https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/memur-ve-emekliler-icin-geri-sayim-basladi-maaslara-ne-kadar-zam-yapilacak-1084333468.html

Memur ve emekliler için geri sayım başladı: Maaşlara ne kadar zam yapılacak?

Memur ve emekliler için geri sayım başladı: Maaşlara ne kadar zam yapılacak?

Sputnik Türkiye

Memur, memur emeklisi, SSK ve Bağkur emeklilerinin yeni dönem zamlarının belli olmasına yaklaşık 1 aylık bir süreç kaldı. 3 Temmuz’da haziran ayı enflasyon... 30.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-30T09:11+0300

2024-05-30T09:11+0300

2024-05-30T09:11+0300

ekonomi

memur

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memur zammı

memur maaşı

emekli

emekli ikramiyesi

emekli maaşı

refah payı

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Yeni dönem maaş zamları için heyecanlı bekleyiş başladı. Bu yılın ilk 4 ayı için enflasyon farkı yüzde 18.72 olarak belirlendi. Mayıs ve haziran aylarının enflasyon rakamı netleştikten sonra SSK, Bağkur, memur ve memur emeklilerinin alacağı zamlı maaşlar belli olacak.İlk etapta 3 Haziran Pazartesi günü TÜİK, mayıs ayı enflasyon rakamlarını paylaşacak. 1 ay sonrasında ise 6 aylık zam farkı tam olarak belirlenecek. Peki önceki dönemlerde olduğu gibi maaşlara refah payı verilecek mi? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?Konuyla ilgili merak edilenleri Milliyet'e açıklayan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı:Refah payı verilir mi?Zam oranları eşitlenir mi?En düşük emekli maaşı ne kadar olur?

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