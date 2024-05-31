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Bakan Fidan Çin’e gidiyor: ‘En önemli mesele Filistin olacaktır’
Bakan Fidan Çin’e gidiyor: ‘En önemli mesele Filistin olacaktır’
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi Wang Yi'nin daveti üzerine 3-5 Haziran tarihleri... 31.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-31T16:59+0300
2024-05-31T16:59+0300
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning tarafından yapılan açıklamaya göre Fidan'ın ziyareti, Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi Wang Yi'nin daveti üzerine Türk Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Çin’e gideceğini açıkladı.Çin Devlet Başkanı Şi Cinping bugün, bölge ile bağları güçlendirmeyi amaçlayan bir forum kapsamında Arap liderlere yaptığı konuşmada, İsrail ile Hamas arasındaki savaşı sona erdirmek için barış konferansı çağrısında bulunmuştu.Bu kapsamda Çin’e gitmesi beklenen Dışişleri Bakanı Fidan’ın ziyaretini Sputnik’e değerlendiren Türk Çin Çalışmaları Enstitüsü Başkanı Orçun Göktürk şunları ifade etti:‘Türk-Çin ilişkileri bir adım ileri iki adım geri şeklinde ilerliyor’Türkiye ile Çin arasındaki ilişkilere ilişkiye ilişkinde değerlendirme yapan Göktürk sözlerine şöyle devam etti:
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hakan fidan çine ne zaman gidiyor,hakan fidan çin ziyareti,fidan çinde kiminle görüşecek
hakan fidan çine ne zaman gidiyor,hakan fidan çin ziyareti,fidan çinde kiminle görüşecek

Bakan Fidan Çin’e gidiyor: ‘En önemli mesele Filistin olacaktır’

16:59 31.05.2024
© DHAÇin ve Türkiye bayrakları
Çin ve Türkiye bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2024
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Özel
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi Wang Yi'nin daveti üzerine 3-5 Haziran tarihleri arasında Çin'e gidecek. Ziyareti değerlendiren Türk Çin Çalışmaları Enstitüsü Başkanı Orçun Göktürk iki ülke ilişkileri için önemli bir ziyaret olduğunu belirtti.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning tarafından yapılan açıklamaya göre Fidan'ın ziyareti, Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi Wang Yi'nin daveti üzerine Türk Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Çin’e gideceğini açıkladı.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping bugün, bölge ile bağları güçlendirmeyi amaçlayan bir forum kapsamında Arap liderlere yaptığı konuşmada, İsrail ile Hamas arasındaki savaşı sona erdirmek için barış konferansı çağrısında bulunmuştu.
Bu kapsamda Çin’e gitmesi beklenen Dışişleri Bakanı Fidan’ın ziyaretini Sputnik’e değerlendiren Türk Çin Çalışmaları Enstitüsü Başkanı Orçun Göktürk şunları ifade etti:
"Çin Devlet Başkanı hafta sonu Filistin meselesiyle alakalı 'Orta Doğu Barış Konferansı' çağrısı yaptı. Dolayısıyla masada ilk olarak Filistin meselesi olacaktır. İki ülkenin de burada pozisyonu aynı. İkincisi yine bir diğer çatışma konusu, Ukrayna'da devam eden savaş olacaktır. Çin, Rusya ile "sınırsız ilişkiler"e sahip ve geçen günlerde Putin ziyareti bu anlamda önemliydi. Aslında Putin'in Türkiye'ye ziyareti konuşuluyordu ancak Putin yeniden başkan seçildikten sonra ilk ziyareti için Çin'i seçti. Yine Türkiye'nin 2015'te açıkladığı "Orta Koridor" projesini Kuşak ve Yol Girişimi ile ilişkilendirme ve daha fazla Çin yatırımını ülkemize seçme isteği var. Erdoğan'ın Irak gezisinde açıkladığı "Kalkınma Yolu" projesi Çinlilerin oldukça dikkatini çekti. Masada son olarak Uygur meselesi yer alacaktır. Çinli kaynaklarımdan öğrendiğime göre Diyanet İşleri Başkanlığı yakın zamanda Xinjiang bölgesine bir heyet gönderecek. Bu anlamda ikili ilişkileri olumlu etkileyebilir.”

‘Türk-Çin ilişkileri bir adım ileri iki adım geri şeklinde ilerliyor’

Türkiye ile Çin arasındaki ilişkilere ilişkiye ilişkinde değerlendirme yapan Göktürk sözlerine şöyle devam etti:
"Aslında geçen sene temmuz ayında Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi Türkiye'ye geldiğinde önemli anlaşmalar imzalanmıştı. Bu ziyaret sonrası Çin Devleti, Türkiye'ye yönelik birincisi turizm konusunda ikincisi de Türk işadamlarının Çin'e gelmesi konusunda vize almalarını kolaylaştıracak adımlar atmıştı. Turizm konusunda Çin Dışişleri Bakanlığı'nın açıkladığı "turizm seyahatlerinde güvenli ülke" listesinde Türkiye son 2 yıldır yoktu ve bu görüşme sonrası eklenmişti. Fakat başta Uygur meselesi olmak üzere iki ülke ilişkilerini gerileten sebepler var. Örneğin bir Doğu Türkistan ayrılıkçısının (Hidayetullah Oğuzhan) Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iftar yemeğine katılmasını bu anlamda söyleyebiliriz. İki ülkenin ticari ilişkilerine bakacak olursak, Çin'in Türkiye'ye Kuşak ve Yol Girişimi uyarınca yatırımları 2023'te yüzde 65 düştü. Enerji ve tabii kaynaklar bakanı Sayın Alparslan Bayraktar'ın geçen hafta Trakya'ya Çin ile ortak bir nükleer santral yatırımı olacağını açıkladı. Diğer yandan Çin, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna meselesindeki diplomatik pozisyonunu, Türkiye'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmamasını önemsiyor. Fakat Türkiye'nin dış politikada "denge politikası" içerisinde Batı'ya yer yer boyun eğen yaklaşımı Çin açısından Türkiye'nin güvenilir ülke statüsünden uzaklaşmasına yol açıyor.”
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (fotoğrafta), Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliğinde görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2024
TÜRKİYE
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Çin'e gidiyor
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