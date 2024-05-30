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Küçükçekmece'de iş yerine ses bombası atıldı: 7 şüpheli tutuklandı
Küçükçekmece'de iş yerine ses bombası atıldı: 7 şüpheli tutuklandı
Sputnik Türkiye
Küçükçekmece'de, iş yerine ses bombası atılması sonucu 2 kişi yaralandı. Olaya ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı. 30.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-30T16:56+0300
2024-05-30T16:56+0300
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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, 25 Mayıs'ta İnönü Mahallesi Hakan Caddesi'ndeki tütün mamulleri satılan iş yerinin önüne motosikletle gelen maskeli 2 şüphelinin ses bombası atması ve 2 kişinin yaralanmasına ilişkin yürütülen çalışmada yakalanan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe "kasten adam öldürmeye teşebbüs", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "mala zarar verme" ve "tehlikeli madde bulundurma" suçlarından tutuklandı.Küçükçekmece'de iş yerine ses bombası atılması sonucu 2 kişinin yaralandığı olaya ilişkin polis ekipleri, 28 Mayıs'ta düzenledikleri operasyonlarda motosiklet sürücüsü M.C.D. ve saldırıyı gerçekleştiren E.Ş. ile 5 zanlıyı yakalamış, şüphelilerin adreslerindeki aramalarda olayda kullanılan motosiklet, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ve 18 mermi ele geçirilmişti.
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Küçükçekmece'de iş yerine ses bombası atıldı: 7 şüpheli tutuklandı

16:56 30.05.2024
© İHA / IHAKüçükçekmece'de iş yerine ses bombalı saldırıya
Küçükçekmece'de iş yerine ses bombalı saldırıya - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2024
© İHA / IHA
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Küçükçekmece'de, iş yerine ses bombası atılması sonucu 2 kişi yaralandı. Olaya ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, 25 Mayıs'ta İnönü Mahallesi Hakan Caddesi'ndeki tütün mamulleri satılan iş yerinin önüne motosikletle gelen maskeli 2 şüphelinin ses bombası atması ve 2 kişinin yaralanmasına ilişkin yürütülen çalışmada yakalanan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe "kasten adam öldürmeye teşebbüs", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "mala zarar verme" ve "tehlikeli madde bulundurma" suçlarından tutuklandı.
Küçükçekmece'de iş yerine ses bombası atılması sonucu 2 kişinin yaralandığı olaya ilişkin polis ekipleri, 28 Mayıs'ta düzenledikleri operasyonlarda motosiklet sürücüsü M.C.D. ve saldırıyı gerçekleştiren E.Ş. ile 5 zanlıyı yakalamış, şüphelilerin adreslerindeki aramalarda olayda kullanılan motosiklet, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ve 18 mermi ele geçirilmişti.
gözaltı polis - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2024
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