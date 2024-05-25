https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/zengin-dogal-kaynaklari-olmasina-ragmen-nijerya-yillik-25-milyar-dolar-petrol-ithalatina-harciyor-1084202233.html
Zengin doğal kaynakları olmasına rağmen Nijerya yıllık 25 milyar dolar petrol ithalatına harcıyor
Zengin doğal kaynakları olmasına rağmen Nijerya yıllık 25 milyar dolar petrol ithalatına harcıyor
Sputnik Türkiye
Doğal kaynakları ile Afrika'daki en büyük, dünyada ise 11'inci petrol rezervine sahip ülke Nijerya, yıllık petrol ürünleri ithalatına 25 milyar dolar harcıyor. 25.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-25T18:44+0300
2024-05-25T18:44+0300
2024-05-25T18:44+0300
dünya
afrika
nijerya
petrol
petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec)
petrol rafinerisi
petrol tankeri
petrol üretimi
küresel petrol talebi
petrol arama
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/05/1d/1056780865_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_1556333a5daf084327e9564c024d09d6.jpg
Afrika'nın petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'da, yetersiz rafineri nedeniyle petrol ürünleri ithalatına yıllık 25 milyar dolar harcandığı bildirildi.Ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin ticari şehri Lagos'ta düzenlenen "Öncü Ekonomi Söylemi" başlıklı programda, Nijerya Devlet Başkan Yardımcısı Kashim Shettima'nın açıklaması okundu. Shettima, açıklamasında, Nijerya'nın petrol ürünleri ithalatına yılda 25 milyar dolar harcadığını kaydetti.Rafinelerin yenilenmesiyle ithalat azaltılacak Hükümetin Nijeryalıların hayatını kolaylaştırmak için çaba sarf ettiğini belirten Shettima, hükümetin desteği ve devlete ait rafinerilerin yenilenmesi sayesinde ülkenin petrol ürünleri ithalatına yakında son verileceğini bildirdi.Nijerya, Afrika'nın en büyük petrol üreticisi olmasına rağmen rafineri sayısının yetersizliği nedeniyle akaryakıtın neredeyse tamamını ithal ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/dunya-saglik-orgutunden-uyari-hayvanlardan-yayilacak-bir-virus-yeni-bir-pandemi-yaratabilir--1084202022.html
nijerya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/05/1d/1056780865_11:0:659:486_1920x0_80_0_0_5dc43e02929dd9b24f2171c7f6fac47a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
afrika, nijerya, petrol, petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec), petrol rafinerisi, petrol tankeri, petrol üretimi, küresel petrol talebi, petrol arama, benzin, enerji
afrika, nijerya, petrol, petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec), petrol rafinerisi, petrol tankeri, petrol üretimi, küresel petrol talebi, petrol arama, benzin, enerji
Zengin doğal kaynakları olmasına rağmen Nijerya yıllık 25 milyar dolar petrol ithalatına harcıyor
Doğal kaynakları ile Afrika'daki en büyük, dünyada ise 11'inci petrol rezervine sahip ülke Nijerya, yıllık petrol ürünleri ithalatına 25 milyar dolar harcıyor.
Afrika'nın petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'da, yetersiz rafineri nedeniyle petrol ürünleri ithalatına yıllık 25 milyar dolar harcandığı bildirildi.
Ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin ticari şehri Lagos'ta düzenlenen "Öncü Ekonomi Söylemi" başlıklı programda, Nijerya Devlet Başkan Yardımcısı Kashim Shettima'nın açıklaması okundu. Shettima, açıklamasında, Nijerya'nın petrol ürünleri ithalatına yılda 25 milyar dolar harcadığını kaydetti.
Rafinelerin yenilenmesiyle ithalat azaltılacak
Hükümetin Nijeryalıların hayatını kolaylaştırmak için çaba sarf ettiğini belirten Shettima, hükümetin desteği ve devlete ait rafinerilerin yenilenmesi sayesinde ülkenin petrol ürünleri ithalatına yakında son verileceğini bildirdi.
Nijerya, Afrika'nın en büyük petrol üreticisi olmasına rağmen rafineri sayısının yetersizliği nedeniyle akaryakıtın neredeyse tamamını ithal ediyor.