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Büyüme rakamları açıklandı
Büyüme rakamları açıklandı
Sputnik Türkiye
Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7 büyüdü. 31.05.2024, Sputnik Türkiye
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Büyüme rakamları açıklandı
10:03 31.05.2024
(güncellendi:
10:08 31.05.2024
)
© AFP 2023 / YASIN AKGUL
Dolar/TL
© AFP 2023 / YASIN AKGUL
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Ayrıntılar geliyor
Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7 büyüdü.
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