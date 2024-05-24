https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/tcmb-baskani-karahan-dezenflasyonun-esigindeyiz-1084172589.html
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Dezenflasyonun eşiğindeyiz
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Dezenflasyonun eşiğindeyiz
Sputnik Türkiye
TCMB Başkanı Karahan "Dezenflasyonun eşiğindeyiz" açıklamasında bulundu. 24.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-24T15:38+0300
2024-05-24T15:38+0300
2024-05-24T15:38+0300
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fatih karahan, son dakika
fatih karahan, son dakika
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Dezenflasyonun eşiğindeyiz
Ayrıntılar geliyor
TCMB Başkanı Karahan "Dezenflasyonun eşiğindeyiz" açıklamasında bulundu.