'Ukrayna çatışması, ABD hakkındaki ana mitlerden birini çürüttü'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Filistin'i tanıyan ülke sayısı 146'ya yükseldi
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Erdoğan biliyor ki İmamoğlu gelecek seçimlerdeki en güçlü aday'
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Sokak köpekleri sorunu nedir?
12:05
84 dk
HABER MASASI
Hayvan hakları koruma yasası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
14 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy, Hitler’in yolundan gitmeyi tercih etti
17:49
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
14 dk
SESLİ HABER
Meloni dünya gündeminde: Hakarete böyle yanıt verdi!
18:19
3 dk
SESLİ HABER
İngiliz medyası iddia etti: MOSSAD, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısını tehdit etti
18:29
7 dk
SESLİ HABER
F-35 yine çakıldı: İşte bilinen en büyük kazalar
18:43
5 dk
SESLİ HABER
Zaharova’dan ‘soykırım’ mesajı
18:56
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
Refah katliamı sonrası tepki çeken görüntü: Kim bu Nikki Halley
19:15
4 dk
SESLİ HABER
AB’den mülteciler için 1 milyar euro'luk destek taahhüdü: ‘Siyasi rüşvet’
19:26
9 dk
SESLİ HABER
Dünya onu konuşuyor: Türkiye’ye geldi, 30 yaş gençleşti
19:40
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’nın habercilikteki etkisi Batıyı rahatsız ediyor
19:55
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye’de kaç emekli var?
20:14
3 dk
SESLİ HABER
Rus Büyükelçi: Bu iddialar, Rusya’ya yönelik psikolojik savaşın bir parçası
20:29
2 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirlerinde zirvede Türkiye’den bir yer var
20:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Avrupa'nın vicdanı ayağa kalktı'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Burdur’daki diyaliz hastalarının ölümünde “antifiriz” iddiası
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
‘İngiltere, Ukrayna’ya Rusya’ya saldırı izni vermedi’
17:41
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Rus Senatör Puşkov: Zelenskiy’in planları başarısız oldu
18:10
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/ukrayna-catismasi-abd-hakkindaki-ana-mitlerden-birini-curuttu-1084337193.html
'Ukrayna çatışması, ABD hakkındaki ana mitlerden birini çürüttü'
'Ukrayna çatışması, ABD hakkındaki ana mitlerden birini çürüttü'
Sputnik Türkiye
Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin karmaşık ve pahalı Batı yapımı silahlarla baş etmeyi hızla öğrendiği Ukrayna'daki çatışmanın ABD savunma sanayisinin üstün... 30.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-30T10:14+0300
2024-05-30T10:14+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
ukrayna ordusu
abd
abd ordusu
patriot
himars
himars roket sistemi
atacms füzeleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/1e/1083327535_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f31fc53c733ab72060f71d52bc4e0a6b.jpg
ABD'de yayın yapan Responsible Statecraft adlı portalın yazarlarından Andrew Cockburn, ABD'nin geliştirdiği silah sistemlerinin Ukrayna'daki çatışmada başarısız olmasını ele aldı.Rus kuvvetlerinin Ukrayna'nın Harkov Bölgesi'nde istikrarlı bir şekilde ilerlediğine dikkat çeken Cockburn, Ukrayna savaşının 'Amerikan savunma makinesi' için bir felakete dönüştüğünün ve bu durumun yalnızca Kiev'e sağlanan yardımların Ukrayna'yı geri çekilmekten ve olası yenilgiden kurtarmakta başarısız olmasından kaynaklanmadığının giderek daha aşikar hale geldiğini vurguladı."Daha da önemlisi savaş, savunma sistemimizin derin, temelde yatan hatalarını acımasızca gözler önüne serdi" diye devam eden Cockburn, uzmanların uzun süredir, ABD'de teknolojik açıdan karmaşık silahlara olan takıntının öngörülebilir yüksek maliyetleri nedeniyle sınırlı sayıda üretilen güvenilmez sistemlerin ortaya çıkmasına yol açtığı görüşünde olduğunu kaydetti.Askeri yönetimin silah sistemlerinin gereğine uygun şekilde test edilmesine pek önem vermediği eleştirisini de getiren Cockburn, ancak Ukrayna'daki çatışmada karşı karşıya kalınan amansız muharebe testlerinin bu konudaki eleştirilerin kesinlikle haklı olduğunu kanıtladığını belirtti.Büyük umutlar bağlanan ancak yukarıda bahsedilen nedenlerden ötürü başarısız olan ABD yapımı silahları da anımsatan Cockburn, bunlar arasında Patriot hava savunma sistemlerine, M-1 Abrams tanklarına, HIMARS çok namlulu roketatar sistemlerine, Switchblade tipi İHA'lara, M777 obüslerine, Excalibur güdümlü top mermilerine, GPS destekli bombalara ve Skydio yapay zeka destekli İHA'lara dikkat çekti.Daha önce Batı medyası, Rus İHA'ların etkin faaliyetleri nedeniyle ABD'den alınan Abrams tanklarının çok savunmasız hale geldiğini ve Ukrayna ordusunun bu tankları kullanmayı bıraktığını yazmıştı. Ukrayna'nın teslim aldığı 31 Abrams tankından 5'i Rus ordusu tarafından imha edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/abd-medyasi-ukrayna-ordusu-abrams-tanklari-ile-ilgili-sorunlardan-sikayetci-1084322037.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/1e/1083327535_63:0:1023:720_1920x0_80_0_0_2396aadcf8472463b02c804e863deab2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, abd, abd ordusu, patriot, himars, himars roket sistemi, atacms füzeleri, abrams, abrams tankı
ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, abd, abd ordusu, patriot, himars, himars roket sistemi, atacms füzeleri, abrams, abrams tankı

'Ukrayna çatışması, ABD hakkındaki ana mitlerden birini çürüttü'

10:14 30.05.2024
© Fotoğraf : Ministry of Defense of the Russian FederationAn American Abrams M1 tank destroyed in the special military operation zone
An American Abrams M1 tank destroyed in the special military operation zone - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2024
© Fotoğraf : Ministry of Defense of the Russian Federation
Abone ol
Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin karmaşık ve pahalı Batı yapımı silahlarla baş etmeyi hızla öğrendiği Ukrayna'daki çatışmanın ABD savunma sanayisinin üstün olduğuna dair miti çürüttüğü vurgulandı.
ABD'de yayın yapan Responsible Statecraft adlı portalın yazarlarından Andrew Cockburn, ABD'nin geliştirdiği silah sistemlerinin Ukrayna'daki çatışmada başarısız olmasını ele aldı.

Rus kuvvetlerinin Ukrayna'nın Harkov Bölgesi'nde istikrarlı bir şekilde ilerlediğine dikkat çeken Cockburn, Ukrayna savaşının 'Amerikan savunma makinesi' için bir felakete dönüştüğünün ve bu durumun yalnızca Kiev'e sağlanan yardımların Ukrayna'yı geri çekilmekten ve olası yenilgiden kurtarmakta başarısız olmasından kaynaklanmadığının giderek daha aşikar hale geldiğini vurguladı.

"Daha da önemlisi savaş, savunma sistemimizin derin, temelde yatan hatalarını acımasızca gözler önüne serdi" diye devam eden Cockburn, uzmanların uzun süredir, ABD'de teknolojik açıdan karmaşık silahlara olan takıntının öngörülebilir yüksek maliyetleri nedeniyle sınırlı sayıda üretilen güvenilmez sistemlerin ortaya çıkmasına yol açtığı görüşünde olduğunu kaydetti.

Askeri yönetimin silah sistemlerinin gereğine uygun şekilde test edilmesine pek önem vermediği eleştirisini de getiren Cockburn, ancak Ukrayna'daki çatışmada karşı karşıya kalınan amansız muharebe testlerinin bu konudaki eleştirilerin kesinlikle haklı olduğunu kanıtladığını belirtti.

Büyük umutlar bağlanan ancak yukarıda bahsedilen nedenlerden ötürü başarısız olan ABD yapımı silahları da anımsatan Cockburn, bunlar arasında Patriot hava savunma sistemlerine, M-1 Abrams tanklarına, HIMARS çok namlulu roketatar sistemlerine, Switchblade tipi İHA'lara, M777 obüslerine, Excalibur güdümlü top mermilerine, GPS destekli bombalara ve Skydio yapay zeka destekli İHA'lara dikkat çekti.

Daha önce Batı medyası, Rus İHA'ların etkin faaliyetleri nedeniyle ABD'den alınan Abrams tanklarının çok savunmasız hale geldiğini ve Ukrayna ordusunun bu tankları kullanmayı bıraktığını yazmıştı. Ukrayna'nın teslim aldığı 31 Abrams tankından 5'i Rus ordusu tarafından imha edilmişti.
Abrams tankı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2024
DÜNYA
ABD medyası: Ukrayna ordusu Abrams tankları ile ilgili sorunlardan şikayetçi
Dün, 18:16
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала