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Acun Ilıcalı yeni teknik direktörü açıkladı: Hull City'de 3 yıllık imza
Acun Ilıcalı yeni teknik direktörü açıkladı: Hull City'de 3 yıllık imza
Sputnik Türkiye
Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, teknik direktörlük görevine Tim Walter'ı getirdi. Walter ile 3 yılık anlaşma sağlanırken, Acun Ilıcalı Alman teknik adamı... 31.05.2024, Sputnik Türkiye
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spor
acun ilıcalı
hull city
teknik direktör
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yönetici
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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de, Liam Rosenior'dan boşalan teknik direktörlük görevine Tim Walter getirildi. Championship ekibi, Alman teknik adam ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.İngiliz kulübünden yapılan duyuruda 48 yaşındaki çalıştırıcının, 1 Temmuz'da görevi resmen devralacağı belirtildi.Acun Ilıcalı, Tim Walter'ın transferiyle ilgili olarak Hull City'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamasında şunları söyledi:
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acun ilıcalı, hull city, teknik direktör, transfer, yönetici
acun ilıcalı, hull city, teknik direktör, transfer, yönetici

Acun Ilıcalı yeni teknik direktörü açıkladı: Hull City'de 3 yıllık imza

17:02 31.05.2024
© AAAcun Ilıcalı
Acun Ilıcalı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2024
© AA
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Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, teknik direktörlük görevine Tim Walter'ı getirdi. Walter ile 3 yılık anlaşma sağlanırken, Acun Ilıcalı Alman teknik adamı neden tercih ettikleri hakkında açıklamalarda bulundu.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de, Liam Rosenior'dan boşalan teknik direktörlük görevine Tim Walter getirildi. Championship ekibi, Alman teknik adam ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

İngiliz kulübünden yapılan duyuruda 48 yaşındaki çalıştırıcının, 1 Temmuz'da görevi resmen devralacağı belirtildi.

Acun Ilıcalı, Tim Walter'ın transferiyle ilgili olarak Hull City'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamasında şunları söyledi:
"Tim her zaman ilk tercihimizdi. Çok sayıda güçlü adayımız vardı ve işe alım sürecimizde titiz davranmak istiyorduk, ancak Tim'in öne çıkan aday olduğu kısa sürede anlaşıldı."Bu sezona yönelik planlama konusunda tartışmalarımız ayrıntılı ve verimliydi ve kulübümüzün yararına nasıl birlikte çalışabileceğimiz konusunda cesaretlendiriliyorum. Tim'in felsefesine inanıyorum ve bunu yaparak önümüzdeki sezonda olumlu ilerlememizi ve yükselişimizi devam ettirebileceğinden umutluyum. Ona iyi şanslar diliyorum. Son olarak 2. Bundesliga'da Hamburg'u çalıştıran Walter, geçtiğimiz şubat ayından bu yana boştaydı. İlk kez Almanya dışında takım çalıştıracak olan tecrübeli hoca, daha önce Stuttgart ve Kiel'in A takımlarının dışında Bayern Münih ve Karlsruhe altyapılarında da görev yaptı."
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