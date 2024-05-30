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Deniz Akkaya'nın kızının ifadesi ortaya çıktı: 'Boğazıma sarıldı'
Deniz Akkaya'nın kızının ifadesi ortaya çıktı: 'Boğazıma sarıldı'
Sputnik Türkiye
Deniz Akkaya'nın 'burnu sürtsün' diye Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim ettiğini söylediği kızının ifadesi ortaya çıktı. Annesinin kendisini darp ettiğini iddia... 30.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-30T10:56+0300
2024-05-30T10:56+0300
türkiye
deniz akkaya
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çocuk
çocuk esirgeme kurumu
efe önbilgin
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çocuğa şiddet
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Eski manken Deniz Akkaya, 16 yaşındaki kızı A.Ö.'nün kendisine saldırıp, balkona kilitlediğini söylemesiyle gündem olmuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın harekete geçmesi üzerine kızı koruma altına alınan Akkaya, açıklamalarına devam etti. Dün gece babası Muzaffer Akkaya'nın kızının velayetini almak istediğini öğrendiğini ancak buna izin vermeyeceğini söyleyen eski manken, teyzesinin kızına şiddet uyguladığını ve boğazına sarıldığını ifade etti. Akkaya, "Bu haberler basına yansımadan size bilgi vermek istedim. " ifadelerini kullandı.Deniz Akkaya, dün Twitter (X) hesabından yaptığı uzun bir açıklamayla gündeme geldi. Akkaya, 16 yaşındaki kızı A.Ö.'nün kendisinden sakladığı telefonuna el koyduğunu söyledi. Kızının fiziksel olarak kendisine saldırdığını açıkladı.Ekol Tv'den Dilek Yaman Demir'in aktardığına göre; yaşanan olayların ardından harekete geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kız çocuğunu koruma altına aldı. Ünlü manken kızının devlet korumasına alınmasıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yeni bir video paylaşarak "Evet, kendi rızamla ben gönderdim Çocuk Esirgeme'ye. Burnu sürtsün diye!" demişti.Sosyal medya hesabından peş peşe açıklamalar yapan ve babası Muzaffer Akkaya'nın kızının velayetini istediğini bunun için harekete geçeciğini öğrendiğini söyleyen Akkaya, buna izin vermeyeceğini çünkü babasıyla yaşayan teyzesinin kızının daha önce boğmaya çalıştığını iddia etmişti.'Annem bana şiddet uyguladı'Açıklamaların ardından Ekol TV'den Dilek Yaman Demir yeni bir iddiayı gündeme getirdi. Habere göre, devlet korumasına alınan 16 yaşındaki A.Ö. annesinin kendisine ciddi anlamda şiddet gösterdiğini ve boğazına sarıldığını kaydetti.16 yaşındaki A.Ö.'nün iddiasına göre, Deniz Akkaya kızını önce yere yatırdı, boğazına sarıldı, ayağı ile kafasını iki üç kez tekmeledi. Annesinin elinden kurtulmak için hamle yaptığını daha sonra annesinin balkona kendini attığını söyledi.A.Ö.'nün ifadesi şu şekilde:Akkaya: Kızımın babası nafaka vermemek için babamla anlaşmışÖte yandan Deniz Akkaya ise sosyal medya hesabından açıklama yapmaya devam ediyor. Akkaya bir takipçisinin kendisine "Burada kızınızı alması gereken babası çoktan Türkiye ye gelmiş olmalıydı bir yargılama süreci mi var ? birde sizin babanızla konuşup beraber bu velayet işine karar vermiş olabilirler mi?" attığı mesaja şu şekilde cevap verdi.Akkaya: Hem aile büyüklerini hem avukat hakkında soruşturma başlatıyoruzÖte yandan kapısına gelen avukatı şikayet edeceğini söyleyen Akkaya, "Aynı zamanda devletin çocuk haklarını korumak için atadigi avukatın ucuz reklam peşinde koşarak, Show TV ana haber bültenini yanına alarak dün kapıma geldiğini öğrendik. "Hem akıl dümenini kaybetmiş aile büyükleri hem de bu avukat hakkında soruşturma başlatıyoruz" ifadelerini kullandı.
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deniz akkaya, manken, çocuk, çocuk esirgeme kurumu, efe önbilgin, velayet, şiddet, çocuğa şiddet, kadına yönelik şiddet
deniz akkaya, manken, çocuk, çocuk esirgeme kurumu, efe önbilgin, velayet, şiddet, çocuğa şiddet, kadına yönelik şiddet

Deniz Akkaya'nın kızının ifadesi ortaya çıktı: 'Boğazıma sarıldı'

10:56 30.05.2024
© Fotoğraf : Deniz Akkaya/XDeniz Akkaya
Deniz Akkaya - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2024
© Fotoğraf : Deniz Akkaya/X
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Deniz Akkaya'nın 'burnu sürtsün' diye Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim ettiğini söylediği kızının ifadesi ortaya çıktı. Annesinin kendisini darp ettiğini iddia eden 16 yaşındaki kız, Akkaya'nın çenesine termos atarak yaraladığını ve yere yatırıp boğazına sarıldığını ifade etti.
Eski manken Deniz Akkaya, 16 yaşındaki kızı A.Ö.'nün kendisine saldırıp, balkona kilitlediğini söylemesiyle gündem olmuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın harekete geçmesi üzerine kızı koruma altına alınan Akkaya, açıklamalarına devam etti. Dün gece babası Muzaffer Akkaya'nın kızının velayetini almak istediğini öğrendiğini ancak buna izin vermeyeceğini söyleyen eski manken, teyzesinin kızına şiddet uyguladığını ve boğazına sarıldığını ifade etti. Akkaya, "Bu haberler basına yansımadan size bilgi vermek istedim. " ifadelerini kullandı.
Deniz Akkaya, dün Twitter (X) hesabından yaptığı uzun bir açıklamayla gündeme geldi. Akkaya, 16 yaşındaki kızı A.Ö.'nün kendisinden sakladığı telefonuna el koyduğunu söyledi. Kızının fiziksel olarak kendisine saldırdığını açıkladı.
Ekol Tv'den Dilek Yaman Demir'in aktardığına göre; yaşanan olayların ardından harekete geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kız çocuğunu koruma altına aldı. Ünlü manken kızının devlet korumasına alınmasıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yeni bir video paylaşarak "Evet, kendi rızamla ben gönderdim Çocuk Esirgeme'ye. Burnu sürtsün diye!" demişti.
Sosyal medya hesabından peş peşe açıklamalar yapan ve babası Muzaffer Akkaya'nın kızının velayetini istediğini bunun için harekete geçeciğini öğrendiğini söyleyen Akkaya, buna izin vermeyeceğini çünkü babasıyla yaşayan teyzesinin kızının daha önce boğmaya çalıştığını iddia etmişti.

'Annem bana şiddet uyguladı'

Açıklamaların ardından Ekol TV'den Dilek Yaman Demir yeni bir iddiayı gündeme getirdi. Habere göre, devlet korumasına alınan 16 yaşındaki A.Ö. annesinin kendisine ciddi anlamda şiddet gösterdiğini ve boğazına sarıldığını kaydetti.
16 yaşındaki A.Ö.'nün iddiasına göre, Deniz Akkaya kızını önce yere yatırdı, boğazına sarıldı, ayağı ile kafasını iki üç kez tekmeledi. Annesinin elinden kurtulmak için hamle yaptığını daha sonra annesinin balkona kendini attığını söyledi.
A.Ö.'nün ifadesi şu şekilde:
"27 Mayıs günü okuldan erken çıktım, annem taksiyle gelmemi istedi. Üzerimde nakit para olmadığı için eve geç geldim. Deniz Akkaya (annesi) önce bana tokat attı sonra hakaret ve tehdit etti. Okul çantamdaki termosu bana fırlattı ve çenemi yaraladı. Telefonumu alarak babam ile olan yazışmalarımı gördü. Babamla tatil planımı yaptı ve daha fazla sinirlendi."
Deniz Akkaya - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2024
YAŞAM
Deniz Akkaya'nın kızı koruma altına alındı: 'Burnu sürtsün diye kendim gönderdim'
28 Mayıs, 13:24

Akkaya: Kızımın babası nafaka vermemek için babamla anlaşmış

Öte yandan Deniz Akkaya ise sosyal medya hesabından açıklama yapmaya devam ediyor. Akkaya bir takipçisinin kendisine "Burada kızınızı alması gereken babası çoktan Türkiye ye gelmiş olmalıydı bir yargılama süreci mi var ? birde sizin babanızla konuşup beraber bu velayet işine karar vermiş olabilirler mi?" attığı mesaja şu şekilde cevap verdi.

"Evet sevgili yorum yapan Zeynep Hanım… Yorumunuz çok yerinde; Maalesef ki benim öz babam, senelerdir Ayşe’nin hiçbir an yanında olmayan babası ile anlaşarak şöyle bir yola girdiklerini öğrendik. Senelerdir bana türlü zulmü uygulayan ve çocuğu ile ilgilenmeyen babayla iletişim halinde olduklarını, diğer aile bireylerinden öğrendim. Efe Önbilgin’in avukatı Şeyda Yıldırım’ın Ayşe’yi biz alırsak nafakaları ödemek zorunda kalırız, siz Denize dava açın çocuğu siz alın. biz de sizden alalım aklı verdiğini ve benim öz babamın buna onay verdiğini öğrendim. Sevgili Türk halkı, benim burada yaşadığım şeyler normal bir insanın kaldırabileceğini şeyler değil. Seneler boyunca bana her türlü şiddeti uygulayan bu adama bir kere sesini çıkarmayan bir babam vardı benim .geldiğimiz noktada senelerdir kızının hakkını ödememek için türlü dümen çeviren adamla birlikte yola çıktıklarını öğrendik… senelerce babamın bana uyguladığı şiddet anneme yaptığı yaşattığı tramvaları kapatarak yaşadık .annemi öldürdün sıra bana geldi belliki…. Buna izin vermeyeceğim. Tekrar ediyorum insan ailesini seçemiyor."

Akkaya: Hem aile büyüklerini hem avukat hakkında soruşturma başlatıyoruz

Öte yandan kapısına gelen avukatı şikayet edeceğini söyleyen Akkaya, "Aynı zamanda devletin çocuk haklarını korumak için atadigi avukatın ucuz reklam peşinde koşarak, Show TV ana haber bültenini yanına alarak dün kapıma geldiğini öğrendik. "Hem akıl dümenini kaybetmiş aile büyükleri hem de bu avukat hakkında soruşturma başlatıyoruz" ifadelerini kullandı.
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