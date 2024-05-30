https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/kucukcekmecede-is-yerine-ses-bombasi-atildi-7-supheli-tutuklandi-1084355216.html

Küçükçekmece'de iş yerine ses bombası atıldı: 7 şüpheli tutuklandı

Küçükçekmece'de iş yerine ses bombası atıldı: 7 şüpheli tutuklandı

Sputnik Türkiye

Küçükçekmece'de, iş yerine ses bombası atılması sonucu 2 kişi yaralandı. Olaya ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı. 30.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-30T16:56+0300

2024-05-30T16:56+0300

2024-05-30T16:56+0300

türkiye

küçükçekmece

ses bombası

iş yeri

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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, 25 Mayıs'ta İnönü Mahallesi Hakan Caddesi'ndeki tütün mamulleri satılan iş yerinin önüne motosikletle gelen maskeli 2 şüphelinin ses bombası atması ve 2 kişinin yaralanmasına ilişkin yürütülen çalışmada yakalanan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe "kasten adam öldürmeye teşebbüs", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "mala zarar verme" ve "tehlikeli madde bulundurma" suçlarından tutuklandı.Küçükçekmece'de iş yerine ses bombası atılması sonucu 2 kişinin yaralandığı olaya ilişkin polis ekipleri, 28 Mayıs'ta düzenledikleri operasyonlarda motosiklet sürücüsü M.C.D. ve saldırıyı gerçekleştiren E.Ş. ile 5 zanlıyı yakalamış, şüphelilerin adreslerindeki aramalarda olayda kullanılan motosiklet, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ve 18 mermi ele geçirilmişti.

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