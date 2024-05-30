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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/rus-senator-puskov-sarkozynin-ukrayna-aciklamasinin-ardindan-macronu-tiye-aldi-1084362012.html
Rus Senatör Puşkov, Sarkozy'nin Ukrayna açıklamasının ardından Macron’u ti’ye aldı
Rus Senatör Puşkov, Sarkozy'nin Ukrayna açıklamasının ardından Macron’u ti’ye aldı
Sputnik Türkiye
Rus Senatör Aleksey Puşkov, Sarkozy'nin ‘Ukrayna'ya Fransız birlikleri gönderilmesine’ ilişkin açıklamasının ardından Macron'u ti’ye aldı. 30.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-30T19:44+0300
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ukrayna krizi
aleksey puşkov
nicolas sarkozy
emmanuel macron
ukrayna
askeri birlik
moskova
paris
lev tolstoy
federasyon konseyi
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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin üyesi Aleksey Puşkov, eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin ‘Ukrayna nedeniyle Moskova ile Paris arasında savaş riskine’ dikkat çeken’ açıklamasını Telegram kanalından yorumladı.Puşkov, “Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Ukrayna'ya Fransız birlikleri göndermenin uygunluğuna dair ‘ciddi şüphelerini’ dile getirerek, ‘Balzac ülkesi ile Tolstoy ülkesi arasında bir savaşı hayal edemediğini’ söyledi. Bu, Macron’un işini daha da kolaylaştırıyor: Muhtemelen ikisini de okumamış” ifadelerini kullandı.Daha önce, Ukrayna'ya asker gönderilmesi ihtiyacı konusunda ‘ciddi şüpheleri’ olduğunu belirten Sarkozy, Rusya ile Fransa arasında bir savaşı hayal edemediğini, dünyanın ‘bir yanardağın kenarında dans ettiğini’ ve savaş söyleminin son derece tehlikeli olduğunu vurgulayarak olası sonuçlarına dikkat çekmişti.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rus ordusunun savunma hatlarını aşması ve Kiev'den talep gelmesi durumunda Ukrayna'ya asker gönderme olasılığını dışlamadıklarını ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/macron-ukrayna-ordusunun-rusyadaki-askeri-hedefleri-vurmasina-izin-verilmeli-1084291811.html
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aleksey puşkov, nicolas sarkozy, emmanuel macron, ukrayna, askeri birlik, moskova, paris, lev tolstoy, federasyon konseyi
aleksey puşkov, nicolas sarkozy, emmanuel macron, ukrayna, askeri birlik, moskova, paris, lev tolstoy, federasyon konseyi

Rus Senatör Puşkov, Sarkozy'nin Ukrayna açıklamasının ardından Macron’u ti’ye aldı

19:44 30.05.2024
© Sputnik / Evgeny Biyatov / Multimedya arşivine gidinRusya parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması'nın Dışişleri Komitesi Başkanı Aleksey Puşkov
Rusya parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması'nın Dışişleri Komitesi Başkanı Aleksey Puşkov - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2024
© Sputnik / Evgeny Biyatov
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Rus Senatör Aleksey Puşkov, Sarkozy'nin ‘Ukrayna'ya Fransız birlikleri gönderilmesine’ ilişkin açıklamasının ardından Macron'u ti’ye aldı.
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin üyesi Aleksey Puşkov, eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin ‘Ukrayna nedeniyle Moskova ile Paris arasında savaş riskine’ dikkat çeken’ açıklamasını Telegram kanalından yorumladı.
Puşkov, “Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Ukrayna'ya Fransız birlikleri göndermenin uygunluğuna dair ‘ciddi şüphelerini’ dile getirerek, ‘Balzac ülkesi ile Tolstoy ülkesi arasında bir savaşı hayal edemediğini’ söyledi. Bu, Macron’un işini daha da kolaylaştırıyor: Muhtemelen ikisini de okumamış” ifadelerini kullandı.
Daha önce, Ukrayna'ya asker gönderilmesi ihtiyacı konusunda ‘ciddi şüpheleri’ olduğunu belirten Sarkozy, Rusya ile Fransa arasında bir savaşı hayal edemediğini, dünyanın ‘bir yanardağın kenarında dans ettiğini’ ve savaş söyleminin son derece tehlikeli olduğunu vurgulayarak olası sonuçlarına dikkat çekmişti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rus ordusunun savunma hatlarını aşması ve Kiev'den talep gelmesi durumunda Ukrayna'ya asker gönderme olasılığını dışlamadıklarını ifade etmişti.
Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2024
Ukrayna krizi
Macron: Ukrayna ordusunun Rusya'daki askeri hedefleri vurmasına izin verilmeli
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