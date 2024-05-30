https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/nufus-genel-mudurlugunden-uyari-evlerinize-gelen-kisilere-dikkat-1084358139.html
Nüfus Genel Müdürlüğü'nden uyarı: Evlerinize gelen kişilere dikkat
Nüfus Genel Müdürlüğü'nden uyarı: Evlerinize gelen kişilere dikkat
Sputnik Türkiye
Nüfus sayımı için kimlik bilgilerini doğrulama bahanesiyle evlere gelen kişilerle ilgili uyarıda bulunan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü özellikle... 30.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-30T18:13+0300
2024-05-30T18:13+0300
2024-05-30T18:13+0300
türkiye
nüfus
nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğü
dolandırıcılık
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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, nüfus sayımı için kimlik bilgilerini doğrulama bahanesiyle evlere gelen kişileri itibar edilmemesi yönünden uyarıda bulundu. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, X hesabından yaptığı paylaşımda, nüfus sayımı için kimlik bilgilerini doğrulama bahanesiyle evlere gelen kişileri itibar edilmemesi yönünden uyarıda bulundu. 'Kişilerin ve veya yakınlarının talebi üzerine nüfus hizmeti sunulmaktadır'Paylaşımda, “Son günlerde İçişleri Bakanlığı personeli gibi davranarak kapı kapı dolaşan ve nüfus sayımı için Kimlik bilgilerini doğrulama bahanesiyle evlere gelen kişilerin olduğu bu kişilerin ellerinde sahte belgeler antetli kağıtlar ve biyometrik cihazlar bulunduğu şık giyimli oldukları ve kişisel bilgileri ele geçirmeye çalıştıklarına yönelik iddiaların sosyal medyada paylaşıldığı gözlemlenmiştir Nüfus Müdürlüklerine gidemeyecek durumda olan vatandaşlarımızın kimlik kartı başvurusuna ilişkin taleplerinin karşılanabilmesi amacıyla kişilerin ve veya yakınlarının talebi üzerine Mülki İdare Amirinin izni doğrultusunda Nüfus Müdürlüklerimiz adreste nüfus hizmeti sunmaktadır” denildi. Paylaşımın devamında, “Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için Nüfus Müdürlüklerinden adreste nüfus hizmeti talebi bulunmayan vatandaşlarımızın evlerine gelen ve kendilerini İçişleri Bakanlığı personeli, nüfus memuru olarak tanıtan kişilere itibar etmemeleri, mutlaka kurum kimliğinin ibraz edilmesini talep etmeleri sahtekarlıklarla karşı dikkatli olmaları ve kişisel bilgilerini kesinlikle paylaşmamaları; böyle bir durum ile karşılaşılması halinde kolluk kuvvetlerine ihbarda bulunmaları önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.
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nüfus, nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğü, dolandırıcılık
nüfus, nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğü, dolandırıcılık
Nüfus Genel Müdürlüğü'nden uyarı: Evlerinize gelen kişilere dikkat
Nüfus sayımı için kimlik bilgilerini doğrulama bahanesiyle evlere gelen kişilerle ilgili uyarıda bulunan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü özellikle Nüfus Müdürlüklerine gidemeyecek durumda olanların dikkatli olmasını istedi.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, nüfus sayımı için kimlik bilgilerini doğrulama bahanesiyle evlere gelen kişileri itibar edilmemesi yönünden uyarıda bulundu.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, X hesabından yaptığı paylaşımda, nüfus sayımı için kimlik bilgilerini doğrulama bahanesiyle evlere gelen kişileri itibar edilmemesi yönünden uyarıda bulundu.
'Kişilerin ve veya yakınlarının talebi üzerine nüfus hizmeti sunulmaktadır'
Paylaşımda, “Son günlerde İçişleri Bakanlığı personeli gibi davranarak kapı kapı dolaşan ve nüfus sayımı için Kimlik bilgilerini doğrulama bahanesiyle evlere gelen kişilerin olduğu bu kişilerin ellerinde sahte belgeler antetli kağıtlar ve biyometrik cihazlar bulunduğu şık giyimli oldukları ve kişisel bilgileri ele geçirmeye çalıştıklarına yönelik iddiaların sosyal medyada paylaşıldığı gözlemlenmiştir Nüfus Müdürlüklerine gidemeyecek durumda olan vatandaşlarımızın kimlik kartı başvurusuna ilişkin taleplerinin karşılanabilmesi amacıyla kişilerin ve veya yakınlarının talebi üzerine Mülki İdare Amirinin izni doğrultusunda Nüfus Müdürlüklerimiz adreste nüfus hizmeti sunmaktadır” denildi.
Paylaşımın devamında, “Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için Nüfus Müdürlüklerinden adreste nüfus hizmeti talebi bulunmayan vatandaşlarımızın evlerine gelen ve kendilerini İçişleri Bakanlığı personeli, nüfus memuru olarak tanıtan kişilere itibar etmemeleri, mutlaka kurum kimliğinin ibraz edilmesini talep etmeleri sahtekarlıklarla karşı dikkatli olmaları ve kişisel bilgilerini kesinlikle paylaşmamaları; böyle bir durum ile karşılaşılması halinde kolluk kuvvetlerine ihbarda bulunmaları önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.