Defne Samyeli: Refah'taki katliam hakkındaki soruya 'tribünlere oynamak olduğunu düşünüyorum' dedi

Çünkü bu konu on yıllardır devam eden altında çok farklı dinamiklerin olduğu bir konu. Taraflar konusunda haklı haksız demek ya da burada bir davette mikrofonu uzattığınızda iki satır aa çocuklar ölmesin savaş olmasın barış olsun demenin son derece yüzeysel, günü kurtarmaya yönelik açıklamalar olduğunu düşünüyorum. Elbette ki dünyada insanların katledilmesi kimsenin oturup da huzur içerisinde izleyebileceği bir şey değil. Bu dünyada sistem böyle olduğu müddetçe barışın olabileceğini düşünmek son derece safça bir yaklaşım.