TBMM'de kabul edildi: 'Dışişleri Güçlendirme Vakfı' kuruluyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Filistin'i tanıyan ülke sayısı 146'ya yükseldi
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Erdoğan’dan İmamoğlu'na 'Roma seyahati' eleştirisi
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Sokak köpekleri sorunu nedir?
12:05
84 dk
HABER MASASI
Hayvan hakları koruma yasası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
14 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy, Hitler’in yolundan gitmeyi tercih etti
17:49
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
14 dk
SESLİ HABER
Meloni dünya gündeminde: Hakarete böyle yanıt verdi!
18:19
3 dk
SESLİ HABER
İngiliz medyası iddia etti: MOSSAD, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısını tehdit etti
18:29
7 dk
SESLİ HABER
F-35 yine çakıldı: İşte bilinen en büyük kazalar
18:43
5 dk
SESLİ HABER
Zaharova’dan ‘soykırım’ mesajı
18:56
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
Refah katliamı sonrası tepki çeken görüntü: Kim bu Nikki Halley
19:15
4 dk
SESLİ HABER
AB’den mülteciler için 1 milyar euro'luk destek taahhüdü: ‘Siyasi rüşvet’
19:26
9 dk
SESLİ HABER
Dünya onu konuşuyor: Türkiye’ye geldi, 30 yaş gençleşti
19:40
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’nın habercilikteki etkisi Batıyı rahatsız ediyor
19:55
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye’de kaç emekli var?
20:14
3 dk
SESLİ HABER
Rus Büyükelçi: Bu iddialar, Rusya’ya yönelik psikolojik savaşın bir parçası
20:29
2 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirlerinde zirvede Türkiye’den bir yer var
20:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
‘İngiltere, Ukrayna’ya Rusya’ya saldırı izni vermedi’
17:41
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Rus Senatör Puşkov: Zelenskiy’in planları başarısız oldu
18:10
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/tbmmde-kabul-edildi-disisleri-guclendirme-vakfi-kuruluyor-1084329652.html
TBMM'de kabul edildi: 'Dışişleri Güçlendirme Vakfı' kuruluyor
TBMM'de kabul edildi: 'Dışişleri Güçlendirme Vakfı' kuruluyor
Sputnik Türkiye
Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Vakıf, yükseköğretim kurumları kurabilecek, Bakanlığın hizmet... 30.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-30T01:35+0300
2024-05-30T01:35+0300
tbmm
tbmm genel kurulu
türkiye
dışişleri
dışişleri bakanlığı
tsk
türk silahlı kuvvetleri (tsk)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/16/1084075562_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4511df70e23a85206c08fda1eedaae77.jpg
Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.Kanunla Dışişleri Bakanlığı teşkilatının faaliyetlerinin güçlendirilmesi ile personelinin temsil kabiliyeti yüksek ve donanımlı yetiştirilmesinin desteklenmesi ve düzenleme kapsamında belirlenen faaliyetlerin icrası amacıyla merkezi Ankara'da olan Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfının kurulmasına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi amaçlanıyor.Vakfın faaliyetleri, organları, gelirleri ve muafiyetleri, kuruluşuna ilişkin hususlar ile diğer iş ve işlemleri içeren düzenlemede, vakıf amaçlarını gerçekleştirmek için bulunulabilecek faaliyet sıralanıyor.Kanuna göre vakıf, Dışişleri Bakanlığının hizmet kalitesinin artırılması amacıyla her türlü taşınır ve taşınmaz alabilecek, kiralayabilecek, inşa edebilecek, gerektiğinde bunların kullanımını kısmen veya tamamen bakanlığa bırakacak, her türlü taşıt aracı alıp kiralayacak ve gerektiğinde bakanlığa tahsis edecek.Bakanlığa ait veya tahsisli olup güncel olarak ihtiyaç duyulmayan taşınmazların ilgili mevzuat hükümlerine uyulmak suretiyle bakanlık yararına değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapacak.Vakıf, yükseköğretim kurumları kurabilecek, personelin niteliklerinin ve temsil kabiliyetinin geliştirilmesini destekleyecek.Vakfa gelir temin edilmesi ve vakfın amaçlarına tahsis edilmesi maksadıyla yurt içinde ve yurt dışında taşınır ve taşınmaz alabilecek, satabilecek, kiralayabilecek. Ayni ve nakdi, fikri ve sınai her türlü hak ve alacağı temin edebilecek, takas, trampa, ipotek tesisi ve benzeri tasarruflarda bulunabilecek, taşınmaz inşa edebilecek ve ettirebilecek, devlet iç borçlanma senetleri ile Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama AŞ tarafından ihraç edilen kira sertifikaları, şirket tahvilleri, hisse senetleri ve sair menkul kıymetleri alabilecek, satabilecek, şirket ve ticari işletme kurabilecek, işletebilecek ve işlettirebilecek.Vakfın organlarıVakfın organları, mütevelli heyeti, yönetim kurulu ve denetleme kurulundan oluşacak.Vakfın karar organı olan mütevelli heyetinin başkanı Dışişleri Bakanı olacak. Mütevelli heyeti, Bakanın başkanlığında, Dışişleri Bakanlığında genel müdür veya büyükelçi ve üstü seviyede görev yapan veya yapmış kişilerle akademi ve iş dünyasından alanında temayüz etmiş kişiler arasından bakan tarafından 5 yıllığına seçilecek, en az 5'i bakanlık mensubu olmak üzere 10 kişiden oluşacak. Bakan tarafından seçilen kişilerin mütevelli heyeti üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde boşalan üyeliklere kalan süreyi tamamlamak üzere Bakan tarafından seçim yapılacak. Mütevelli heyeti, vakıf senedinde değişiklik yapmaya ve ihtiyaç duyduğu konularda usul ve esaslara yönelik düzenlemeler yapmaya yetkili olacak.Vakfın icra ve temsile yetkili organı olan yönetim kurulu, başkanı ve en az ikisi bakanlık mensubu olmak üzere mütevelli heyeti tarafından 3 yıllığına seçilecek 5 üyeden oluşacak. Yönetim kurulunun en az bir üyesi finans konusunda uzman olanlar arasından seçilecek. Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple üyeliği sona eren üye yerine göreve çağrılmak üzere 2 yedek üye seçilecek.Denetleme kurulu, mütevelli heyeti adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetleyecek. Mütevelli heyeti tarafından 3 yıllığına seçilecek 2'si Dışişleri Bakanlığı, biri Hazine ve Maliye Bakanlığı mensubu olmak üzere 3 kişiden oluşacak. Ayrıca bir yedek üye de seçilecek.Mütevelli heyeti başkanı olarak Bakan, vakfın tüm çalışma ve işlemlerini her zaman denetleyebilecek.Mütevelli heyeti, yönetim kurulu ve denetleme kurulunun görevleri, toplanmaları, karar yeter sayıları ile düzenlemede yer almayan diğer hususlar vakıf resmi senedinde gösterilecek.Vakfın gelirleri ve muafiyetlerKamu görevlileri dışındaki yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyelerine, kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkının bir katını geçmemek üzere mütevelli heyeti kararıyla huzur hakkı verilebilecek.Vakfın gelirleri şunlardan oluşacak:Vakıf, yapılacak bağış ve yardımlar sebebiyle veraset ve intikal vergisinden, sahip olduğu ve olacağı taşınmaz mallar bakımından her türlü tapu harçları ile emlak vergisi ve taşınmazlara bağlı her türlü resim ve harçlardan muaf olacak.Vakfa yapılacak bağış ve yardımlar, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu hükümleri çerçevesinde gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde, gelir ve kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla bildirilecek gelirlerden veya kurum kazancından indirilebilecek.Vakfın kuruluşu, resmi senedi ve tescil işlemleriDüzenlemede, hüküm bulunmayan durumlarda Türk Medeni Kanunu ile Vakıflar Kanunu hükümleri uygulanacak.Kanunla Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişiklikle vakıfta görevli kişilerden herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanların bu aylıkları kesilmeyecek.​​​​​​​Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde vakfın kuruluşu, vakıf resmi senedi ve vakfın Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre tesciline ilişkin işlemler bakanlıkça sonuçlandırılacak.Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde vakfın kuruluş işlemlerinde kullanılmak ve kalanı kuruluş tamamlandıktan sonra vakfa bırakılmak üzere Dışişleri Bakanlığı bütçesinden 10 milyon lira vakfa aktarılacak.GörüşmelerdenGörüşmeler sırasında söz alan Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Birol Aydın, İsrail'in Filistin'deki saldırılarının üzerinden 8 ay geçtiğine işaret ederek, iktidarın Filistinlilerin rahat nefes alması için bir şey yapmadığını savundu.Birol Aydın, "İsrail hastaneleri, camileri bombaladı, bebekleri katletti sadece kınadınız. Sizin kınamaktan öte bir adım atmanız için İsrail daha ne yapmalı?" dedi.Meclisin tarihi sorumluluklarını yerine getirmek zorunda olduğunu dile getiren Aydın, TBMM'nin zulmü durduracak sorumlulukla adım atması gerektiğini belirtti.'Çocuklar uyurken sessiz olunur, bombalanırken değil'İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, insanlığın Gazze'de öldüğünü vurguladı.Sivillerin kamplarının hedef alındığına işaret eden Gürban, "Çocuklar uyurken sessiz olunur, bombalanırken değil" diye konuştu.Teklifte vakfın amaçlarının belirtildiğini, vakıfların iktidar tarafından istihdam alanı gibi görüldüğünü ileri süren Gürban, kanun teklifine "hayır" oyu vereceklerini bildirdi.'Olumlu değerlendiriyoruz'MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, Dışişleri Bakanlığının diplomatik duruşu ve kritik hamleleriyle iftihar kaynağı olduğunu belirtti.Teklifte vakfın bazı vergilerden muaf tutulmasının öngörüldüğünü aktaran Ersoy, vakfın kuruluşunun, vakıf resmi senedinin ve vakfın tesciline ilişkin işlemlerin bir yıl içerisinde Bakanlıkça sonuçlandırılacağını anlattı. MHP'li Ersoy, "Teklifi olumlu değerlendiriyoruz" dedi.DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo da teklife "hayır" oyu vereceklerini bildirdi.CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, vakfa atanacak denetim görevlilerinin Sayıştay kökenli olması gerektiğini söyledi.Bakanlığın kullanmadığı bazı taşınmazların vakıf tarafından kullanılabileceğini ifade eden Akay, vakfın önemli oranda bir gelire sahip olacağını dile getirerek, "Bu vakıf kurulacak, öyle görünüyor. Umarım, gelirler Dışişleri Bakanlığının dış dünyadaki itibarını artırmak için kullanılır" ifadelerini kullandı.'Amacımız, daha donanımlı, birikimli bürokratlar yetiştirmek'AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, iktidarları döneminde Türkiye'nin temsil ağının genişletildiğini belirtti.Türkiye'nin, en geniş temsil ağına sahip üçüncü ülke konumunda olduğuna işaret eden Güneş, vakfın amacının Dışişleri Bakanlığı teşkilatının faaliyetlerinin güçlendirilmesi olduğunu vurguladı. Güneş, "Amacımız, daha donanımlı, birikimli bürokratlar yetiştirmek" şeklinde konuştu.Dışişleri Bakanlığının, Türkiye'nin yüz akı olduğunu kaydeden Güneş, atılan adımların vakıf sayesinde daha da ilerleyeceğini söyledi.Vakfın gelirlerini Dışişleri Bakanlığı bürokratlarının geliştirilmesinde kullanılacağını dile getiren Güneş, "Bundan önce kurulmuş TSK Vakfı örnek projelere imza attıysa bu vakıf da benzer projelere imza atacaktır" dedi.TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, teklifin kabul edilmesinin ardından, birleşimi, saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/disisleri-bakanligi-bunyesinde-disisleri-teskilatini-guclendirme-vakfi-kurulacak-1083677016.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/16/1084075562_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9177ed7e2bb5602f8176b3b9d83417dc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tbmm, tbmm genel kurulu, dışişleri, dışişleri bakanlığı, tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk)
tbmm, tbmm genel kurulu, dışişleri, dışişleri bakanlığı, tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk)

TBMM'de kabul edildi: 'Dışişleri Güçlendirme Vakfı' kuruluyor

01:35 30.05.2024
© AA / Doğukan KeskinkılıçTBMM Genel Kurulu
TBMM Genel Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2024
© AA / Doğukan Keskinkılıç
Abone ol
Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Vakıf, yükseköğretim kurumları kurabilecek, Bakanlığın hizmet kalitesinin artırılması amacıyla her türlü taşınır ve taşınmaz alabilecek, kiralayabilecek, inşa edebilecekç
Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Kanunla Dışişleri Bakanlığı teşkilatının faaliyetlerinin güçlendirilmesi ile personelinin temsil kabiliyeti yüksek ve donanımlı yetiştirilmesinin desteklenmesi ve düzenleme kapsamında belirlenen faaliyetlerin icrası amacıyla merkezi Ankara'da olan Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfının kurulmasına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi amaçlanıyor.
Vakfın faaliyetleri, organları, gelirleri ve muafiyetleri, kuruluşuna ilişkin hususlar ile diğer iş ve işlemleri içeren düzenlemede, vakıf amaçlarını gerçekleştirmek için bulunulabilecek faaliyet sıralanıyor.
Kanuna göre vakıf, Dışişleri Bakanlığının hizmet kalitesinin artırılması amacıyla her türlü taşınır ve taşınmaz alabilecek, kiralayabilecek, inşa edebilecek, gerektiğinde bunların kullanımını kısmen veya tamamen bakanlığa bırakacak, her türlü taşıt aracı alıp kiralayacak ve gerektiğinde bakanlığa tahsis edecek.
Bakanlığa ait veya tahsisli olup güncel olarak ihtiyaç duyulmayan taşınmazların ilgili mevzuat hükümlerine uyulmak suretiyle bakanlık yararına değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapacak.
Vakıf, yükseköğretim kurumları kurabilecek, personelin niteliklerinin ve temsil kabiliyetinin geliştirilmesini destekleyecek.
Vakfa gelir temin edilmesi ve vakfın amaçlarına tahsis edilmesi maksadıyla yurt içinde ve yurt dışında taşınır ve taşınmaz alabilecek, satabilecek, kiralayabilecek. Ayni ve nakdi, fikri ve sınai her türlü hak ve alacağı temin edebilecek, takas, trampa, ipotek tesisi ve benzeri tasarruflarda bulunabilecek, taşınmaz inşa edebilecek ve ettirebilecek, devlet iç borçlanma senetleri ile Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama AŞ tarafından ihraç edilen kira sertifikaları, şirket tahvilleri, hisse senetleri ve sair menkul kıymetleri alabilecek, satabilecek, şirket ve ticari işletme kurabilecek, işletebilecek ve işlettirebilecek.

Vakfın organları

Vakfın organları, mütevelli heyeti, yönetim kurulu ve denetleme kurulundan oluşacak.
Vakfın karar organı olan mütevelli heyetinin başkanı Dışişleri Bakanı olacak. Mütevelli heyeti, Bakanın başkanlığında, Dışişleri Bakanlığında genel müdür veya büyükelçi ve üstü seviyede görev yapan veya yapmış kişilerle akademi ve iş dünyasından alanında temayüz etmiş kişiler arasından bakan tarafından 5 yıllığına seçilecek, en az 5'i bakanlık mensubu olmak üzere 10 kişiden oluşacak. Bakan tarafından seçilen kişilerin mütevelli heyeti üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde boşalan üyeliklere kalan süreyi tamamlamak üzere Bakan tarafından seçim yapılacak. Mütevelli heyeti, vakıf senedinde değişiklik yapmaya ve ihtiyaç duyduğu konularda usul ve esaslara yönelik düzenlemeler yapmaya yetkili olacak.
Vakfın icra ve temsile yetkili organı olan yönetim kurulu, başkanı ve en az ikisi bakanlık mensubu olmak üzere mütevelli heyeti tarafından 3 yıllığına seçilecek 5 üyeden oluşacak. Yönetim kurulunun en az bir üyesi finans konusunda uzman olanlar arasından seçilecek. Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple üyeliği sona eren üye yerine göreve çağrılmak üzere 2 yedek üye seçilecek.
Denetleme kurulu, mütevelli heyeti adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetleyecek. Mütevelli heyeti tarafından 3 yıllığına seçilecek 2'si Dışişleri Bakanlığı, biri Hazine ve Maliye Bakanlığı mensubu olmak üzere 3 kişiden oluşacak. Ayrıca bir yedek üye de seçilecek.
Mütevelli heyeti başkanı olarak Bakan, vakfın tüm çalışma ve işlemlerini her zaman denetleyebilecek.
Mütevelli heyeti, yönetim kurulu ve denetleme kurulunun görevleri, toplanmaları, karar yeter sayıları ile düzenlemede yer almayan diğer hususlar vakıf resmi senedinde gösterilecek.

Vakfın gelirleri ve muafiyetler

Kamu görevlileri dışındaki yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyelerine, kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkının bir katını geçmemek üzere mütevelli heyeti kararıyla huzur hakkı verilebilecek.
Vakfın gelirleri şunlardan oluşacak:
"Bağış ve yardımlar; vakfa ait paraların nemaları, her türlü devlet iç borçlanma senetleri ve Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama AŞ tarafından ihraç edilen kira sertifikası, Varlık Fonu tarafından ihraç edilen her türlü bono ve kira sertifikası, hisse senedi gibi değerli belgelerden elde edilecek nema ve gelirler, vakıfça düzenlenecek seminer, konferans, ulusal ve uluslararası toplantılar ve sosyal faaliyetlerden elde edilecek kazançlar, vakıf tarafından verilecek hizmetlerden dolayı sağlanacak gelirler, vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler ile iktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler, vakfa ait eğitim ve öğretim kurumlarının faaliyetlerinden elde edilecek gelirler, vakfın menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve hakların değerlendirilmesi yoluyla sağlanacak gelirler, vize aracılık hizmet gelirlerinden genel bütçeye aktarılacak pay düşüldükten sonra kalan kısımdan vakfa aktarılacak tutarlar, diğer her türlü gelirler."
Vakıf, yapılacak bağış ve yardımlar sebebiyle veraset ve intikal vergisinden, sahip olduğu ve olacağı taşınmaz mallar bakımından her türlü tapu harçları ile emlak vergisi ve taşınmazlara bağlı her türlü resim ve harçlardan muaf olacak.
Vakfa yapılacak bağış ve yardımlar, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu hükümleri çerçevesinde gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde, gelir ve kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla bildirilecek gelirlerden veya kurum kazancından indirilebilecek.

Vakfın kuruluşu, resmi senedi ve tescil işlemleri

Düzenlemede, hüküm bulunmayan durumlarda Türk Medeni Kanunu ile Vakıflar Kanunu hükümleri uygulanacak.
Kanunla Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişiklikle vakıfta görevli kişilerden herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanların bu aylıkları kesilmeyecek.
​​​​​​​Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde vakfın kuruluşu, vakıf resmi senedi ve vakfın Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre tesciline ilişkin işlemler bakanlıkça sonuçlandırılacak.
Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde vakfın kuruluş işlemlerinde kullanılmak ve kalanı kuruluş tamamlandıktan sonra vakfa bırakılmak üzere Dışişleri Bakanlığı bütçesinden 10 milyon lira vakfa aktarılacak.

Görüşmelerden

Görüşmeler sırasında söz alan Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Birol Aydın, İsrail'in Filistin'deki saldırılarının üzerinden 8 ay geçtiğine işaret ederek, iktidarın Filistinlilerin rahat nefes alması için bir şey yapmadığını savundu.
Birol Aydın, "İsrail hastaneleri, camileri bombaladı, bebekleri katletti sadece kınadınız. Sizin kınamaktan öte bir adım atmanız için İsrail daha ne yapmalı?" dedi.
Meclisin tarihi sorumluluklarını yerine getirmek zorunda olduğunu dile getiren Aydın, TBMM'nin zulmü durduracak sorumlulukla adım atması gerektiğini belirtti.

'Çocuklar uyurken sessiz olunur, bombalanırken değil'

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, insanlığın Gazze'de öldüğünü vurguladı.
Sivillerin kamplarının hedef alındığına işaret eden Gürban, "Çocuklar uyurken sessiz olunur, bombalanırken değil" diye konuştu.
Teklifte vakfın amaçlarının belirtildiğini, vakıfların iktidar tarafından istihdam alanı gibi görüldüğünü ileri süren Gürban, kanun teklifine "hayır" oyu vereceklerini bildirdi.

'Olumlu değerlendiriyoruz'

MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, Dışişleri Bakanlığının diplomatik duruşu ve kritik hamleleriyle iftihar kaynağı olduğunu belirtti.
Teklifte vakfın bazı vergilerden muaf tutulmasının öngörüldüğünü aktaran Ersoy, vakfın kuruluşunun, vakıf resmi senedinin ve vakfın tesciline ilişkin işlemlerin bir yıl içerisinde Bakanlıkça sonuçlandırılacağını anlattı. MHP'li Ersoy, "Teklifi olumlu değerlendiriyoruz" dedi.
DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo da teklife "hayır" oyu vereceklerini bildirdi.
CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, vakfa atanacak denetim görevlilerinin Sayıştay kökenli olması gerektiğini söyledi.
Bakanlığın kullanmadığı bazı taşınmazların vakıf tarafından kullanılabileceğini ifade eden Akay, vakfın önemli oranda bir gelire sahip olacağını dile getirerek, "Bu vakıf kurulacak, öyle görünüyor. Umarım, gelirler Dışişleri Bakanlığının dış dünyadaki itibarını artırmak için kullanılır" ifadelerini kullandı.

'Amacımız, daha donanımlı, birikimli bürokratlar yetiştirmek'

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, iktidarları döneminde Türkiye'nin temsil ağının genişletildiğini belirtti.
Türkiye'nin, en geniş temsil ağına sahip üçüncü ülke konumunda olduğuna işaret eden Güneş, vakfın amacının Dışişleri Bakanlığı teşkilatının faaliyetlerinin güçlendirilmesi olduğunu vurguladı. Güneş, "Amacımız, daha donanımlı, birikimli bürokratlar yetiştirmek" şeklinde konuştu.
Dışişleri Bakanlığının, Türkiye'nin yüz akı olduğunu kaydeden Güneş, atılan adımların vakıf sayesinde daha da ilerleyeceğini söyledi.
Vakfın gelirlerini Dışişleri Bakanlığı bürokratlarının geliştirilmesinde kullanılacağını dile getiren Güneş, "Bundan önce kurulmuş TSK Vakfı örnek projelere imza attıysa bu vakıf da benzer projelere imza atacaktır" dedi.
TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, teklifin kabul edilmesinin ardından, birleşimi, saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.
Dışişleri Bakanlığı binası Türkiye - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2024
TÜRKİYE
Dışişleri Bakanlığı bünyesinde ‘Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı’ kurulacak
10 Mayıs, 13:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала