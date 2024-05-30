https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/otobusun-kapisini-acik-birakip-yolcunun-olumune-neden-olan-surucuye-dava-1084361846.html
Otobüsün kapısını açık bırakıp yolcunun ölümüne neden olan sürücüye dava
Otobüsün kapısını açık bırakıp yolcunun ölümüne neden olan sürücüye dava
Sputnik Türkiye
Adana'da hareket halindeyken açık bıraktığı özel halk otobüsünün kapısından bir kadının düşerek hayatını kaybetmesine neden olduğu iddia edilen sürücü hakkında... 30.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-30T19:45+0300
2024-05-30T19:45+0300
2024-05-30T19:45+0300
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Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde 24 Nisan'da kontrole giden 6 çocuk annesi 74 yaşındaki Hatice Sabahi'nin, özel halk otobüsünün kapısından düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili adli kontrol tedbiri uygulanan özel halk otobüsünün sürücüsü 52 yaşındaki Vedat K. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.Adana 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü sürücünün Balcalı Mahallesi'nde seyir halindeyken direksiyon başında sigara içtiği, otobüs kapısı açık şekilde ilerlerken kartını göstermek için ayağa kalkan Sabahi'nin manevra sırasında dengesini kaybederek açık kapıdan düştüğü ve başını asfalta çarparak hayatını kaybettiği belirtildi.İddianamede, sürücünün kapıların kapanmasını beklemeden hareket etmesi nedeniyle kusurlu olduğu bilgisine yer verilerek, Vedat K'nin "taksirle ölüme neden olma" suçundan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.'Kazada tek kusurum kapının açık olmasıdır'Vedat K. iddianamedeki ifadesinde, şunları kaydetti:Tutuksuz sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/adanada-bir-yolcu-kapisi-acik-seyreden-otobusten-dustu-1083167604.html
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Otobüsün kapısını açık bırakıp yolcunun ölümüne neden olan sürücüye dava
Adana'da hareket halindeyken açık bıraktığı özel halk otobüsünün kapısından bir kadının düşerek hayatını kaybetmesine neden olduğu iddia edilen sürücü hakkında 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde 24 Nisan'da kontrole giden 6 çocuk annesi 74 yaşındaki Hatice Sabahi'nin, özel halk otobüsünün kapısından düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili adli kontrol tedbiri uygulanan özel halk otobüsünün sürücüsü 52 yaşındaki Vedat K. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.
Adana 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü sürücünün Balcalı Mahallesi'nde seyir halindeyken direksiyon başında sigara içtiği, otobüs kapısı açık şekilde ilerlerken kartını göstermek için ayağa kalkan Sabahi'nin manevra sırasında dengesini kaybederek açık kapıdan düştüğü ve başını asfalta çarparak hayatını kaybettiği belirtildi.
İddianamede, sürücünün kapıların kapanmasını beklemeden hareket etmesi nedeniyle kusurlu olduğu bilgisine yer verilerek, Vedat K'nin "taksirle ölüme neden olma" suçundan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
'Kazada tek kusurum kapının açık olmasıdır'
Vedat K. iddianamedeki ifadesinde, şunları kaydetti:
"Otobüs seyir halindeyken bir bayan aniden ön tarafa doğru geldi. Bir anda açık olan kapıdan dışarıya dengesini kaybederek düştü. Bu esnada tahmini hızım 20-30 kilometre civarındaydı. Kadın düşünce hemen aracı durdurdum ve yanına gittim. Hemen ambulansı aradım. Kazada tek kusurum kapının açık olmasıdır, duraktan yeni hareket ettiğim için kapıyı kapatma fırsatım olmadan olay meydana gelmiştir."
Tutuksuz sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak