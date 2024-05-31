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Van Gölü'nde yaşayan inci kefallerinin tatlı sulara göçü devam ediyor
Van Gölü'nde yaşayan inci kefallerinin tatlı sulara göçü devam ediyor
Sputnik Türkiye
Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde yumurtalarını bırakmak için tatlı sulara akın eden inci kefallerinin göçü sürüyor. 31.05.2024, Sputnik Türkiye
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фото, van gölü, van gölü, fotoğraf, inci, inci kefali, tatlı, tatlı

Van Gölü'nde yaşayan inci kefallerinin tatlı sulara göçü devam ediyor

02:51 31.05.2024
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Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde yumurtalarını bırakmak için tatlı sulara akın eden inci kefallerinin göçü sürüyor.
© AA / Necmettin Karaca

Her yıl 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefallerinin yolculuğuna, yöre sakinlerinin yanı sıra yerli ve yabancı binlerce turist tanıklık ediyor.

Her yıl 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefallerinin yolculuğuna, yöre sakinlerinin yanı sıra yerli ve yabancı binlerce turist tanıklık ediyor. - Sputnik Türkiye
1/8
© AA / Necmettin Karaca

Her yıl 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefallerinin yolculuğuna, yöre sakinlerinin yanı sıra yerli ve yabancı binlerce turist tanıklık ediyor.

© AA / Necmettin Karaca

Utah ve Koç üniversitelerinde öğretim üyesi olan KuzeyDoğa Derneği Başkanı Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu ve 6 kişilik ekibi de inci kefallerinin göçünü görüntüledi.

Utah ve Koç üniversitelerinde öğretim üyesi olan KuzeyDoğa Derneği Başkanı Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu ve 6 kişilik ekibi de inci kefallerinin göçünü görüntüledi. - Sputnik Türkiye
2/8
© AA / Necmettin Karaca

Utah ve Koç üniversitelerinde öğretim üyesi olan KuzeyDoğa Derneği Başkanı Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu ve 6 kişilik ekibi de inci kefallerinin göçünü görüntüledi.

© AA / Necmettin Karaca

Erciş ilçesindeki İnci Kefali Tabiat Parkı'nda çekim yapan Şekercioğlu, karşılaştıkları manzaranın eşsiz olduğunu söyledi.

Erciş ilçesindeki İnci Kefali Tabiat Parkı&#x27;nda çekim yapan Şekercioğlu, karşılaştıkları manzaranın eşsiz olduğunu söyledi. - Sputnik Türkiye
3/8
© AA / Necmettin Karaca

Erciş ilçesindeki İnci Kefali Tabiat Parkı'nda çekim yapan Şekercioğlu, karşılaştıkları manzaranın eşsiz olduğunu söyledi.

© AA / Necmettin Karaca

TRT Belgesel'de yayınlanan "Yok Olmadan Keşfet" programının çekimini yaptığını belirten Şekercioğlu, "2000'li yılların başında geldiğimde bu muhteşem balık göçünü görememiştim. İnci kefalinin göçünü ilk kez görmenin mutluluğunu yaşıyorum. Yok olma eşiğine gelmiş, soyu küresel çapta tehlikede olan İnci kefallerinin sayısı artık milyonlara hatta milyarlara ulaştı. Bu da doğanın korumansı ve bilinçlenmenin önemini gösteriyor" diye konuştu.

TRT Belgesel&#x27;de yayınlanan &quot;Yok Olmadan Keşfet&quot; programının çekimini yaptığını belirten Şekercioğlu, &quot;2000&#x27;li yılların başında geldiğimde bu muhteşem balık göçünü görememiştim. İnci kefalinin göçünü ilk kez görmenin mutluluğunu yaşıyorum. Yok olma eşiğine gelmiş, soyu küresel çapta tehlikede olan İnci kefallerinin sayısı artık milyonlara hatta milyarlara ulaştı. Bu da doğanın korumansı ve bilinçlenmenin önemini gösteriyor&quot; diye konuştu. - Sputnik Türkiye
4/8
© AA / Necmettin Karaca

TRT Belgesel'de yayınlanan "Yok Olmadan Keşfet" programının çekimini yaptığını belirten Şekercioğlu, "2000'li yılların başında geldiğimde bu muhteşem balık göçünü görememiştim. İnci kefalinin göçünü ilk kez görmenin mutluluğunu yaşıyorum. Yok olma eşiğine gelmiş, soyu küresel çapta tehlikede olan İnci kefallerinin sayısı artık milyonlara hatta milyarlara ulaştı. Bu da doğanın korumansı ve bilinçlenmenin önemini gösteriyor" diye konuştu.

© AA / Necmettin Karaca

1997'de Alaska'ya giderek somon balıklarının göçünü gördüğünü, aynı göçün Van'da da yaşandığını anlatan Şekercioğlu, şöyle dedi:

1997&#x27;de Alaska&#x27;ya giderek somon balıklarının göçünü gördüğünü, aynı göçün Van&#x27;da da yaşandığını anlatan Şekercioğlu, şöyle dedi: - Sputnik Türkiye
5/8
© AA / Necmettin Karaca

1997'de Alaska'ya giderek somon balıklarının göçünü gördüğünü, aynı göçün Van'da da yaşandığını anlatan Şekercioğlu, şöyle dedi:

© AA / Necmettin Karaca

"İnci kefalleri 1960'larda yılda 600 ton avlanırken artık yılda 10-15 bin ton avcılık yapılıyor. Yavrular korunuyor. İnci kefallerin boyu 14 santimetreden 22 santimetreye ulaştı. Bu da hem ekolojik açıdan hem ekonomik açıdan inci kefalinin değerinin artması demektir. Burası Alaska'ya rakip olabilir. Çünkü Avrupalıların Doğu Anadolu'ya gelmesi Alaska'ya gitmesinden çok daha kolay ve ekonomik. Bu muhteşem doğayı ekonomik katkı olarak bölge halkına sunabiliriz."

&quot;İnci kefalleri 1960&#x27;larda yılda 600 ton avlanırken artık yılda 10-15 bin ton avcılık yapılıyor. Yavrular korunuyor. İnci kefallerin boyu 14 santimetreden 22 santimetreye ulaştı. Bu da hem ekolojik açıdan hem ekonomik açıdan inci kefalinin değerinin artması demektir. Burası Alaska&#x27;ya rakip olabilir. Çünkü Avrupalıların Doğu Anadolu&#x27;ya gelmesi Alaska&#x27;ya gitmesinden çok daha kolay ve ekonomik. Bu muhteşem doğayı ekonomik katkı olarak bölge halkına sunabiliriz.&quot; - Sputnik Türkiye
6/8
© AA / Necmettin Karaca

"İnci kefalleri 1960'larda yılda 600 ton avlanırken artık yılda 10-15 bin ton avcılık yapılıyor. Yavrular korunuyor. İnci kefallerin boyu 14 santimetreden 22 santimetreye ulaştı. Bu da hem ekolojik açıdan hem ekonomik açıdan inci kefalinin değerinin artması demektir. Burası Alaska'ya rakip olabilir. Çünkü Avrupalıların Doğu Anadolu'ya gelmesi Alaska'ya gitmesinden çok daha kolay ve ekonomik. Bu muhteşem doğayı ekonomik katkı olarak bölge halkına sunabiliriz."

© AA / Necmettin KaracaVan Gölü'nde yaşayan inci kefallerinin tatlı sulara göçü devam ediyor
Van Gölü'nde yaşayan inci kefallerinin tatlı sulara göçü devam ediyor - Sputnik Türkiye
7/8
© AA / Necmettin Karaca
Van Gölü'nde yaşayan inci kefallerinin tatlı sulara göçü devam ediyor
© AA / Necmettin KaracaVan Gölü'nde yaşayan inci kefallerinin tatlı sulara göçü devam ediyor
Van Gölü'nde yaşayan inci kefallerinin tatlı sulara göçü devam ediyor - Sputnik Türkiye
8/8
© AA / Necmettin Karaca
Van Gölü'nde yaşayan inci kefallerinin tatlı sulara göçü devam ediyor
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