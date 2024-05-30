https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/nufus-genel-mudurlugunden-uyari-evlerinize-gelen-kisilere-dikkat-1084358139.html

Nüfus Genel Müdürlüğü'nden uyarı: Evlerinize gelen kişilere dikkat

Nüfus Genel Müdürlüğü'nden uyarı: Evlerinize gelen kişilere dikkat

Sputnik Türkiye

Nüfus sayımı için kimlik bilgilerini doğrulama bahanesiyle evlere gelen kişilerle ilgili uyarıda bulunan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü özellikle... 30.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-30T18:13+0300

2024-05-30T18:13+0300

2024-05-30T18:13+0300

türkiye

nüfus

nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğü

dolandırıcılık

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/04/08/1044219585_0:122:1600:1022_1920x0_80_0_0_05d6c090109b8ca4185a8744c2312c00.jpg

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, nüfus sayımı için kimlik bilgilerini doğrulama bahanesiyle evlere gelen kişileri itibar edilmemesi yönünden uyarıda bulundu. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, X hesabından yaptığı paylaşımda, nüfus sayımı için kimlik bilgilerini doğrulama bahanesiyle evlere gelen kişileri itibar edilmemesi yönünden uyarıda bulundu. 'Kişilerin ve veya yakınlarının talebi üzerine nüfus hizmeti sunulmaktadır'Paylaşımda, “Son günlerde İçişleri Bakanlığı personeli gibi davranarak kapı kapı dolaşan ve nüfus sayımı için Kimlik bilgilerini doğrulama bahanesiyle evlere gelen kişilerin olduğu bu kişilerin ellerinde sahte belgeler antetli kağıtlar ve biyometrik cihazlar bulunduğu şık giyimli oldukları ve kişisel bilgileri ele geçirmeye çalıştıklarına yönelik iddiaların sosyal medyada paylaşıldığı gözlemlenmiştir Nüfus Müdürlüklerine gidemeyecek durumda olan vatandaşlarımızın kimlik kartı başvurusuna ilişkin taleplerinin karşılanabilmesi amacıyla kişilerin ve veya yakınlarının talebi üzerine Mülki İdare Amirinin izni doğrultusunda Nüfus Müdürlüklerimiz adreste nüfus hizmeti sunmaktadır” denildi. Paylaşımın devamında, “Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için Nüfus Müdürlüklerinden adreste nüfus hizmeti talebi bulunmayan vatandaşlarımızın evlerine gelen ve kendilerini İçişleri Bakanlığı personeli, nüfus memuru olarak tanıtan kişilere itibar etmemeleri, mutlaka kurum kimliğinin ibraz edilmesini talep etmeleri sahtekarlıklarla karşı dikkatli olmaları ve kişisel bilgilerini kesinlikle paylaşmamaları; böyle bir durum ile karşılaşılması halinde kolluk kuvvetlerine ihbarda bulunmaları önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nüfus, nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğü, dolandırıcılık