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Lavrov: Ukrayna görüşmeleri sırasında karadaki gerçek durum dikkate alınmalı
Lavrov: Ukrayna görüşmeleri sırasında karadaki gerçek durum dikkate alınmalı
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Moskova ve Kiev’in katılacağı Ukrayna konulu uluslararası barış konferansının düzenlenmesi fikrini Çin’in bu krizin çözümü için... 30.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-30T03:48+0300
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2024-05-30T04:45+0300
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Sputnik’e açıklamasında, “Rusya ve Ukrayna’nın eşit katılımını ve mevcut tüm barış girişimlerinin tartışılmasını sağlayacak bir uluslararası barış konferansının zamanında toplanması fikrine gelince, bunu Pekin'in Ukrayna krizinin çözümü için koşullar yaratma çabalarının bir devamı olarak görüyoruz. Öncelikle temel nedenlerin ortadan kaldırılması, tüm tarafların meşru çıkarlarının sağlanması, ardından eşit ve bölünmez güvenlik ilkesine dayalı anlaşmalara varılması gerektiği görüşünü paylaşıyoruz. Bunun, karada gelişen ve bölgedeki insanların iradesini yansıtan gerçek duruma saygıyı gösterilmesi gerektiğinin bir kez daha altını çiziyorum” ifadesini kullandı.Pekin’in Ukrayna krizi bağlamındaki yapıcı çizgisini son derece takdir ettiklerini dile getiren Lavrov, Çin’in bu krizin doğasının ve tüm yaşananların özünün farkında olduğunu söyledi. Çin’in geçen yılın Şubat ayında çatışmanın çözümüne ilişkin kendi planını sunduğunu anımsatan Bakan, bu yılın Nisan ayında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in “ateşi körüklemek ve sadece kendi bencil çıkarlarına göre hareket etmek yerine barışı tesis etmek ve istikrarı sağlamak için gerilimi azaltma çağrısında bulunduğunu” belirtti.Lavrov, “Batı ve Kiev'in doğru sonuçlara varacağını umuyorum” diye ekledi.‘ABD, Kiev’in işlediği suçların ortağı’Ukrayna ordusunun Rusya şehirlerine yönelik saldırılarını değerlendiren Lavrov, ABD’nin bu suçların ortağı haline geldiğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/bati-basini-scholz-bati-silahlarinin-rusya-topraklarina-saldirilarda-kullanilmasindan-yana-1084329321.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, ukrayna, ukrayna krizi, çin
Lavrov: Ukrayna görüşmeleri sırasında karadaki gerçek durum dikkate alınmalı
03:48 30.05.2024 (güncellendi: 04:45 30.05.2024)
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Moskova ve Kiev’in katılacağı Ukrayna konulu uluslararası barış konferansının düzenlenmesi fikrini Çin’in bu krizin çözümü için gereken koşulları oluşturma yönündeki çabalarının olası bir devamı olarak gördüklerini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Sputnik’e açıklamasında, “Rusya ve Ukrayna’nın eşit katılımını ve mevcut tüm barış girişimlerinin tartışılmasını sağlayacak bir uluslararası barış konferansının zamanında toplanması fikrine gelince, bunu Pekin'in Ukrayna krizinin çözümü için koşullar yaratma çabalarının bir devamı olarak görüyoruz. Öncelikle temel nedenlerin ortadan kaldırılması, tüm tarafların meşru çıkarlarının sağlanması, ardından eşit ve bölünmez güvenlik ilkesine dayalı anlaşmalara varılması gerektiği görüşünü paylaşıyoruz. Bunun, karada gelişen ve bölgedeki insanların iradesini yansıtan gerçek duruma saygıyı gösterilmesi gerektiğinin bir kez daha altını çiziyorum” ifadesini kullandı.
Pekin’in Ukrayna krizi bağlamındaki yapıcı çizgisini son derece takdir ettiklerini dile getiren Lavrov, Çin’in bu krizin doğasının ve tüm yaşananların özünün farkında olduğunu söyledi. Çin’in geçen yılın Şubat ayında çatışmanın çözümüne ilişkin kendi planını sunduğunu anımsatan Bakan, bu yılın Nisan ayında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in “ateşi körüklemek ve sadece kendi bencil çıkarlarına göre hareket etmek yerine barışı tesis etmek ve istikrarı sağlamak için gerilimi azaltma çağrısında bulunduğunu” belirtti.
Lavrov, “Batı ve Kiev'in doğru sonuçlara varacağını umuyorum” diye ekledi.
‘ABD, Kiev’in işlediği suçların ortağı’
Ukrayna ordusunun Rusya şehirlerine yönelik saldırılarını değerlendiren Lavrov, ABD’nin bu suçların ortağı haline geldiğini belirtti.
ABD’nin ulusal güvenlik stratejisinde Rusya yakın tehdit olarak tanımlanıyor. ABD ve NATO, amaçlarının ülkemizi ‘stratejik yenilgiye uğratmak’ olduğunu doğrudan söylüyor. Bu bağlamda Rusya şehirlerindeki sivil nüfus, Kiev rejiminin suçlarına ortak olan Beyaz Saray’ı ilgilendirmiyor.