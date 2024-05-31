https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/9-avm-icin-28-milyar-tl-borcu-yuzunden-konkordato-karari-alinmisti-3-grup-talip-oldu-1084385782.html
9 AVM için 28 milyar TL borcu yüzünden konkordato kararı alınmıştı: 3 grup talip oldu
9 AVM için 28 milyar TL borcu yüzünden konkordato kararı alınmıştı: 3 grup talip oldu
Sputnik Türkiye
28 milyar lira borç yüzünden dokuz AVM için konkordato süreci başlatılırken AVM’leri satın almak için 3 grubun adının geçtiği açıklandı. 31.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-31T15:01+0300
2024-05-31T15:01+0300
2024-05-31T15:01+0300
türkiye
avm
konkordato
borç
iflas
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Oksijen’de yer alan habere göre, 9 AVM ile ilgili hukuki süreç sürerken diğer taraftan 9AVM’yi satın almak için de bazı grupların girişimleri bulunduğu belirtildi. Edinilen bilgilere göre alıcılar arasında Yeni Gimat GYO, Nata Holding ve Rönesans GYO’nun adı geçiyor.Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP) tutanaklarında da yer alan ifadelere göre yatırımcılar Yeni Gimat GYO Yönetim Kurulu Başkanı Levent Kirman’a kar payı dağıtılmamasının nedenini sordu. Kirman da alışveriş merkezi yatırımı yapmayı planladıklarını, kreditörlerle gizlilik sözleşmesi imzalandığını, AVM’lerin mevcut borçluluk ve değerlerinin altında teklif verildiğini, önemli ve nadiren karşılaşılacak bir yatırım fırsatı olduğunu, kar dağıtımına karar verilirse yatırımdan vazgeçileceğini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20231228/10-avm-icin-konkordato-talebi-aralarinda-istanbul-ve-ankaradaki-alisveris-merkezleri-de-var-1079126170.html
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avm, konkordato, borç, iflas
avm, konkordato, borç, iflas
9 AVM için 28 milyar TL borcu yüzünden konkordato kararı alınmıştı: 3 grup talip oldu
28 milyar lira borç yüzünden dokuz AVM için konkordato süreci başlatılırken AVM’leri satın almak için 3 grubun adının geçtiği açıklandı.
Oksijen’de yer alan habere göre, 9 AVM ile ilgili hukuki süreç sürerken diğer taraftan 9AVM’yi satın almak için de bazı grupların girişimleri bulunduğu belirtildi.
Edinilen bilgilere göre alıcılar arasında Yeni Gimat GYO, Nata Holding ve Rönesans GYO’nun adı geçiyor.
Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP) tutanaklarında da yer alan ifadelere göre yatırımcılar Yeni Gimat GYO Yönetim Kurulu Başkanı Levent Kirman’a kar payı dağıtılmamasının nedenini sordu. Kirman da alışveriş merkezi yatırımı yapmayı planladıklarını, kreditörlerle gizlilik sözleşmesi imzalandığını, AVM’lerin mevcut borçluluk ve değerlerinin altında teklif verildiğini, önemli ve nadiren karşılaşılacak bir yatırım fırsatı olduğunu, kar dağıtımına karar verilirse yatırımdan vazgeçileceğini ifade etti.