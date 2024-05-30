https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/nato-dogu-kanadini-korumak-icin-gereken-hava-savunma-sistemlerinin-sadece-yuzde-5ine-sahip-1084346856.html

'NATO, doğu kanadını korumak için gereken hava savunma sistemlerinin sadece yüzde 5'ine sahip'

'NATO, doğu kanadını korumak için gereken hava savunma sistemlerinin sadece yüzde 5'ine sahip'

Sputnik Türkiye

Son yıllarda doğu kanadına ağırlık veren ve Rusya sınırı yakınlarına büyük miktarda askeri sevkiyat gerçekleştiren NATO'nun söz konusu bölgeyi korumaktan çok... 30.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-30T12:52+0300

2024-05-30T12:52+0300

2024-05-30T12:52+0300

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hava savunma

hava savunma sistemi

rusya hava savunma kuvvetleri

ukrayna

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İngiliz Financial Times (FT) gazetesi, NATO ülkelerinin doğu kanadını savunmak için gereken hava savunma sistemlerinin sadece yaklaşık yüzde 5'ine sahip olduğunu yazdı.İttifak'ın geçen yıl hazırlanan gizli savunma planlarına hakim kaynaklar, FT'ye verdikleri demeçte, NATO ülkelerinin Orta ve Doğu Avrupa'daki üye ülkelerin korunması için gerektiği düşünülen hava savunma kapasitelerinin yüzde 5'in daha azını elinde bulundurduğunu belirtti.NATO'da görevli üst düzey diplomatlardan biri, hava saldırılarına karşı koruma kabiliyetinin Doğu Avrupa'yı istilaya karşı koruma planının önemli bir parçası olduğunu kaydederek şu anda İttifak'ın bu kabiliyetlere sahip olmadığının altını çizdi.Diplomat, "En büyük handikaplarımızdan birinin hava savunma olduğu bir gerçek ve biz bunu inkar edemeyiz" dedi.NATO diplomatı, İttifak'ın savunma hedeflerinin gizli tutulduğunu, ancak hava ve füze savunmasının temel öncelikler olduğunu ve bu alandaki stokların azaldığını kaydederek şu anda üye ülkelerin savaş uçakları da dahil yeni hava savunma kabiliyetlerine yatırım yaptıklarını sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/fransiz-politikaci-natonun-rusyaya-saldirilara-izin-vermesi-halinde-catisma-buyuyecek-1084293796.html

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nato, doğu, avrupa, hava savunma, hava savunma sistemi, rusya hava savunma kuvvetleri, ukrayna