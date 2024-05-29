ABD medyası: Ukrayna ordusu Abrams tankları ile ilgili sorunlardan şikayetçi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Hakan Fidan'a soru önergesi
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Tiny House alırken dikkat edilmesi gerekenler
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
84 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Eski TBMM Başkanvekili Korkmazcan: İran’da Reisi’nin politikaları değişmez
15:02
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Yıllarca bize anlattıkları uluslararası kurumlara bugün yaptırım uygulamayı konuşuyorlar’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Filistin'i tanıyan ülke sayısı 146'ya yükseldi
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Erdoğan’dan İmamoğlu'na 'Roma seyahati' eleştirisi
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Sokak köpekleri sorunu nedir?
12:05
84 dk
HABER MASASI
Hayvan hakları koruma yasası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
14 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy, Hitler’in yolundan gitmeyi tercih etti
17:49
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
14 dk
SESLİ HABER
Meloni dünya gündeminde: Hakarete böyle yanıt verdi!
18:19
3 dk
SESLİ HABER
İngiliz medyası iddia etti: MOSSAD, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısını tehdit etti
18:29
7 dk
SESLİ HABER
F-35 yine çakıldı: İşte bilinen en büyük kazalar
18:43
5 dk
SESLİ HABER
Zaharova’dan ‘soykırım’ mesajı
18:56
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Refah katliamı sonrası tepki çeken görüntü: Kim bu Nikki Halley
19:09
4 dk
SESLİ HABER
AB’den mülteciler için 1 milyar euro'luk destek taahhüdü: ‘Siyasi rüşvet’
19:19
9 dk
SESLİ HABER
Dünya onu konuşuyor: Türkiye’ye geldi, 30 yaş gençleşti
19:34
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’nın habercilikteki etkisi Batıyı rahatsız ediyor
19:48
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye’de kaç emekli var?
20:14
3 dk
SESLİ HABER
Rus Büyükelçi: Bu iddialar, Rusya’ya yönelik psikolojik savaşın bir parçası
20:29
2 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirlerinde zirvede Türkiye’den bir yer var
20:54
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/abd-medyasi-ukrayna-ordusu-abrams-tanklari-ile-ilgili-sorunlardan-sikayetci-1084322037.html
ABD medyası: Ukrayna ordusu Abrams tankları ile ilgili sorunlardan şikayetçi
ABD medyası: Ukrayna ordusu Abrams tankları ile ilgili sorunlardan şikayetçi
Sputnik Türkiye
CNN televizyonu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Rusya’nın ‘bir numaralı hedefi’ haline gelen Abrams tankları ile ilgili sorunlardan şikayetçi olduğunu... 29.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-29T18:16+0300
2024-05-29T18:16+0300
dünya
abd medyası
cnn
ukrayna ordusu
ukrayna silahlı kuvvetleri
abrams tankı
sorun
rusya
donetsk halk cumhuriyeti (dnr)
avdeyevka
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1d/1084320567_0:39:748:460_1920x0_80_0_0_2590b37fef3c70d5d00fe3c5ce8a659d.png
Amerikan CNN televizyonunun aktardığı üzere, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, kendilerine teslim edilen ve Rus ordusunun savaş alanında ‘bir numaralı hedefi’ haline gelen ABD yapımı Abrams tanklarıyla ilgili sorunlardan şikayetçi oldu.Joker kod adlı Ukraynalı bir asker, “An itibarıyla (tankın) zırhı yeterli değil. O mürettebatı korumuyor. Aslında şu anda insansız hava araçları (İHA) arasında savaş yaşanıyor. Bu nedenle tank harekete geçtiğinde onlar (Rus birlikleri) her zaman onu vurmaya çalışıyor” açıklamasında bulundu.Joker’in silah arkadaşı ise Abrams tanklarının ‘bir numaralı hedef’ haline geldiğini ve yeterli zırh olmadan aracın mürettebatının muharebe alanında hayatta kalamayacağını ifade etti.CNN’nin aktardığı üzere Ukraynalı tankçılar, Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki (DHC) Avdeyevka bölgesinde meydana gelen çatışmalar sırasında, Abrams sürücüsünün zırhın delinmesi nedeniyle bacağını kaybetmesinin ardından Amerikan tanklarının zayıf yanı konusunda bilgi sahibi oldu.Amerikan tanklarının tek dezavantajının bunun olmadığına dikkat çekilen haberde, savaş araçlarında bir takım teknik sorunlara işaret edildi.Kanalın çekim ekibinin bildirdiği üzere, zırhlı araçlardan biri Polonya’dan yeni teslim edilmiş olmasına rağmen motor arızası nedeniyle neredeyse hareketsiz durumda kaldı.Haberde, “Onlar (Ukrayna askerleri) ayrıca yağmur veya sis sırasında yoğuşmanın zırhlı aracın içindeki elektronik aksamı tutuşturabileceğinden şikayet ediyor” ifadeleri yer aldı.Habere göre tanklara yönelik mühimmat ta, Ukrayna cephesinin başka yerlerinde olduğu gibi ciddi bir sorun olmaya devam ediyor. Tank mürettebatı, Abrams’ların hava ve topçu kuvvetlerinin ağır teçhizat ve piyadelerin taarruza geçmesinden önce muharebe alanını hazırladığı NATO tarzı savaş için tasarlanmış olmasından duyduğu hayal kırıklığını dile getirerek, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin ‘ne topçu ne de hava kuvvetleri olmadığı için’ böyle bir imkana sahip olmadığını vurguladı.Bu bilgiyi CNN’e yorumlayan Ukrayna Savunma Bakanlığı’ndan bir yetkili, şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/rusya-savunma-bakanligi-abrams-tanki-yuksek-hassasiyetli-mermiyle-imha-edildi-1083484392.html
rusya
avdeyevka
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1d/1084320567_42:0:706:498_1920x0_80_0_0_24e33260d123eac2799e841886e46e40.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd medyası, cnn, ukrayna ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, abrams tankı, sorun, rusya, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), avdeyevka, mürettebat, nato
abd medyası, cnn, ukrayna ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, abrams tankı, sorun, rusya, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), avdeyevka, mürettebat, nato

ABD medyası: Ukrayna ordusu Abrams tankları ile ilgili sorunlardan şikayetçi

18:16 29.05.2024
Abrams tankı
Abrams tankı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2024
Abone ol
CNN televizyonu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Rusya’nın ‘bir numaralı hedefi’ haline gelen Abrams tankları ile ilgili sorunlardan şikayetçi olduğunu bildirdi.
Amerikan CNN televizyonunun aktardığı üzere, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, kendilerine teslim edilen ve Rus ordusunun savaş alanında ‘bir numaralı hedefi’ haline gelen ABD yapımı Abrams tanklarıyla ilgili sorunlardan şikayetçi oldu.
Joker kod adlı Ukraynalı bir asker, “An itibarıyla (tankın) zırhı yeterli değil. O mürettebatı korumuyor. Aslında şu anda insansız hava araçları (İHA) arasında savaş yaşanıyor. Bu nedenle tank harekete geçtiğinde onlar (Rus birlikleri) her zaman onu vurmaya çalışıyor” açıklamasında bulundu.
Joker’in silah arkadaşı ise Abrams tanklarının ‘bir numaralı hedef’ haline geldiğini ve yeterli zırh olmadan aracın mürettebatının muharebe alanında hayatta kalamayacağını ifade etti.
CNN’nin aktardığı üzere Ukraynalı tankçılar, Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki (DHC) Avdeyevka bölgesinde meydana gelen çatışmalar sırasında, Abrams sürücüsünün zırhın delinmesi nedeniyle bacağını kaybetmesinin ardından Amerikan tanklarının zayıf yanı konusunda bilgi sahibi oldu.
Amerikan tanklarının tek dezavantajının bunun olmadığına dikkat çekilen haberde, savaş araçlarında bir takım teknik sorunlara işaret edildi.
Kanalın çekim ekibinin bildirdiği üzere, zırhlı araçlardan biri Polonya’dan yeni teslim edilmiş olmasına rağmen motor arızası nedeniyle neredeyse hareketsiz durumda kaldı.
Haberde, “Onlar (Ukrayna askerleri) ayrıca yağmur veya sis sırasında yoğuşmanın zırhlı aracın içindeki elektronik aksamı tutuşturabileceğinden şikayet ediyor” ifadeleri yer aldı.
Habere göre tanklara yönelik mühimmat ta, Ukrayna cephesinin başka yerlerinde olduğu gibi ciddi bir sorun olmaya devam ediyor. Tank mürettebatı, Abrams’ların hava ve topçu kuvvetlerinin ağır teçhizat ve piyadelerin taarruza geçmesinden önce muharebe alanını hazırladığı NATO tarzı savaş için tasarlanmış olmasından duyduğu hayal kırıklığını dile getirerek, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin ‘ne topçu ne de hava kuvvetleri olmadığı için’ böyle bir imkana sahip olmadığını vurguladı.
Bu bilgiyi CNN’e yorumlayan Ukrayna Savunma Bakanlığı’ndan bir yetkili, şunları söyledi:

"Ukrayna şu anda ilk başta bizdeki savaş için hazır olmayan teçhizatı test ediyor ve geliştiriyor.”

M1 Abrams tankları - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2024
Ukrayna krizi
Rusya Savunma Bakanlığı: Abrams tankı yüksek hassasiyetli mermiyle imha edildi
4 Mayıs, 19:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала