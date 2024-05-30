https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/rus-senator-puskov-sarkozynin-ukrayna-aciklamasinin-ardindan-macronu-tiye-aldi-1084362012.html
Rus Senatör Puşkov, Sarkozy'nin Ukrayna açıklamasının ardından Macron’u ti’ye aldı
Rus Senatör Puşkov, Sarkozy'nin Ukrayna açıklamasının ardından Macron’u ti’ye aldı
Sputnik Türkiye
Rus Senatör Aleksey Puşkov, Sarkozy'nin ‘Ukrayna'ya Fransız birlikleri gönderilmesine’ ilişkin açıklamasının ardından Macron'u ti’ye aldı. 30.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-30T19:44+0300
2024-05-30T19:44+0300
2024-05-30T19:44+0300
ukrayna krizi
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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin üyesi Aleksey Puşkov, eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin ‘Ukrayna nedeniyle Moskova ile Paris arasında savaş riskine’ dikkat çeken’ açıklamasını Telegram kanalından yorumladı.Puşkov, “Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Ukrayna'ya Fransız birlikleri göndermenin uygunluğuna dair ‘ciddi şüphelerini’ dile getirerek, ‘Balzac ülkesi ile Tolstoy ülkesi arasında bir savaşı hayal edemediğini’ söyledi. Bu, Macron’un işini daha da kolaylaştırıyor: Muhtemelen ikisini de okumamış” ifadelerini kullandı.Daha önce, Ukrayna'ya asker gönderilmesi ihtiyacı konusunda ‘ciddi şüpheleri’ olduğunu belirten Sarkozy, Rusya ile Fransa arasında bir savaşı hayal edemediğini, dünyanın ‘bir yanardağın kenarında dans ettiğini’ ve savaş söyleminin son derece tehlikeli olduğunu vurgulayarak olası sonuçlarına dikkat çekmişti.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rus ordusunun savunma hatlarını aşması ve Kiev'den talep gelmesi durumunda Ukrayna'ya asker gönderme olasılığını dışlamadıklarını ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/macron-ukrayna-ordusunun-rusyadaki-askeri-hedefleri-vurmasina-izin-verilmeli-1084291811.html
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aleksey puşkov, nicolas sarkozy, emmanuel macron, ukrayna, askeri birlik, moskova, paris, lev tolstoy, federasyon konseyi
Rus Senatör Puşkov, Sarkozy'nin Ukrayna açıklamasının ardından Macron’u ti’ye aldı
Rus Senatör Aleksey Puşkov, Sarkozy'nin ‘Ukrayna'ya Fransız birlikleri gönderilmesine’ ilişkin açıklamasının ardından Macron'u ti’ye aldı.
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin üyesi Aleksey Puşkov, eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin ‘Ukrayna nedeniyle Moskova ile Paris arasında savaş riskine’ dikkat çeken’ açıklamasını Telegram kanalından yorumladı.
Puşkov, “Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Ukrayna'ya Fransız birlikleri göndermenin uygunluğuna dair ‘ciddi şüphelerini’ dile getirerek, ‘Balzac ülkesi ile Tolstoy ülkesi arasında bir savaşı hayal edemediğini’ söyledi. Bu, Macron’un işini daha da kolaylaştırıyor: Muhtemelen ikisini de okumamış” ifadelerini kullandı.
Daha önce, Ukrayna'ya asker gönderilmesi ihtiyacı konusunda ‘ciddi şüpheleri’ olduğunu belirten Sarkozy, Rusya ile Fransa arasında bir savaşı hayal edemediğini, dünyanın ‘bir yanardağın kenarında dans ettiğini’ ve savaş söyleminin son derece tehlikeli olduğunu vurgulayarak olası sonuçlarına dikkat çekmişti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rus ordusunun savunma hatlarını aşması ve Kiev'den talep gelmesi durumunda Ukrayna'ya asker gönderme olasılığını dışlamadıklarını ifade etmişti.