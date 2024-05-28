https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/irlanda-filistin-devletini-resmi-olarak-tanidi--1084280599.html
İrlanda, Filistin devletini resmi olarak tanıdı
İrlanda, Filistin devletini resmi olarak tanıdı
Sputnik Türkiye
İrlanda, Filistin devletini resmen tanıdı. 28.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-28T14:32+0300
2024-05-28T14:32+0300
2024-05-28T14:33+0300
israil- filistin çatışması
irlanda
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
filistin yönetimi
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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/3-devlet-ardindan-bir-avrupali-devlet-daha-filistini-tanimayi-degerlendiriyor-1084280300.html
irlanda
filistin
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irlanda, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, filistin yönetimi
irlanda, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, filistin yönetimi
İrlanda, Filistin devletini resmi olarak tanıdı
14:32 28.05.2024 (güncellendi: 14:33 28.05.2024)
İrlanda, Filistin devletini resmen tanıdı.