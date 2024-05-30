https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/eski-nato-danismani-kiev-baris-formulu-maddelerinin-sayisini-azaltti-1084364254.html

Eski NATO danışmanı: Kiev, ‘barış formülü’ maddelerinin sayısını azalttı

Eski NATO danışmanı: Kiev, ‘barış formülü’ maddelerinin sayısını azalttı

Sputnik Türkiye

Eski NATO danışmanı Jacques Bo, Kiev’in İsviçre'de düzenlenmesi planlanan Ukrayna konulu zirvenin başarısızlığının önünü almak için ‘barış formülü’... 30.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-30T20:36+0300

2024-05-30T20:36+0300

2024-05-30T20:36+0300

ukrayna krizi

jacques bo

isviçre

zirve

bm

nato

vladimir zelenskiy

kiev

joe biden

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1d/1084319399_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_bb2b50685c5c79eaa498e839ab11d32e.jpg

Eski İsviçre istihbarat subayı olan ayrıca bir dönem BM ve NATO’da danışman olarak da görev alan Jacques Bo, Daniel Davis/Deep Dive adlı YouTube kanalına verdiği demeçte, Kiev’in İsviçre'de düzenlenmesi planlanan Ukrayna Barış Zirvesi’nin kaçınılmaz başarısızlığının önünü almak için etkinlikte ele alınacak ‘barış formülü’ maddelerinin sayısını azalttığını söyledi.Bo, “Bu plan veya formülün her türlü gerçeklikten tamamen kopuk olduğunu biliyoruz. Joe Biden ve diğer birçok lider katılmayacağından, Ukraynalılar artık bu konferansın kesinlikle yanlış olduğunu anlıyor. Bu nedenle Zelenskiy'in planındaki madde sayısını 10'dan 3'e düşürmeye çalışıyorlar çünkü bunun başarısızlığa mahkum olduğunu ve başarısız olacağını görüyorlar” dedi.‘Formül’deki maddelerin azaltılmasını İsviçre zirvesini ‘kurtarma’ girişimi olarak nitelendiren uzman, ancak bu adımın bile somut bir sonuç getirmeyeceğini vurguladı.Bo, İsviçre'nin zirveye 160 BM üyesi ülkeyi davet ettiğini, ancak sadece 50-70 devletin katılım sağlayacaklarını bildirdiklerini kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/rus-senator-puskov-isvicredeki-ukrayna-baris-zirvesi-fiyasko-1084308781.html

isviçre

kiev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

jacques bo, isviçre, zirve, bm, nato, vladimir zelenskiy, kiev, joe biden