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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
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Büyüme rakamları açıklandı
Büyüme rakamları açıklandı
Sputnik Türkiye
Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7 büyüdü. 31.05.2024, Sputnik Türkiye
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Büyüme rakamları açıklandı

10:03 31.05.2024 (güncellendi: 10:08 31.05.2024)
© AFP 2023 / YASIN AKGULDolar/TL
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© AFP 2023 / YASIN AKGUL
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Ayrıntılar geliyor
Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7 büyüdü.
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