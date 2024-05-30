https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/eski-nato-danismani-kiev-baris-formulu-maddelerinin-sayisini-azaltti-1084364254.html
Eski NATO danışmanı: Kiev, ‘barış formülü’ maddelerinin sayısını azalttı
Eski NATO danışmanı: Kiev, ‘barış formülü’ maddelerinin sayısını azalttı
Sputnik Türkiye
Eski NATO danışmanı Jacques Bo, Kiev’in İsviçre'de düzenlenmesi planlanan Ukrayna konulu zirvenin başarısızlığının önünü almak için ‘barış formülü’... 30.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-30T20:36+0300
2024-05-30T20:36+0300
2024-05-30T20:36+0300
ukrayna krizi
jacques bo
isviçre
zirve
bm
nato
vladimir zelenskiy
kiev
joe biden
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Eski İsviçre istihbarat subayı olan ayrıca bir dönem BM ve NATO’da danışman olarak da görev alan Jacques Bo, Daniel Davis/Deep Dive adlı YouTube kanalına verdiği demeçte, Kiev’in İsviçre'de düzenlenmesi planlanan Ukrayna Barış Zirvesi’nin kaçınılmaz başarısızlığının önünü almak için etkinlikte ele alınacak ‘barış formülü’ maddelerinin sayısını azalttığını söyledi.Bo, “Bu plan veya formülün her türlü gerçeklikten tamamen kopuk olduğunu biliyoruz. Joe Biden ve diğer birçok lider katılmayacağından, Ukraynalılar artık bu konferansın kesinlikle yanlış olduğunu anlıyor. Bu nedenle Zelenskiy'in planındaki madde sayısını 10'dan 3'e düşürmeye çalışıyorlar çünkü bunun başarısızlığa mahkum olduğunu ve başarısız olacağını görüyorlar” dedi.‘Formül’deki maddelerin azaltılmasını İsviçre zirvesini ‘kurtarma’ girişimi olarak nitelendiren uzman, ancak bu adımın bile somut bir sonuç getirmeyeceğini vurguladı.Bo, İsviçre'nin zirveye 160 BM üyesi ülkeyi davet ettiğini, ancak sadece 50-70 devletin katılım sağlayacaklarını bildirdiklerini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/rus-senator-puskov-isvicredeki-ukrayna-baris-zirvesi-fiyasko-1084308781.html
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jacques bo, isviçre, zirve, bm, nato, vladimir zelenskiy, kiev, joe biden
jacques bo, isviçre, zirve, bm, nato, vladimir zelenskiy, kiev, joe biden
Eski NATO danışmanı: Kiev, ‘barış formülü’ maddelerinin sayısını azalttı
Eski NATO danışmanı Jacques Bo, Kiev’in İsviçre'de düzenlenmesi planlanan Ukrayna konulu zirvenin başarısızlığının önünü almak için ‘barış formülü’ maddelerinin sayısını azalttığını belirtti.
Eski İsviçre istihbarat subayı olan ayrıca bir dönem BM ve NATO’da danışman olarak da görev alan Jacques Bo, Daniel Davis/Deep Dive adlı YouTube kanalına verdiği demeçte, Kiev’in İsviçre'de düzenlenmesi planlanan Ukrayna Barış Zirvesi’nin kaçınılmaz başarısızlığının önünü almak için etkinlikte ele alınacak ‘barış formülü’ maddelerinin sayısını azalttığını söyledi.
Bo, “Bu plan veya formülün her türlü gerçeklikten tamamen kopuk olduğunu biliyoruz. Joe Biden ve diğer birçok lider katılmayacağından, Ukraynalılar artık bu konferansın kesinlikle yanlış olduğunu anlıyor. Bu nedenle Zelenskiy'in planındaki madde sayısını 10'dan 3'e düşürmeye çalışıyorlar çünkü bunun başarısızlığa mahkum olduğunu ve başarısız olacağını görüyorlar” dedi.
‘Formül’deki maddelerin azaltılmasını İsviçre zirvesini ‘kurtarma’ girişimi olarak nitelendiren uzman, ancak bu adımın bile somut bir sonuç getirmeyeceğini vurguladı.
Bo, İsviçre'nin zirveye 160 BM üyesi ülkeyi davet ettiğini, ancak sadece 50-70 devletin katılım sağlayacaklarını bildirdiklerini kaydetti.