https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/ukrayna-ordusunun-1500den-fazla-askeri-ve-1-su-27-ucagi-imha-edildi-1084349465.html

Ukrayna ordusunun 1500'den fazla askeri ve 1 Su-27 uçağı imha edildi

Ukrayna ordusunun 1500'den fazla askeri ve 1 Su-27 uçağı imha edildi

Sputnik Türkiye

Rus güçleri, son 24 saat içinde Ukrayna ordusunda görevli 1520 askeri daha öldürürken 1 Su-27 savaş uçağı düşürüldü. 30.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-30T13:59+0300

2024-05-30T13:59+0300

2024-05-30T14:00+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta süren özel askeri harekatın son bir gününde yaşanan gelişmelere dair bilgi notu paylaştı.Bilgi notuna göre Ukrayna ordusu, 1520 askerini daha çatışmalar sırasında kaybetti.Ukrayna'nın Harkov Bölgesi'ndeki faaliyetlerini sürdüren Rus birlikler, düşmanın savunma hattının derinliklerine doğru ilerledi.Rus ordusu, cephe hattındaki diğer istikametlerde de konumunu güçlendirdi.Karadeniz'in kuzeybatısında Ukrayna ordusuna ait 4 insansız hücumbot imha edilirken Rus hava savunma sistemleri 1 Su-27 savaş uçağını vurdu.Son bir günde 24 İHA, 8 ABD yapımı ATACMS füzesi ve 1 ABD yapımı HARM anti-radar füzesi de imha edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/ukrayna-catismasi-abd-hakkindaki-ana-mitlerden-birini-curuttu-1084337193.html

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