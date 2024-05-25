https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/zengin-dogal-kaynaklari-olmasina-ragmen-nijerya-yillik-25-milyar-dolar-petrol-ithalatina-harciyor-1084202233.html

Zengin doğal kaynakları olmasına rağmen Nijerya yıllık 25 milyar dolar petrol ithalatına harcıyor

Zengin doğal kaynakları olmasına rağmen Nijerya yıllık 25 milyar dolar petrol ithalatına harcıyor

Sputnik Türkiye

Doğal kaynakları ile Afrika'daki en büyük, dünyada ise 11'inci petrol rezervine sahip ülke Nijerya, yıllık petrol ürünleri ithalatına 25 milyar dolar harcıyor. 25.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-25T18:44+0300

2024-05-25T18:44+0300

2024-05-25T18:44+0300

dünya

afrika

nijerya

petrol

petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec)

petrol rafinerisi

petrol tankeri

petrol üretimi

küresel petrol talebi

petrol arama

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Afrika'nın petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'da, yetersiz rafineri nedeniyle petrol ürünleri ithalatına yıllık 25 milyar dolar harcandığı bildirildi.Ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin ticari şehri Lagos'ta düzenlenen "Öncü Ekonomi Söylemi" başlıklı programda, Nijerya Devlet Başkan Yardımcısı Kashim Shettima'nın açıklaması okundu. Shettima, açıklamasında, Nijerya'nın petrol ürünleri ithalatına yılda 25 milyar dolar harcadığını kaydetti.Rafinelerin yenilenmesiyle ithalat azaltılacak Hükümetin Nijeryalıların hayatını kolaylaştırmak için çaba sarf ettiğini belirten Shettima, hükümetin desteği ve devlete ait rafinerilerin yenilenmesi sayesinde ülkenin petrol ürünleri ithalatına yakında son verileceğini bildirdi.Nijerya, Afrika'nın en büyük petrol üreticisi olmasına rağmen rafineri sayısının yetersizliği nedeniyle akaryakıtın neredeyse tamamını ithal ediyor.

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