https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/defne-samyeli-refahtaki-katliam-hakkindaki-soruya-tribunlere-oynamak-oldugunu-dusunuyorum-dedi-1084384257.html
Defne Samyeli: Refah'taki katliam hakkındaki soruya 'tribünlere oynamak olduğunu düşünüyorum' dedi
Defne Samyeli: Refah'taki katliam hakkındaki soruya 'tribünlere oynamak olduğunu düşünüyorum' dedi
Sputnik Türkiye
Oyuncu ve manken Defne Samyeli, davette bulunduğu esnada bir muhabirin Refah çadır kampına düzenlenen saldırı hakkında soru sorup yorumda bulunmasını istemesi... 31.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-31T13:39+0300
2024-05-31T13:39+0300
2024-05-31T13:39+0300
yaşam
defne samyeli
filistin
refah
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Defne Samyeli katıldığı bir davette bir muhabirin Refah çadır kampına düzenlenen saldırı hakkındaki sorusuna cevap olarak, ''Bunun da bu soruya verilen bütün cevaplar da tribünlere oynamak. Çocuklar ölmesin demenin son derece yüzeysel günü kurtarmaya yönelik olduğunu düşünüyorum" sözlerine yer verdi. Samyeli, devamında konuya ilişkin şu sözlere yer verdi:
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defne samyeli, filistin, refah, katliam
defne samyeli, filistin, refah, katliam
Defne Samyeli: Refah'taki katliam hakkındaki soruya 'tribünlere oynamak olduğunu düşünüyorum' dedi
Oyuncu ve manken Defne Samyeli, davette bulunduğu esnada bir muhabirin Refah çadır kampına düzenlenen saldırı hakkında soru sorup yorumda bulunmasını istemesi üzerine ''Bunun da bu soruya verilen bütün cevaplar da tribünlere oynamak. Çocuklar ölmesin demenin son derece yüzeysel günü kurtarmaya yönelik olduğunu düşünüyorum" dedi.
Defne Samyeli katıldığı bir davette bir muhabirin Refah çadır kampına düzenlenen saldırı hakkındaki sorusuna cevap olarak, ''Bunun da bu soruya verilen bütün cevaplar da tribünlere oynamak. Çocuklar ölmesin demenin son derece yüzeysel günü kurtarmaya yönelik olduğunu düşünüyorum" sözlerine yer verdi.
Samyeli, devamında konuya ilişkin şu sözlere yer verdi:
Çünkü bu konu on yıllardır devam eden altında çok farklı dinamiklerin olduğu bir konu. Taraflar konusunda haklı haksız demek ya da burada bir davette mikrofonu uzattığınızda iki satır aa çocuklar ölmesin savaş olmasın barış olsun demenin son derece yüzeysel, günü kurtarmaya yönelik açıklamalar olduğunu düşünüyorum. Elbette ki dünyada insanların katledilmesi kimsenin oturup da huzur içerisinde izleyebileceği bir şey değil. Bu dünyada sistem böyle olduğu müddetçe barışın olabileceğini düşünmek son derece safça bir yaklaşım.