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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/rusya-savunma-bakanligi-ukraynanin-mig-29-savas-ucagi-imha-edildi-1084313985.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’nın MiG-29 savaş uçağı imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’nın MiG-29 savaş uçağı imha edildi
Sputnik Türkiye
Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin özel askeri harekat bölgesinde, hava savunma güçlerinin Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait bir MiG-29 savaş uçağını imha ettiği ve 31... 29.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-29T14:08+0300
2024-05-29T14:14+0300
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‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu birlikleri, düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam ederek 4 karşı saldırıyı püskürttü. Ukrayna ordusunun bu istikamette son bir gün içinde verdiği kayıp 165 asker ve iki zırhlı savaş aracı oldu. Ayrıca Ukrayna’ya ait bir mühimmat deposu havaya uçuruldu.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu, daha avantajlı hatlara ulaştı. İki karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusu yaklaşık 400 asker ve iki tank kaybetti.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu birimleri, cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi ve bir karşı saldırıyı püskürttü. Düşmanın kaybı 245 asker ve iki tank olarak gerçekleşti. Ayrıca Ukrayna’nın 6 mühimmat deposu yok edildi.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birlikleri, taktik konumlarını iyileştirerek düşmanın 5 karşı saldırısını engelledi. 335 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu, daha avantajlı hatlara ulaşarak bir karşı saldırıyı püskürttü. Düşmanın kaybı 125 asker, bir tank ve iki zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.‘Dnepr’ Askeri Grubu birimleri 35 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi ve düşmana ait bir füze ve topçu mühimmatı deposunu havaya uçurdu.Ayrıca Ukrayna’nın farklı bölgelerinde insansız deniz aracı deposu, hava araçları, yakıt deposu ve İHA montaj atölyesi vuruldu.Rus hava savunma güçleri Ukrayna Hava Kuvvetleri’nin bir MiG-29 savaş uçağını imha etti. Ayrıca son 24 saatte 31 İHA, iki ABD yapımı HARM füzesi, iki Fransa yapımı Hammer bombası, aralarında Grad ve Olha olmak üzere 9 füze engellendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/ukrayna-krasnodara-bati-yapimi-silahlarla-saldirdi-1084306610.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, askeri operasyon, donetsk, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha)
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, askeri operasyon, donetsk, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha)

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’nın MiG-29 savaş uçağı imha edildi

14:08 29.05.2024 (güncellendi: 14:14 29.05.2024)
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYUkrayna’ya ait 2 MiG-29 uçağı
Ukrayna’ya ait 2 MiG-29 uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2024
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
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Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin özel askeri harekat bölgesinde, hava savunma güçlerinin Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait bir MiG-29 savaş uçağını imha ettiği ve 31 insansız hava aracını (İHA) engellediği belirtildi.
‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu birlikleri, düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam ederek 4 karşı saldırıyı püskürttü. Ukrayna ordusunun bu istikamette son bir gün içinde verdiği kayıp 165 asker ve iki zırhlı savaş aracı oldu. Ayrıca Ukrayna’ya ait bir mühimmat deposu havaya uçuruldu.
Zapad’ (Batı) Askeri Grubu, daha avantajlı hatlara ulaştı. İki karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusu yaklaşık 400 asker ve iki tank kaybetti.
Yug’ (Güney) Askeri Grubu birimleri, cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi ve bir karşı saldırıyı püskürttü. Düşmanın kaybı 245 asker ve iki tank olarak gerçekleşti. Ayrıca Ukrayna’nın 6 mühimmat deposu yok edildi.
‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birlikleri, taktik konumlarını iyileştirerek düşmanın 5 karşı saldırısını engelledi. 335 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi.
‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu, daha avantajlı hatlara ulaşarak bir karşı saldırıyı püskürttü. Düşmanın kaybı 125 asker, bir tank ve iki zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
‘Dnepr’ Askeri Grubu birimleri 35 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi ve düşmana ait bir füze ve topçu mühimmatı deposunu havaya uçurdu.
Ayrıca Ukrayna’nın farklı bölgelerinde insansız deniz aracı deposu, hava araçları, yakıt deposu ve İHA montaj atölyesi vuruldu.
Rus hava savunma güçleri Ukrayna Hava Kuvvetleri’nin bir MiG-29 savaş uçağını imha etti. Ayrıca son 24 saatte 31 İHA, iki ABD yapımı HARM füzesi, iki Fransa yapımı Hammer bombası, aralarında Grad ve Olha olmak üzere 9 füze engellendi.
Patriot uçaksavar sistemi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2024
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