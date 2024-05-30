https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/fbia-surekli-rapor-veren-dark-web-ustasi-hacker-acikladi-internetin-dehlizlerinde-neler-var-1084349024.html

FBI'a sürekli rapor veren 'Dark Web' ustası hacker açıkladı: İnternetin dehlizlerinde neler var?

FBI'a sürekli rapor veren 'Dark Web' ustası hacker açıkladı: İnternetin dehlizlerinde neler var?

Sputnik Türkiye

İnternetin karanlık yeraltı dünyası olarak bilinen 'Dark Web', sansür ve kuralların neredeyse hiç olmadığı bir ortam sunar. Ancak, bu dünyada hızlı bir göz... 30.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-30T14:08+0300

2024-05-30T14:08+0300

2024-05-30T14:08+0300

yaşam

fbi

fbi

federal soruşturma bürosu (fbi)

dark web

dark web

hacker

beyaz hacker

türk hackerlar

hackerone

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İnternetin karanlık yeraltı dünyası olarak bilinen 'Dark Web'te sansür ve kurallar esasen mevcut olmasa da hızlı bir göz atma ya da herhangi bir yasadışı içeriğe erişilmesi durumunda yasalarla başınız büyük bir derde girebilir.Ancak yine de Dark Web giriş yapmanın ya da 'sörf etmenin' nasıl bir şey olduğunu öğrenmek için merak duyuyorsanız internetin karanlık tarafında neler olduğunu ustasından dinlemek en mantıklı seçenek olacaktır.Dark Web'de neler var?Dark Web'te 'Hayatta kalma ipuçları' ve 'dünyanın her yerinden istasyonlara erişmek için radyolar' bulduğunu söyleyen adam, karşılaştığı her türlü 'yasadışı ya da istismar edici' içeriği FBI'a bildirdiğini ve bunu şimdiye kadar 50'den fazla kez yaptığını söyledi.Bu noktada kendisini şaşırtan şeyin Dark Web'de 'sıradan' bir şey görmek olduğunu açıklayan ismi gizli tanık, bu web sitesi 'satılık gerçek insan organları' da dahil olmak üzere çarpık web siteleriyle dolup taştığına dikkat çekerek şunları söyledi:Dark Web'de bazı yararlı bilgi kaynakları olduğunu, ancak bunu sadece yasadışı veya yasadışı şeylere erişmek için kullanan 'çok sayıda' insan olduğunu söyleyen hacker, Gördüğü şeyleri anlatırken, cinayet, çocuk istismarı ve diğer iğrenç suçların yanı sıra 'talihsiz miktarda satanist veya diğer tarikat içerikleri' olduğunu da aktardı.Dark Web'te nasıl güvenlik önlemi alınıyor?kendini koruyabilmek için oldukça yoğun bir güvenlik kurulumuna sahip olduğunu, hatta birinin bilgisayarına erişmesi ihtimaline karşı bilgisayarındaki kamera ve mikrofonları 'bant ya da macunla' kapattığını itiraf eden adam şunları söyledi:

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dark web'de neler var