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İstanbul'da otele el bombalı saldırı: Saldırganın çocuk olduğu ortaya çıktı
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9 AVM için 28 milyar TL borcu yüzünden konkordato kararı alınmıştı: 3 grup talip oldu
9 AVM için 28 milyar TL borcu yüzünden konkordato kararı alınmıştı: 3 grup talip oldu
Sputnik Türkiye
28 milyar lira borç yüzünden dokuz AVM için konkordato süreci başlatılırken AVM’leri satın almak için 3 grubun adının geçtiği açıklandı. 31.05.2024, Sputnik Türkiye
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borç
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Oksijen’de yer alan habere göre, 9 AVM ile ilgili hukuki süreç sürerken diğer taraftan 9AVM’yi satın almak için de bazı grupların girişimleri bulunduğu belirtildi. Edinilen bilgilere göre alıcılar arasında Yeni Gimat GYO, Nata Holding ve Rönesans GYO’nun adı geçiyor.Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP) tutanaklarında da yer alan ifadelere göre yatırımcılar Yeni Gimat GYO Yönetim Kurulu Başkanı Levent Kirman’a kar payı dağıtılmamasının nedenini sordu. Kirman da alışveriş merkezi yatırımı yapmayı planladıklarını, kreditörlerle gizlilik sözleşmesi imzalandığını, AVM’lerin mevcut borçluluk ve değerlerinin altında teklif verildiğini, önemli ve nadiren karşılaşılacak bir yatırım fırsatı olduğunu, kar dağıtımına karar verilirse yatırımdan vazgeçileceğini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20231228/10-avm-icin-konkordato-talebi-aralarinda-istanbul-ve-ankaradaki-alisveris-merkezleri-de-var-1079126170.html
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avm, konkordato, borç, iflas
avm, konkordato, borç, iflas

9 AVM için 28 milyar TL borcu yüzünden konkordato kararı alınmıştı: 3 grup talip oldu

15:01 31.05.2024
© AA / Fatih HepokurAVM önünde JAK timlerinin gösterisini ilgiyle izleyenler, bu anları cep telefonlarıyla kayda aldı.
AVM önünde JAK timlerinin gösterisini ilgiyle izleyenler, bu anları cep telefonlarıyla kayda aldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2024
© AA / Fatih Hepokur
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28 milyar lira borç yüzünden dokuz AVM için konkordato süreci başlatılırken AVM’leri satın almak için 3 grubun adının geçtiği açıklandı.
Oksijen’de yer alan habere göre, 9 AVM ile ilgili hukuki süreç sürerken diğer taraftan 9AVM’yi satın almak için de bazı grupların girişimleri bulunduğu belirtildi.
Edinilen bilgilere göre alıcılar arasında Yeni Gimat GYO, Nata Holding ve Rönesans GYO’nun adı geçiyor.
Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP) tutanaklarında da yer alan ifadelere göre yatırımcılar Yeni Gimat GYO Yönetim Kurulu Başkanı Levent Kirman’a kar payı dağıtılmamasının nedenini sordu. Kirman da alışveriş merkezi yatırımı yapmayı planladıklarını, kreditörlerle gizlilik sözleşmesi imzalandığını, AVM’lerin mevcut borçluluk ve değerlerinin altında teklif verildiğini, önemli ve nadiren karşılaşılacak bir yatırım fırsatı olduğunu, kar dağıtımına karar verilirse yatırımdan vazgeçileceğini ifade etti.
AVM - alışveriş merkezleri - maske - koronavirüs - sosyal mesafe - - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2023
EKONOMİ
10 AVM için konkordato talebi: Aralarında İstanbul ve Ankara'daki alışveriş merkezleri de var
28 Aralık 2023, 12:21

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