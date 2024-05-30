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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/ukrayna-istihbaratinin-dehset-verici-plani-engellendi-trenlere-fuze-saldirilari-duzenlenecekti-1084340430.html
Ukrayna istihbaratının dehşet verici planı engellendi: 'Trenlere füze saldırıları düzenlenecekti'
Ukrayna istihbaratının dehşet verici planı engellendi: 'Trenlere füze saldırıları düzenlenecekti'
Sputnik Türkiye
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kiev rejiminin Kırım'da planladığı bir dizi saldırının önlendiğini duyurdu. Zanlılar, trenlere füzelerle saldırmayı... 30.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-30T11:25+0300
2024-05-30T11:25+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
ukrayna savunma bakanlığı
ukrayna güvenlik servisi
kırım
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2023 yazında başlayan karşı saldırıda da olmak üzere muharebe sahasında istediğini elde edemeyen ve giderek daha fazla toprak kaybeden Ukrayna yönetimi, Rusya'daki sivil ve askeri tesislere zarar vermek ve sivil can kaybına yol açmak için girişimlerine devam ediyor.Federal Güvenlik Servisi'nden yapılan açıklamaya göre Kiev rejiminin Rusya Federasyonu'na bağlı Kırım Cumhuriyeti'nde yeni saldırı girişimlerinde bulundu.Ukrayna istihbarat servislerinin Kırım'daki demiryolu hattı üzerinde sabotaj ve terör eylemleri planladığını kaydeden FSB, Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi'nin bu eylemler için Kiev yanlısı 5 Kırım sakinini elemanladığını aktardı. 5 ajanın Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin konuşlanma ve hareket noktaları, hava savunma sistemlerinin, yakıt depolarının konumları hakkındaki bilgileri, Kırım Köprüsü'nün koruma ve savunmasının organizasyonu, patlayıcı madde sevkiyatı ile ilgili verileri toplayıp Kiev'e ilettiğini bildiren FSB, Kırım'ın farklı noktalarındaki demiryolu hatlarında terör saldırıları gerçekleştirip askeri trenler de dahil tüm trenlerin hareketini engelleme planı yapıldığını ifade etti.FSB, grubun koordinatörünün gizlendiği mühimmat deposundan çıktığı sırada yaşanan patlama sonucu hayatını kaybettiğini, diğer 4 zanlının yakalandığını ve suçlarını itiraf ettiklerini bildirdi.Zanlılardan biri, sorgusu sırasında "Koordinatör bana saldırının düzenleneceği tren yolunun koordinatları göndererek patlayıcı rayın altına koymamı, patlatmamı ve treni durdurmamı istedi, bunun ardından füze saldırısı yapılacağını yazdı" dedi.Zanlıların ikisi daha bu ifadeyi doğrularken saldırıların Kırım'ın farklı bölgelerinde gerçekleştirilmesinin planlandığını anlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/fsb-ukraynanin-kirimda-planladigi-teror-saldirilarina-gecit-vermedi-1083882362.html
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ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna savunma bakanlığı, ukrayna güvenlik servisi, kırım, rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), terör, terör saldırısı, terör eylemi
ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna savunma bakanlığı, ukrayna güvenlik servisi, kırım, rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), terör, terör saldırısı, terör eylemi

Ukrayna istihbaratının dehşet verici planı engellendi: 'Trenlere füze saldırıları düzenlenecekti'

11:25 30.05.2024
© ФСБ РФ / Multimedya arşivine gidinФСБ РФ предотвратила серию терактов в Крыму
ФСБ РФ предотвратила серию терактов в Крыму - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2024
© ФСБ РФ
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kiev rejiminin Kırım'da planladığı bir dizi saldırının önlendiğini duyurdu. Zanlılar, trenlere füzelerle saldırmayı planladıklarını itiraf etti.
2023 yazında başlayan karşı saldırıda da olmak üzere muharebe sahasında istediğini elde edemeyen ve giderek daha fazla toprak kaybeden Ukrayna yönetimi, Rusya'daki sivil ve askeri tesislere zarar vermek ve sivil can kaybına yol açmak için girişimlerine devam ediyor.

Federal Güvenlik Servisi'nden yapılan açıklamaya göre Kiev rejiminin Rusya Federasyonu'na bağlı Kırım Cumhuriyeti'nde yeni saldırı girişimlerinde bulundu.

Ukrayna istihbarat servislerinin Kırım'daki demiryolu hattı üzerinde sabotaj ve terör eylemleri planladığını kaydeden FSB, Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi'nin bu eylemler için Kiev yanlısı 5 Kırım sakinini elemanladığını aktardı.

5 ajanın Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin konuşlanma ve hareket noktaları, hava savunma sistemlerinin, yakıt depolarının konumları hakkındaki bilgileri, Kırım Köprüsü'nün koruma ve savunmasının organizasyonu, patlayıcı madde sevkiyatı ile ilgili verileri toplayıp Kiev'e ilettiğini bildiren FSB, Kırım'ın farklı noktalarındaki demiryolu hatlarında terör saldırıları gerçekleştirip askeri trenler de dahil tüm trenlerin hareketini engelleme planı yapıldığını ifade etti.

FSB, grubun koordinatörünün gizlendiği mühimmat deposundan çıktığı sırada yaşanan patlama sonucu hayatını kaybettiğini, diğer 4 zanlının yakalandığını ve suçlarını itiraf ettiklerini bildirdi.

Zanlılardan biri, sorgusu sırasında "Koordinatör bana saldırının düzenleneceği tren yolunun koordinatları göndererek patlayıcı rayın altına koymamı, patlatmamı ve treni durdurmamı istedi, bunun ardından füze saldırısı yapılacağını yazdı" dedi.

Zanlıların ikisi daha bu ifadeyi doğrularken saldırıların Kırım'ın farklı bölgelerinde gerçekleştirilmesinin planlandığını anlattı.
fsb - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2024
Ukrayna krizi
FSB, Ukrayna'nın Kırım'da planladığı terör saldırılarına geçit vermedi
16 Mayıs, 11:23
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