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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/slovenya-hukumeti-filistin-devletini-1967-sinirlariyla-tanima-karari-aldi-1084356513.html
Slovenya hükümeti Filistin Devleti'ni 1967 sınırlarıyla tanıma kararı aldı
Slovenya hükümeti Filistin Devleti'ni 1967 sınırlarıyla tanıma kararı aldı
Sputnik Türkiye
Slovenya hükümetinin, Filistin Devleti'ni tanıma kararı aldığı belirtildi. 30.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-30T17:18+0300
2024-05-30T17:24+0300
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Slovenya hükümeti bugün düzenlenen oturumunda, Filistin Devleti'nin tanınması maddesini değerlendirdi.Başbakan Robert Golob, oturumun ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Filistin'i uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uygun şekilde 1967 sınırlarıyla, bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanımaya karar verdiklerini söyledi.Golob, "Bu kararın tek bir mesajı var; düşmanlıkların derhal sona ermesi ve rehinelerin derhal serbest bırakılması isteğimiz. Bu karar, İsrail Devleti'ne ve kimseye karşı bir karar değildir" dedi.Bugünün, Ortadoğu'da kalıcı barışın sağlanması ve iki devletli çözüm yönünde hareket edilmesi için doğru an olduğuna inandıklarını ifade eden Golob, hükümetin bugünkü kararının olumlu sonuçlanmasını ve herkese örnek olmasını diledi.Golob, söz konusu kararı meclise ileteceklerini ve milletvekillerinden destek istediklerini ifade etti.Slovenya Meclisi'nin Filistin Devleti'nin tanınması maddesini görüşmek üzere gelecek hafta toplanması bekleniyor.Bu arada, İspanya, Norveç ve İrlanda da Filistin'i 28 Mayıs'ta resmen tanıma kararı almıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/irlanda-filistin-devletini-resmi-olarak-tanidi--1084280599.html
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slovenya, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, filistin sorunu

Slovenya hükümeti Filistin Devleti'ni 1967 sınırlarıyla tanıma kararı aldı

17:18 30.05.2024 (güncellendi: 17:24 30.05.2024)
© AFP 2023 / JURE MAKOVECRobert Golob
Robert Golob - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2024
© AFP 2023 / JURE MAKOVEC
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Slovenya hükümetinin, Filistin Devleti'ni tanıma kararı aldığı belirtildi.
Slovenya hükümeti bugün düzenlenen oturumunda, Filistin Devleti'nin tanınması maddesini değerlendirdi.

Başbakan Robert Golob, oturumun ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Filistin'i uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uygun şekilde 1967 sınırlarıyla, bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanımaya karar verdiklerini söyledi.

Golob, "Bu kararın tek bir mesajı var; düşmanlıkların derhal sona ermesi ve rehinelerin derhal serbest bırakılması isteğimiz. Bu karar, İsrail Devleti'ne ve kimseye karşı bir karar değildir" dedi.

Bugünün, Ortadoğu'da kalıcı barışın sağlanması ve iki devletli çözüm yönünde hareket edilmesi için doğru an olduğuna inandıklarını ifade eden Golob, hükümetin bugünkü kararının olumlu sonuçlanmasını ve herkese örnek olmasını diledi.

Golob, söz konusu kararı meclise ileteceklerini ve milletvekillerinden destek istediklerini ifade etti.

Slovenya Meclisi'nin Filistin Devleti'nin tanınması maddesini görüşmek üzere gelecek hafta toplanması bekleniyor.

Bu arada, İspanya, Norveç ve İrlanda da Filistin'i 28 Mayıs'ta resmen tanıma kararı almıştı.
İsrail Gazze Filistin Refah Sınır Kapısı saldırı hastane Filistinli çocuk - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2024
İsrail- Filistin çatışması
İrlanda, Filistin devletini resmi olarak tanıdı
28 Mayıs, 14:32
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