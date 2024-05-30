https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/otobusun-kapisini-acik-birakip-yolcunun-olumune-neden-olan-surucuye-dava-1084361846.html

Otobüsün kapısını açık bırakıp yolcunun ölümüne neden olan sürücüye dava

Otobüsün kapısını açık bırakıp yolcunun ölümüne neden olan sürücüye dava

Sputnik Türkiye

Adana'da hareket halindeyken açık bıraktığı özel halk otobüsünün kapısından bir kadının düşerek hayatını kaybetmesine neden olduğu iddia edilen sürücü hakkında... 30.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-30T19:45+0300

2024-05-30T19:45+0300

2024-05-30T19:45+0300

türkiye

adana

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Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde 24 Nisan'da kontrole giden 6 çocuk annesi 74 yaşındaki Hatice Sabahi'nin, özel halk otobüsünün kapısından düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili adli kontrol tedbiri uygulanan özel halk otobüsünün sürücüsü 52 yaşındaki Vedat K. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.Adana 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü sürücünün Balcalı Mahallesi'nde seyir halindeyken direksiyon başında sigara içtiği, otobüs kapısı açık şekilde ilerlerken kartını göstermek için ayağa kalkan Sabahi'nin manevra sırasında dengesini kaybederek açık kapıdan düştüğü ve başını asfalta çarparak hayatını kaybettiği belirtildi.İddianamede, sürücünün kapıların kapanmasını beklemeden hareket etmesi nedeniyle kusurlu olduğu bilgisine yer verilerek, Vedat K'nin "taksirle ölüme neden olma" suçundan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.'Kazada tek kusurum kapının açık olmasıdır'Vedat K. iddianamedeki ifadesinde, şunları kaydetti:Tutuksuz sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/adanada-bir-yolcu-kapisi-acik-seyreden-otobusten-dustu-1083167604.html

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