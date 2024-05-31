Bakan Fidan Çin’e gidiyor: ‘En önemli mesele Filistin olacaktır’

"Çin Devlet Başkanı hafta sonu Filistin meselesiyle alakalı 'Orta Doğu Barış Konferansı' çağrısı yaptı. Dolayısıyla masada ilk olarak Filistin meselesi olacaktır. İki ülkenin de burada pozisyonu aynı. İkincisi yine bir diğer çatışma konusu, Ukrayna'da devam eden savaş olacaktır. Çin, Rusya ile "sınırsız ilişkiler"e sahip ve geçen günlerde Putin ziyareti bu anlamda önemliydi. Aslında Putin'in Türkiye'ye ziyareti konuşuluyordu ancak Putin yeniden başkan seçildikten sonra ilk ziyareti için Çin'i seçti. Yine Türkiye'nin 2015'te açıkladığı "Orta Koridor" projesini Kuşak ve Yol Girişimi ile ilişkilendirme ve daha fazla Çin yatırımını ülkemize seçme isteği var. Erdoğan'ın Irak gezisinde açıkladığı "Kalkınma Yolu" projesi Çinlilerin oldukça dikkatini çekti. Masada son olarak Uygur meselesi yer alacaktır. Çinli kaynaklarımdan öğrendiğime göre Diyanet İşleri Başkanlığı yakın zamanda Xinjiang bölgesine bir heyet gönderecek. Bu anlamda ikili ilişkileri olumlu etkileyebilir.”