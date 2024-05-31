Acun Ilıcalı yeni teknik direktörü açıkladı: Hull City'de 3 yıllık imza

"Tim her zaman ilk tercihimizdi. Çok sayıda güçlü adayımız vardı ve işe alım sürecimizde titiz davranmak istiyorduk, ancak Tim'in öne çıkan aday olduğu kısa sürede anlaşıldı."Bu sezona yönelik planlama konusunda tartışmalarımız ayrıntılı ve verimliydi ve kulübümüzün yararına nasıl birlikte çalışabileceğimiz konusunda cesaretlendiriliyorum. Tim'in felsefesine inanıyorum ve bunu yaparak önümüzdeki sezonda olumlu ilerlememizi ve yükselişimizi devam ettirebileceğinden umutluyum. Ona iyi şanslar diliyorum. Son olarak 2. Bundesliga'da Hamburg'u çalıştıran Walter, geçtiğimiz şubat ayından bu yana boştaydı. İlk kez Almanya dışında takım çalıştıracak olan tecrübeli hoca, daha önce Stuttgart ve Kiel'in A takımlarının dışında Bayern Münih ve Karlsruhe altyapılarında da görev yaptı."