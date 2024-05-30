https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/deniz-akkayanin-kizinin-ifadesi-ortaya-cikti-bogazima-sarildi-1084338144.html

Deniz Akkaya'nın kızının ifadesi ortaya çıktı: 'Boğazıma sarıldı'

Deniz Akkaya'nın kızının ifadesi ortaya çıktı: 'Boğazıma sarıldı'

Sputnik Türkiye

Deniz Akkaya'nın 'burnu sürtsün' diye Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim ettiğini söylediği kızının ifadesi ortaya çıktı. Annesinin kendisini darp ettiğini iddia... 30.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-30T10:56+0300

2024-05-30T10:56+0300

2024-05-30T10:56+0300

türkiye

deniz akkaya

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çocuk

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Eski manken Deniz Akkaya, 16 yaşındaki kızı A.Ö.'nün kendisine saldırıp, balkona kilitlediğini söylemesiyle gündem olmuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın harekete geçmesi üzerine kızı koruma altına alınan Akkaya, açıklamalarına devam etti. Dün gece babası Muzaffer Akkaya'nın kızının velayetini almak istediğini öğrendiğini ancak buna izin vermeyeceğini söyleyen eski manken, teyzesinin kızına şiddet uyguladığını ve boğazına sarıldığını ifade etti. Akkaya, "Bu haberler basına yansımadan size bilgi vermek istedim. " ifadelerini kullandı.Deniz Akkaya, dün Twitter (X) hesabından yaptığı uzun bir açıklamayla gündeme geldi. Akkaya, 16 yaşındaki kızı A.Ö.'nün kendisinden sakladığı telefonuna el koyduğunu söyledi. Kızının fiziksel olarak kendisine saldırdığını açıkladı.Ekol Tv'den Dilek Yaman Demir'in aktardığına göre; yaşanan olayların ardından harekete geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kız çocuğunu koruma altına aldı. Ünlü manken kızının devlet korumasına alınmasıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yeni bir video paylaşarak "Evet, kendi rızamla ben gönderdim Çocuk Esirgeme'ye. Burnu sürtsün diye!" demişti.Sosyal medya hesabından peş peşe açıklamalar yapan ve babası Muzaffer Akkaya'nın kızının velayetini istediğini bunun için harekete geçeciğini öğrendiğini söyleyen Akkaya, buna izin vermeyeceğini çünkü babasıyla yaşayan teyzesinin kızının daha önce boğmaya çalıştığını iddia etmişti.'Annem bana şiddet uyguladı'Açıklamaların ardından Ekol TV'den Dilek Yaman Demir yeni bir iddiayı gündeme getirdi. Habere göre, devlet korumasına alınan 16 yaşındaki A.Ö. annesinin kendisine ciddi anlamda şiddet gösterdiğini ve boğazına sarıldığını kaydetti.16 yaşındaki A.Ö.'nün iddiasına göre, Deniz Akkaya kızını önce yere yatırdı, boğazına sarıldı, ayağı ile kafasını iki üç kez tekmeledi. Annesinin elinden kurtulmak için hamle yaptığını daha sonra annesinin balkona kendini attığını söyledi.A.Ö.'nün ifadesi şu şekilde:Akkaya: Kızımın babası nafaka vermemek için babamla anlaşmışÖte yandan Deniz Akkaya ise sosyal medya hesabından açıklama yapmaya devam ediyor. Akkaya bir takipçisinin kendisine "Burada kızınızı alması gereken babası çoktan Türkiye ye gelmiş olmalıydı bir yargılama süreci mi var ? birde sizin babanızla konuşup beraber bu velayet işine karar vermiş olabilirler mi?" attığı mesaja şu şekilde cevap verdi.Akkaya: Hem aile büyüklerini hem avukat hakkında soruşturma başlatıyoruzÖte yandan kapısına gelen avukatı şikayet edeceğini söyleyen Akkaya, "Aynı zamanda devletin çocuk haklarını korumak için atadigi avukatın ucuz reklam peşinde koşarak, Show TV ana haber bültenini yanına alarak dün kapıma geldiğini öğrendik. "Hem akıl dümenini kaybetmiş aile büyükleri hem de bu avukat hakkında soruşturma başlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/deniz-akkayanin-kizi-koruma-altina-alindi-1084277058.html

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deniz akkaya, manken, çocuk, çocuk esirgeme kurumu, efe önbilgin, velayet, şiddet, çocuğa şiddet, kadına yönelik şiddet