https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/cinden-alisilmadik-cikis-tam-bagimsiz-filistin-devletinin-kurulmasini-destekliyoruz-1084333274.html
Çin'den alışılmadık çıkış: 'Tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasını destekliyoruz'
Çin'den alışılmadık çıkış: 'Tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasını destekliyoruz'
Sputnik Türkiye
Dış siyasette genelde denge politikası izleyerek büyük açıklamalardan kaçınan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, "Tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasını... 30.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-30T07:41+0300
2024-05-30T07:41+0300
2024-05-30T07:41+0300
israil- filistin çatışması
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
filistin yönetimi
filistin komisyonu
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filistin uzlaşısı
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filistin yönetimi
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Çin Devlet Başkanı, Pekin'de gerçekleşen Çin-Arap Devletleri İşbirliği Forumu 10. Bakanlar Konferansı'nda konuştu.Gündemine Gazze'deki insani krizi alan Şi, bölgede iki devletli çözüm çağrısı yaptı. Çin'in Gazze'deki insani krizin hafifletilmesine destek vermeye devam edeceğini ifade etti.Şi, "Tam bğımsız Filistin devletinin kurulmasını destekliyoruz. Bağısız Filistin devletinin BM'ye tam üyelik talebi yerine getirilmeli" dedi.Bölgedeki çatışmaların ardından yeniden yapılanmaya destek verme fikrini benimsediklerini söyledi. Bölgeye maddi destek sağlanacağını da belirten Şi, Gazze'ye yönelik acil insani yardıma destek olarak Yakın Doğu Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na 3 milyon dolar bağışlayacaklarını belirtti.Çin 2026 yılında gerçekleşecek ikinci Çin-Arap zirvesine ev sahipliği yapacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/lavrov-abd-ortadogudaki-catismayi-korukluyor-1084331992.html
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filistin yönetimi
israil
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Çin'den alışılmadık çıkış: 'Tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasını destekliyoruz'
Dış siyasette genelde denge politikası izleyerek büyük açıklamalardan kaçınan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, "Tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasını destekliyoruz" diyerek Mültecilere Yardım Ajansı'na 3 milyon dolar bağışlayacaklarını açıkladı. Ayrıca Filistin'in BM'ye tam üyelik talebinin yerine getirilmesini beklediğini söyledi.
Çin Devlet Başkanı, Pekin'de gerçekleşen Çin-Arap Devletleri İşbirliği Forumu 10. Bakanlar Konferansı'nda konuştu.
Gündemine Gazze'deki insani krizi alan Şi, bölgede iki devletli çözüm çağrısı yaptı. Çin'in Gazze'deki insani krizin hafifletilmesine destek vermeye devam edeceğini ifade etti.
Şi, "Tam bğımsız Filistin devletinin kurulmasını destekliyoruz. Bağısız Filistin devletinin BM'ye tam üyelik talebi yerine getirilmeli" dedi.
Bölgedeki çatışmaların ardından yeniden yapılanmaya destek verme fikrini benimsediklerini söyledi. Bölgeye maddi destek sağlanacağını da belirten Şi, Gazze'ye yönelik acil insani yardıma destek olarak Yakın Doğu Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na 3 milyon dolar bağışlayacaklarını belirtti.
Çin 2026 yılında gerçekleşecek ikinci Çin-Arap zirvesine ev sahipliği yapacak.