https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/ukrayna-ordusunun-1500den-fazla-askeri-ve-1-su-27-ucagi-imha-edildi-1084349465.html
Ukrayna ordusunun 1500'den fazla askeri ve 1 Su-27 uçağı imha edildi
Ukrayna ordusunun 1500'den fazla askeri ve 1 Su-27 uçağı imha edildi
Sputnik Türkiye
Rus güçleri, son 24 saat içinde Ukrayna ordusunda görevli 1520 askeri daha öldürürken 1 Su-27 savaş uçağı düşürüldü. 30.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-30T13:59+0300
2024-05-30T13:59+0300
2024-05-30T14:00+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta süren özel askeri harekatın son bir gününde yaşanan gelişmelere dair bilgi notu paylaştı.Bilgi notuna göre Ukrayna ordusu, 1520 askerini daha çatışmalar sırasında kaybetti.Ukrayna'nın Harkov Bölgesi'ndeki faaliyetlerini sürdüren Rus birlikler, düşmanın savunma hattının derinliklerine doğru ilerledi.Rus ordusu, cephe hattındaki diğer istikametlerde de konumunu güçlendirdi.Karadeniz'in kuzeybatısında Ukrayna ordusuna ait 4 insansız hücumbot imha edilirken Rus hava savunma sistemleri 1 Su-27 savaş uçağını vurdu.Son bir günde 24 İHA, 8 ABD yapımı ATACMS füzesi ve 1 ABD yapımı HARM anti-radar füzesi de imha edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/ukrayna-catismasi-abd-hakkindaki-ana-mitlerden-birini-curuttu-1084337193.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, ukrayna, donbass, karadeniz, atacms füzeleri, abd, rus ordusu, ukrayna ordusu, harkov
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, ukrayna, donbass, karadeniz, atacms füzeleri, abd, rus ordusu, ukrayna ordusu, harkov
Ukrayna ordusunun 1500'den fazla askeri ve 1 Su-27 uçağı imha edildi
13:59 30.05.2024 (güncellendi: 14:00 30.05.2024)
Rus güçleri, son 24 saat içinde Ukrayna ordusunda görevli 1520 askeri daha öldürürken 1 Su-27 savaş uçağı düşürüldü.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta süren özel askeri harekatın son bir gününde yaşanan gelişmelere dair bilgi notu paylaştı.
Bilgi notuna göre Ukrayna ordusu, 1520 askerini daha çatışmalar sırasında kaybetti.
Ukrayna'nın Harkov Bölgesi'ndeki faaliyetlerini sürdüren Rus birlikler, düşmanın savunma hattının derinliklerine doğru ilerledi.
Rus ordusu, cephe hattındaki diğer istikametlerde de konumunu güçlendirdi.
Karadeniz'in kuzeybatısında Ukrayna ordusuna ait 4 insansız hücumbot imha edilirken Rus hava savunma sistemleri 1 Su-27 savaş uçağını vurdu.
Son bir günde 24 İHA, 8 ABD yapımı ATACMS füzesi ve 1 ABD yapımı HARM anti-radar füzesi de imha edildi.