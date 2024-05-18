https://anlatilaninotesi.com.tr/20240518/husiler-kizildenizde-iki-gemiyi-vurdu-petrol-tankerinde-yangin-cikti-1083953491.html
Husiler, Kızıldeniz’de iki gemiyi vurdu: Petrol tankerinde yangın çıktı
Husiler, Kızıldeniz’de iki gemiyi vurdu: Petrol tankerinde yangın çıktı
Sputnik Türkiye
Yemen yönünden fırlatılan füzelerin Kızıldeniz’de biri petrol tankeri olmak üzere iki gemiye isabet ettiği duyuruldu. Tankerin güvertesinde yangın çıktığı... 18.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-18T12:25+0300
2024-05-18T12:25+0300
2024-05-18T12:25+0300
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Deniz güvenlik şirketi Ambrey’in açıklamasında, “Yemen’deki Moha şehrinin yaklaşık 10 deniz mili (18,5 kilometre) güneybatısına Panama bandıralı ham petrol tankerine saldırı düzenlendi. Telsiz mesajında gemiye bir füzenin çarptığı ve gemide yangın çıktığı belirtildi” ifadesine yer verildi.İngiltere Deniz Ticareti Kurumu’ndan (UKMTO) yapılan açıklamada da, “Yemen’in Hudeyde şehrine 76 deniz mili (140.6 km) kuzeybatısında meydana gelen bir olayla ilgili bilgi aldık. Gemi kaptanı, geminin sol yanına bilinmeyen bir nesne çarptıktan sonra küçük hasar oluştuğunu doğruladı. Olay ‘saldırı’ olarak sınıflandırıldı” dendi.Gemi ve mürettebatının güvende olduğu aktarılırken geminin bir sonraki uğrak limanına doğru yoluna devam ettiği kaydedildi.UKMTO, bölgeden geçen gemilere dikkatli olmalarını tavsiye etti.İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle, İsrail limanlarına giden gemilere füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenliyor. Husiler, diğer ülkelere giden gemilere dokunmadıklarını açıkladı. Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240518/senegal-basbakanindan-cagri-fransiz-isgaline-son-verelim-1083951498.html
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kızıldeniz, yemen, husiler, ingiltere, ortadoğu, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi
kızıldeniz, yemen, husiler, ingiltere, ortadoğu, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi
Husiler, Kızıldeniz’de iki gemiyi vurdu: Petrol tankerinde yangın çıktı
Yemen yönünden fırlatılan füzelerin Kızıldeniz’de biri petrol tankeri olmak üzere iki gemiye isabet ettiği duyuruldu. Tankerin güvertesinde yangın çıktığı, diğer geminin hasar görmesine rağmen yoluna devam ettiği belirtildi.
Deniz güvenlik şirketi Ambrey’in açıklamasında, “Yemen’deki Moha şehrinin yaklaşık 10 deniz mili (18,5 kilometre) güneybatısına Panama bandıralı ham petrol tankerine saldırı düzenlendi. Telsiz mesajında gemiye bir füzenin çarptığı ve gemide yangın çıktığı belirtildi” ifadesine yer verildi.
İngiltere Deniz Ticareti Kurumu’ndan (UKMTO) yapılan açıklamada da, “Yemen’in Hudeyde şehrine 76 deniz mili (140.6 km) kuzeybatısında meydana gelen bir olayla ilgili bilgi aldık. Gemi kaptanı, geminin sol yanına bilinmeyen bir nesne çarptıktan sonra küçük hasar oluştuğunu doğruladı. Olay ‘saldırı’ olarak sınıflandırıldı” dendi.
Gemi ve mürettebatının güvende olduğu aktarılırken geminin bir sonraki uğrak limanına doğru yoluna devam ettiği kaydedildi.
UKMTO, bölgeden geçen gemilere dikkatli olmalarını tavsiye etti.
İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle, İsrail limanlarına giden gemilere füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenliyor. Husiler, diğer ülkelere giden gemilere dokunmadıklarını açıkladı. Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.