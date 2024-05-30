FBI'a sürekli rapor veren 'Dark Web' ustası hacker açıkladı: İnternetin dehlizlerinde neler var?
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İnternetin karanlık yeraltı dünyası olarak bilinen 'Dark Web', sansür ve kuralların neredeyse hiç olmadığı bir ortam sunar. Ancak, bu dünyada hızlı bir göz atma ya da yasadışı içeriğe erişim durumunda yasalarla başınız büyük bir derde girebilir. Peki, Dark Web'te neler var? Neden bu kadar tehlikeli?
İnternetin karanlık yeraltı dünyası olarak bilinen 'Dark Web'te sansür ve kurallar esasen mevcut olmasa da hızlı bir göz atma ya da herhangi bir yasadışı içeriğe erişilmesi durumunda yasalarla başınız büyük bir derde girebilir.
Ancak yine de Dark Web giriş yapmanın ya da 'sörf etmenin' nasıl bir şey olduğunu öğrenmek için merak duyuyorsanız internetin karanlık tarafında neler olduğunu ustasından dinlemek en mantıklı seçenek olacaktır.
Dark Web'de neler var?
Dark Web'te 'Hayatta kalma ipuçları' ve 'dünyanın her yerinden istasyonlara erişmek için radyolar' bulduğunu söyleyen adam, karşılaştığı her türlü 'yasadışı ya da istismar edici' içeriği FBI'a bildirdiğini ve bunu şimdiye kadar 50'den fazla kez yaptığını söyledi.
Bu noktada kendisini şaşırtan şeyin Dark Web'de 'sıradan' bir şey görmek olduğunu açıklayan ismi gizli tanık, bu web sitesi 'satılık gerçek insan organları' da dahil olmak üzere çarpık web siteleriyle dolup taştığına dikkat çekerek şunları söyledi:
"Öncelikle, yaşı veya türü ne olursa olsun, hayvanlar ve insanlarla ilgili istismar edici / taciz edici içerikleri bildirmeye odaklanıyorum. Bunlar, bir varlığın yüzde 100 zarar gördüğünü bildiğim ve buna dair somut kanıtlara sahip olduğum şeyler. Uyuşturucu, silah, tetikçi vs. satan pazar yerleriyle uğraşmıyorum. Bu sitelerden çok fazla var ve bu sitelerde anonimliği korumak çok daha kolay, bu yüzden onları rapor etmek için yeterli bilgiye ulaşamıyorum. Her şeyi rapor edebilmeyi isterdim, ancak tek bir insan olarak fiziksel olarak bunu yapamam."
Dark Web'de bazı yararlı bilgi kaynakları olduğunu, ancak bunu sadece yasadışı veya yasadışı şeylere erişmek için kullanan 'çok sayıda' insan olduğunu söyleyen hacker, Gördüğü şeyleri anlatırken, cinayet, çocuk istismarı ve diğer iğrenç suçların yanı sıra 'talihsiz miktarda satanist veya diğer tarikat içerikleri' olduğunu da aktardı.
Dark Web'te nasıl güvenlik önlemi alınıyor?
kendini koruyabilmek için oldukça yoğun bir güvenlik kurulumuna sahip olduğunu, hatta birinin bilgisayarına erişmesi ihtimaline karşı bilgisayarındaki kamera ve mikrofonları 'bant ya da macunla' kapattığını itiraf eden adam şunları söyledi:
"Ancak, penceremi her kapattığımda, haberim olmadan hiçbir şeyin yüklenmediğinden veya indirilmediğinden emin olmak için tüm indirmelerimi ve sabit diskimi kontrol ediyorum. Asla ama asla kişisel bilgilerinizin tek bir zerresini bile Dark Web'de paylaşmayın. Bu, yaşınızdan ülkenize, ırkınızdan evcil hayvanınızın adına kadar her şey olabilir. Kelimenin tam anlamıyla her şey size karşı kullanılabilir veya size kadar izlenebilir."