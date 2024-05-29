https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/abd-medyasi-ukrayna-ordusu-abrams-tanklari-ile-ilgili-sorunlardan-sikayetci-1084322037.html

ABD medyası: Ukrayna ordusu Abrams tankları ile ilgili sorunlardan şikayetçi

ABD medyası: Ukrayna ordusu Abrams tankları ile ilgili sorunlardan şikayetçi

Sputnik Türkiye

CNN televizyonu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Rusya’nın ‘bir numaralı hedefi’ haline gelen Abrams tankları ile ilgili sorunlardan şikayetçi olduğunu... 29.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-29T18:16+0300

2024-05-29T18:16+0300

2024-05-29T18:16+0300

dünya

abd medyası

cnn

ukrayna ordusu

ukrayna silahlı kuvvetleri

abrams tankı

sorun

rusya

donetsk halk cumhuriyeti (dnr)

avdeyevka

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Amerikan CNN televizyonunun aktardığı üzere, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, kendilerine teslim edilen ve Rus ordusunun savaş alanında ‘bir numaralı hedefi’ haline gelen ABD yapımı Abrams tanklarıyla ilgili sorunlardan şikayetçi oldu.Joker kod adlı Ukraynalı bir asker, “An itibarıyla (tankın) zırhı yeterli değil. O mürettebatı korumuyor. Aslında şu anda insansız hava araçları (İHA) arasında savaş yaşanıyor. Bu nedenle tank harekete geçtiğinde onlar (Rus birlikleri) her zaman onu vurmaya çalışıyor” açıklamasında bulundu.Joker’in silah arkadaşı ise Abrams tanklarının ‘bir numaralı hedef’ haline geldiğini ve yeterli zırh olmadan aracın mürettebatının muharebe alanında hayatta kalamayacağını ifade etti.CNN’nin aktardığı üzere Ukraynalı tankçılar, Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki (DHC) Avdeyevka bölgesinde meydana gelen çatışmalar sırasında, Abrams sürücüsünün zırhın delinmesi nedeniyle bacağını kaybetmesinin ardından Amerikan tanklarının zayıf yanı konusunda bilgi sahibi oldu.Amerikan tanklarının tek dezavantajının bunun olmadığına dikkat çekilen haberde, savaş araçlarında bir takım teknik sorunlara işaret edildi.Kanalın çekim ekibinin bildirdiği üzere, zırhlı araçlardan biri Polonya’dan yeni teslim edilmiş olmasına rağmen motor arızası nedeniyle neredeyse hareketsiz durumda kaldı.Haberde, “Onlar (Ukrayna askerleri) ayrıca yağmur veya sis sırasında yoğuşmanın zırhlı aracın içindeki elektronik aksamı tutuşturabileceğinden şikayet ediyor” ifadeleri yer aldı.Habere göre tanklara yönelik mühimmat ta, Ukrayna cephesinin başka yerlerinde olduğu gibi ciddi bir sorun olmaya devam ediyor. Tank mürettebatı, Abrams’ların hava ve topçu kuvvetlerinin ağır teçhizat ve piyadelerin taarruza geçmesinden önce muharebe alanını hazırladığı NATO tarzı savaş için tasarlanmış olmasından duyduğu hayal kırıklığını dile getirerek, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin ‘ne topçu ne de hava kuvvetleri olmadığı için’ böyle bir imkana sahip olmadığını vurguladı.Bu bilgiyi CNN’e yorumlayan Ukrayna Savunma Bakanlığı’ndan bir yetkili, şunları söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/rusya-savunma-bakanligi-abrams-tanki-yuksek-hassasiyetli-mermiyle-imha-edildi-1083484392.html

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abd medyası, cnn, ukrayna ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, abrams tankı, sorun, rusya, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), avdeyevka, mürettebat, nato