Memur ve emekliler için geri sayım başladı: Maaşlara ne kadar zam yapılacak?
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© AA
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Memur, memur emeklisi, SSK ve Bağkur emeklilerinin yeni dönem zamlarının belli olmasına yaklaşık 1 aylık bir süreç kaldı. 3 Temmuz’da haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte zamlı maaşlar belli olacak. Peki refah payı verilecek mi? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Yeni dönem maaş zamları için heyecanlı bekleyiş başladı. Bu yılın ilk 4 ayı için enflasyon farkı yüzde 18.72 olarak belirlendi. Mayıs ve haziran aylarının enflasyon rakamı netleştikten sonra SSK, Bağkur, memur ve memur emeklilerinin alacağı zamlı maaşlar belli olacak.
İlk etapta 3 Haziran Pazartesi günü TÜİK, mayıs ayı enflasyon rakamlarını paylaşacak. 1 ay sonrasında ise 6 aylık zam farkı tam olarak belirlenecek. Peki önceki dönemlerde olduğu gibi maaşlara refah payı verilecek mi? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Konuyla ilgili merak edilenleri Milliyet'e açıklayan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı:
“Emekli maaşlarının belli olmasına son iki veri kaldı. Mayıs ayı enflasyonu 3 Haziran itibarıyla açıklanacak, haziran ayı enflasyonu ise 3 Temmuz itibarıyla açıklanacak. Böylelikle emekli, memur ve memur emeklisinin maaşı belli olacak. Burada ilk 4 aylık enflasyon farkı yüzde 18.72. Mayıs ve haziran aylarının ortalaması yüzde 3 civarında gelirse ilk 6 ayın enflasyonu yüzde 25 seviyesinde oluşacak. Yıllık bazda mayıs ayında enflasyon yüzde 75’ler civarında pik yapacak. Bu Merkez Bankası’nın öngörüleri çerçevesinde gerçekleşecek."
Refah payı verilir mi?
Önceki dönemlerde hep refah payı artışı yapıldı. Enflasyonun yüksek seyrettiği bir dönem içerisindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanı her söyleminde bunun farkında olduklarından bahsediyor. Yüksek enflasyon ortamında bugüne kadar hep refah payı artışı yapıldı. Bu dönemde sıkı bir para ve maliye politikası uygulanıyor. O nedenle bu dönemde refah payı artışı kısmi olacaktır. Önceki dönemde enflasyon farkı yüzde 37 seviyelerindeydi. Yüzde 12’lik refah payı artışı ile yüzde 49 oranında zam yapılmıştı. Bu dönemde de ilk 6 ayın enflasyon farkının yüzde 25 civarında gelmesi bekleniyor. Buna 5 puanlık refah payı artışı ile birlikte maaşlara yüzde 30 oranında zam yapılmasını bekliyorum.
Zam oranları eşitlenir mi?
SSK, Bağkur emeklisi direkt enflasyon farkı alacak. Memur ve memur emeklileri enflasyon farkı + toplu sözleşme zammı farkı alıyor. Sene başı ile ara dönem arasında 5 puanlık toplu sözleşme farkı var. Bundan dolayı SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 25, memur emeklileri yüzde 20 oranında zam farkı alacaklar. Ben bu dönemde de zamların eşitleneceğini, memur emeklilerinin de yüzde 25 zam farkı alacağını düşünüyorum. Her iki gruba da 5 puanlık refah payı artışı ile birlikte yüzde 30 oranında zam yapılacaktır.
En düşük emekli maaşı ne kadar olur?
Şu anda en düşük emekli maaşı 10 bin TL seviyesinde. Bir hayli düşük kaldığını görebiliyoruz. En düşük emekli maaşına yüzde 30 değil de daha fazla bir oranda zam yapılacağını düşünüyorum. Benim tahminim en düşük emekli maaşına yüzde 50 zam yapılarak 15 bin TL seviyesinde belirlenmesidir. EYT ile birlikte emeklilik sisteminin dengesi bozuldu. Normalde 1 çalışanın 3 emekliyi finanse etmesi gerekirken, 1 çalışan 1.5 emekliyi finanse ediyor. Bu Hazineye ciddi bir yüktür. Devletimiz her zaman emeklilere enflasyondan daha fazla artış yaptı. Bu sene sonu itibarıyla emeklilere refah payı artışı öngörmüyorum. Ancak ara dönemde emeklilere bir refah payı artışı yapılacaktır. 10 bin TL olan en düşük emekli maaşı 15 bin TL’ye yükseltilirse 17 bin TL olan asgari ücretle aradaki makas kapanacaktır.