifade verdi. Önbilgin ifadesinin ardından Adli Tabipliğe sevk edildi. Önbilgin için suçun cezasını idrak edebilecek akıl sağlığına sahip olup olmadığına ilişkin rapor düzenlendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/deniz-akkayanin-kizinin-ifadesi-ortaya-cikti-bogazima-sarildi-1084338144.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deniz akkaya, efe önbilgin, çocuk, velayet, çocukların velayeti