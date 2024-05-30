https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/lavrov-moskova-ve-kievin-katilacagi-bir-konferans-cin-cabalarinin-devami-olabilir-1084331446.html

Lavrov: Ukrayna görüşmeleri sırasında karadaki gerçek durum dikkate alınmalı

Lavrov: Ukrayna görüşmeleri sırasında karadaki gerçek durum dikkate alınmalı

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Moskova ve Kiev’in katılacağı Ukrayna konulu uluslararası barış konferansının düzenlenmesi fikrini Çin’in bu krizin çözümü için... 30.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-30T03:48+0300

2024-05-30T03:48+0300

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Sputnik’e açıklamasında, “Rusya ve Ukrayna’nın eşit katılımını ve mevcut tüm barış girişimlerinin tartışılmasını sağlayacak bir uluslararası barış konferansının zamanında toplanması fikrine gelince, bunu Pekin'in Ukrayna krizinin çözümü için koşullar yaratma çabalarının bir devamı olarak görüyoruz. Öncelikle temel nedenlerin ortadan kaldırılması, tüm tarafların meşru çıkarlarının sağlanması, ardından eşit ve bölünmez güvenlik ilkesine dayalı anlaşmalara varılması gerektiği görüşünü paylaşıyoruz. Bunun, karada gelişen ve bölgedeki insanların iradesini yansıtan gerçek duruma saygıyı gösterilmesi gerektiğinin bir kez daha altını çiziyorum” ifadesini kullandı.Pekin’in Ukrayna krizi bağlamındaki yapıcı çizgisini son derece takdir ettiklerini dile getiren Lavrov, Çin’in bu krizin doğasının ve tüm yaşananların özünün farkında olduğunu söyledi. Çin’in geçen yılın Şubat ayında çatışmanın çözümüne ilişkin kendi planını sunduğunu anımsatan Bakan, bu yılın Nisan ayında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in “ateşi körüklemek ve sadece kendi bencil çıkarlarına göre hareket etmek yerine barışı tesis etmek ve istikrarı sağlamak için gerilimi azaltma çağrısında bulunduğunu” belirtti.Lavrov, “Batı ve Kiev'in doğru sonuçlara varacağını umuyorum” diye ekledi.‘ABD, Kiev’in işlediği suçların ortağı’Ukrayna ordusunun Rusya şehirlerine yönelik saldırılarını değerlendiren Lavrov, ABD’nin bu suçların ortağı haline geldiğini belirtti.

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